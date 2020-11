Frauen, ran ans Sturmgewehr: Wie die Armee im Kanton St.Gallen um weibliche Verstärkung weibelt «Jetzt erst recht» lautet der Slogan der Werbeoffensive des Kantons St. Gallen für mehr Frauen in der Armee. Die Bemühungen finden nur allmählich Anklang. Die Frauen, die dem Aufruf folgen, sind dafür umso motivierter. Wie Arlena und Zeliha. Noemi Heule 16.11.2020, 05.00 Uhr

Zwei junge Frauen, die mit dem Militär liebäugeln, nehmen in Goldach am Orientierungstag teil. Bilder: Tobias Garcia

Es ist ein grundlegendes Gesetz der Biologie: ohne Frau kein Fortbestand. Ein Gesetz, das auch die Schweizer Armee für sich entdeckt hat. Mit den stetig sinkenden Rekrutenzahlen steigt das Interesse an den Rekrutinnen. «Sicherheit ist auch weiblich», heisst der Slogan der bundesweiten Bemühungen, mehr Frauen für das «Team Armee» zu gewinnen. «Covid-19 - jetzt erst recht» heisst das Pendant im Kanton St. Gallen.

Fünf Frauen sind dem Ruf von Vater Staat an diesem Donnerstagmorgen nach Goldach gefolgt, zum kantonalen Orientierungstag der Armee. Gemeinsam mit rund 30 dienstpflichtigen Männern erheben sie sich zur Nationalhymne, während sich auf der Leinwand in filmischer Sequenz die Säntisfahne entrollt. Sie lauschen den Vorträgen zu Sold, Aufstiegschancen, Führungserfahrung und immer wieder: Kameradschaft. In einem weiteren Video spricht eine weibliche Stimme vom Abenteuer Armee, jenseits von Alltag und Eintönigkeit. Und fragt zum Schluss, während Violinen zum dramatischen Crescendo ansetzen: «Wofür entscheidest du dich?»

Arlena, 23, möchte ins Cockpit eines Kampfjets.

Arlena, 23, die sich wie alle Teilnehmer nur mit dem Vornamen vorstellt, hat sich längst entschieden. Für sie lautet die Frage nicht «warum», sondern «warum nicht?» Schliesslich seien all ihre Kollegen im Militär gewesen, sagt die gelernte Mechatronikerin. «Ich bin es gewohnt, mich unter Männern zu beweisen», fügt sie an und wirft das hüftlange Haar in den Nacken. Sie träumt von einer Karriere als Kampfpilotin oder einem Auslandeinsatz. Erfahrungen im Schiessstand hat sie schon. Sie, die auch den holländischen Pass besitzt, möchte unter der rot-weissen Schweizer Flagge dienen. Denn: «In der Schweiz fehlt der Vaterlandstolz.»

Frauenanteil soll von 0,9 auf zehn Prozent steigen

Bis zum Ende des folgenden Jahrzehnts fehlen der Armee 30'000 Soldaten, warnte Korpskommandant Thomas Süssli im Juni. Während die Bestände sinken, steigt der Frauenanteil stetig - allerdings nur im Promillebereich. Die neuste Armee-Auszählung vom Oktober zeigt: Im März dieses Jahres waren 1253 Frauen in der Armee, 0,9 Prozent des Effektivbestandes. 322 Frauen absolvierten 2019 eine Rekrutenschule. 1800 wären nötig, um die armeeeigenen Ziele zu erreichen. Denn diese sind hochgesteckt: Bis 2030 soll der Frauenanteil zehn Prozent betragen.

Zeliha, 30, möchte eine Kaderlaufbahn einschlagen.

Berufsoffizier. So lautet der Wunsch von Zeliha, 30. Den militärischen Jargon, der keine weiblichen Bezeichnungen kennt, hat sie bereits verinnerlicht. Ihre Füsse stecken in Springerstiefeln aus weissem Lack, die Arme in weissen Hemdsärmeln sind verschränkt. Nach einem abgebrochenen Pädagogikstudium will sie im Militär Karriere machen. Und ist damit nicht allein. Von den wenigen Frauen in der Armee schlagen viele eine Kaderlaufbahn ein; 60 Prozent haben eine Führungsfunktion inne.

Auch in Goldach zeigt sich: Wer freiwillig in die Armee eintreten möchte, dessen Wille ist gross. Die anwesenden Frauen haben sich informiert, sind interessiert und geben ihr Wissen gerne preis. Etwa wenn es darum geht, die Dienstgrade hierarchisch einzuordnen, vom einfachen Soldaten bis zum General in Kriegszeiten. Alissa, 19, die ihrem Freund ins Militär folgen möchte, am liebsten als Hundeführerin, kennt sie alle. Kursleiter und Hauptmann Patrick, an dessen Kragen drei dünne Striche prangen, ist denn auch beeindruckt von den Teilnehmerinnen; «man merkt, dass sie freiwillig hier sind.»

Verteidigungsministerin treibt Frauenförderung voran

Während der Aufruf zum Orientierungstag für Männer einem Befehl gleichkommt, ist er für Frauen eine Einladung. Eine Einladung, die sie zweimal erhalten, zum 18. Geburtstag und fünf Jahre später. Ein kleiner Teil der Eingeladenen erscheint tatsächlich an einem Orientierungstag. Im vergangenen Jahr waren es kantonsweit 74, was knapp vier Prozent entspricht. Auch diese Zahl kletterte in den vergangenen Jahren im Promillebereich nach oben. Wie viele der Teilnehmerinnen aus dem Kanton St. Gallen dem Ruf bis zur Rekrutierung folgen, dazu gibt es keine Zahlen. Landesweit waren es 2019 rund 45 Prozent; 27 Prozent wiederum traten in die Rekrutenschule ein.

Die Bemühungen um jede einzelne Soldatin machten auch vor der Freiwilligkeit nicht halt. Eine Motion im Nationalrat verlangte, dass die Orientierungsveranstaltung auch für junge Frauen obligatorisch sein soll. Das Anliegen wurde nicht zuletzt dadurch gestoppt, dass dafür die Verfassungsgrundlage fehlt. Verteidigungsministerin Viola Amherd, die sich die Frauenförderung auf die Fahne geschrieben hat, geht das Problem auf strategischer Ebene an. Sie verlangt von der Armeespitze ein Genderkonzept.

Arlena klettert in die Kabine eines gepanzerten Fahrzeugs.

Kantönligeist bei der Frauenförderung

Der St. Galler Kreiskommandant Oberst Andreas Schwarz hätte ein Obligatorium begrüsst. «Momentan müssen sich Kandidatinnen vor dem Arbeitgeber, der Schule oder den Eltern für ihr Interesse rechtfertigen, um teilzunehmen», sagt er. Für Männer hingegen sei die Teilnahme obligatorisch und somit selbstverständlich. Dass dies für Frauen nicht immer einfach ist, zeigt auch der Orientierungstag in Goldach. Unter den Teilnehmerinnen, die Panzer besteigen, die Ausrüstung begutachten und zum Zmittag Ghackets und Hörnli essen, sind zwei Kantischülerinnen, beide Pfadileiterinnen, die das Zwischenjahr nach der Matur für die Rekrutenschule nutzen möchten. Sie wollen ihre Namen nicht in der Zeitung nennen, «weil die Eltern von der Idee nicht begeistert sind».

Auch eine Ausfahrt im Panzerfahrzeug gehört zur Einführung ins Militär.

Weil auf Bundesebene zwar viele Ideen da sind, aber die gesetzlichen oder konzeptuellen Grundlagen fehlen, treiben die Kantone die Frauenförderung in Eigenregie voran. St. Gallen gehört mit der Website mil-frauen.ch zu den Musterschülern. Zürich verfolgt mit frauenpower.zh.ch eine ähnliche Taktik. Wie auch in Zürich waren im östlichen Nachbarkanton Orientierungstage nur für Frauen vorgesehen. Dafür waren aber die Teilnehmerinnenzahlen zu klein. Stattdessen führt St. Gallen nun Infoabende von Frauen für Frauen durch. Vier weibliche Vorbilder erzählen von ihren Erfahrungen im Militär.

Frau bleiben, statt Männer kopieren

Eine von ihnen ist Tamara Rancetti, gleichzeitig das Gesicht der Werbeoffensive des Kantons für weibliche Armeeverstärkung. Mit verschränkten Armen, Finger und Handgelenke reich geschmückt, blickt sie in die Kamera, am Kragen prangt ein Balken, das Abzeichen des Majors. Dazu der Schriftzug: «I bi däbi! Chunsch au?» Däbi ist die Goldacherin seit 2004, als sie nach einer Lehre zur Papeteristin, umgeben von Frauen, etwas Neues ausprobieren und an ihre Grenzen gelangen wollte, wie sie sagt. Sie spricht von Kameradschaft und einer «grossen Familie», in der sie jedoch in 90 Prozent der Zeit die einzige Frau gewesen sei. «Frau bleiben und nicht die Männer kopieren wollen», lautet ihr Rezept, um in der Männerdomäne akzeptiert zu werden.

«Man muss zu seinen Schwächen stehen, um als Frau ernst genommen zu werden.»

Die 34-Jährige war zwischenzeitlich in Vollzeit für die Armee tätig, mittlerweile leistet die Mutter von zwei kleinen Töchtern ihre verbleibende Dienstzeit tageweise. «Ich hätte mir ein weibliches Vorbild gewünscht», sagt Rancetti. Die interessierten Frauen löchern sie denn jeweils auch mit Fragen. Von der körperlichen Kondition bis hin zum Umstand, ständig dem prüfenden männlichen Blick ausgesetzt zu sein.

Zum Abschluss schauen die 30 Teilnehmer und fünf Teilnehmerinnen des Orientierungstages in Goldach nochmals ein Video. Schnelle Schnitte, viel Action, die Musik ist diesmal rhythmischer, fordernder. Und wieder die Frage: «Wofür entscheidest du dich?» Für die Männer gibt es vorerst nichts zu entscheiden. Sie laufen mit einem grünen Zettel und dem fixen Datum für die Rekrutierung in Mels hinaus. Dort bestimmen sie oder der Arzt, ob sie in den Militär-, Zivildienst oder Zivilschutz einrücken. Frauen, die das grüne Tenue wollen, können noch zurück. Auch nach der Rekrutierung, wenn ihnen die Wunschfunktion verwehrt bleibt. Die Männer müssen sich mit ihrem Los abfinden. Joel, der den Kopf während der Veranstaltung tief im grauen Kapuzenpulli vergrub, will als Logistikerlehrling in die Armeelogistik. Mit Seitenblick auf die Frauen sagt er: «Freiwillig würde ich das aber nicht machen.»