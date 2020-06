Interview «Frauen, drängt euch auf»: Die St.Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher über mutlose Frauen und unselige Quoten Susanne Vincenz-Stauffacher war am Frauenstreik. Ein Jahr später spricht die St.Galler Nationalrätin und Präsidentin der FDP-Frauen Schweiz über Krämpfe mit der eigenen Partei und wieso Frauen nicht zu Hause darauf warten sollen, dass sie entdeckt werden. Katharina Brenner und Regula Weik 13.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich wurde von einigen Parteimitgliedern gegrillt», sagt Susanne Vincenz-Stauffacher. Britta Gut (Bern, 11. Juni 2020)

Wären Sie manchmal gerne ein Mann?

Susanne Vincenz-Stauffacher: Nein! Definitiv nicht. Ich liebe das Frausein und ich bin sehr gerne Mutter. Das wäre mir als Mann verwehrt.

Frauen müssen sich mehr erkämpfen als Männer, Gleichstellung im Erwerbsleben, Mitbestimmung in der Politik. Frausein ist anstrengend.

Das ist so. Aber das sind Bedingungen, die man verändern kann. Dafür setze ich mich seit Jahren ein.

Am 1. Juli tritt das neue Gesetz gegen Lohnungleichheit in Kraft. Die FDP hat es vehement bekämpft. Verzweifeln Sie manchmal an Ihrer Partei?

Ich politisierte noch nicht in Bern, als das Gesetz beraten wurde. Vielleicht hätte ich das eine oder andere Parteimitglied davon überzeugen können. Es ist ja kein Instrument, das sehr einschneidend ist. Es müssen sich ihm auch nur Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden unterwerfen.

Unternehmen, die keine Lohntransparenz schaffen, drohen keine Sanktionen. Bringt das Gesetz überhaupt eine Verbesserung?

Ich hätte mich gegen Sanktionen gewehrt. Das Gesetz ist eine Leitplanke und eine Sensibilisierungsmöglichkeit. Die Linken sprechen von einem zahnlosen Tiger. Ich bin überzeugt, keine Unternehmerin, kein Unternehmer bezahlt Frauen schlechter, weil sie oder er Frauen als weniger wertvoll betrachtet. Es sind unbewusste Mechanismen, die zu Lohnungleichheiten führen. Und diese werden mit der nun zugegebenermassen aufgedrängten Lohnanalyse sichtbar gemacht. Ich bin sicher, das wird eine Verhaltungsänderung geben.

Der Staat greift damit in die Lohnpolitik der Unternehmen ein. Ist das gut?

Das wäre überhaupt nicht in meinem Sinn, und das macht er auch nicht. Er sagt nicht, ihr müsst so und so viel Lohn bezahlen. Er verlangt lediglich, dass die Unternehmen Rechenschaft über Lohnunterschiede ablegen. Das darf er, basierend auf der Bundesverfassung und dem Gleichstellungsgesetz. Darf ich ein aktuelles Beispiel aus einem ganz anderen Bereich machen, um zu zeigen, wo für mich klar die Grenze ist?

Gerne.

Der aktuelle Beschluss über die Geschäftsmieten während des Lockdown fordert Vermieter nicht auf, darzulegen, ob sie auf Mieteinnahmen verzichtet haben. Das wäre vergleichbar mit der Lohnanalyse. Die Vermieter werden vielmehr verpflichtet, auf Mieteinnahmen zu verzichten. Damit wird in privatrechtliche Verträge eingegriffen, das ist für mich ein absolutes No-Go.

Das Parlament definierte auch den Frauenanteil in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen. Als Liberale müssten Sie Quoten ablehnen.

Ich müsste in der Tat alle Wände raufgehen. Und ja, ich möchte grundsätzlich keine Quoten.

Weshalb dann diese?

Ich stimme ihr nicht begeistert, sondern vielmehr zähneknirschend zu. Als Übergangsregelung ist diese sanfte Quote kein schlechtes Mittel. Denn es gibt sehr wohl Frauen, die fähig sind für solche Positionen, aber man sieht sie nicht. Das ist mein Kernanliegen als Präsidentin der FDP-Frauen Schweiz: Frauen sichtbar machen.

Werden Frauen zurückgebunden oder stellen sie sich selber in die zweite oder dritte Reihe?

Es ist vor allem eine Bringschuld der Frauen. Ich sage immer: Drängt euch auf, bewegt euch im Rampenlicht, seid selbstbewusster. Das ist dringend nötig. Wir dürfen nicht zu Hause darauf warten, dass wir entdeckt werden.

Susanne Vincenz-Stauffacher Britta Gut

Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie würde Frauen helfen. Müsste der Hebel nicht stärker da angesetzt werden?

Es wurden grosse Fortschritte erzielt, mit den Blockzeiten an den Schulen, den Kinderkrippen. Wir sind noch nicht, wo wir sein wollen. Aber wir sind auf gutem Weg. Es gibt einen anderen völlig unterschätzten Hebel.

Und der wäre?

Die Aufwertung der Teilzeitarbeit. Wer nicht in einem 100-Prozent-Pensum arbeitet, erhält selten eine Führungsposition. Noch immer wird kolportiert: Verantwortung ist nicht teilbar. Teilzeitarbeit ist die grösste Falle der beruflichen Laufbahn von Frauen.

Ist Teilzeitarbeit deshalb so un­attraktiv für Männer?

Wenn wir die Teilzeitarbeit aufwerten, wird sie auch für Männer attraktiv, weil sie dann nicht mehr mit dem Verlust von Sozialprestige, Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten verbunden ist. Und:

Wenn Männer sich vermehrt in der Familienarbeit engagieren, wird auch diese aufgewertet.

Soll Kinder erziehen, Putzen und Kochen entlöhnt werden?

Ich bin gegen die Bezahlung von Haushaltsarbeiten. Ich habe keine Mühe damit, dass es in einer liberalen Gesellschaft Arbeiten gibt, die nicht bezahlt sind. Mühe bereit mir, dass nichts wert ist, was nicht bezahlt ist. Diese Arbeiten müssen zwingend mehr Wertschätzung erfahren.

Wiedereinsteigerinnen leiden darunter, dass ihre Familienjahre nichts zählen.

Genau und das ärgert mich. Es liegt aber auch an uns Frauen. Weshalb verkaufen wir diese «Lücke» in unserem Lebenslauf nicht positiv, weshalb sagen wir nicht: Ich hatte eine sehr herausfordernde Managementaufgabe, ich bin sehr flexibel, ich kann mich in Sekundenbruchteilen auf eine neue Situation einstellen – Familienfrau sein, bedeutet genau das und nicht Tennis spielen oder Torte essen. Ich habe mich jeweils im Büro von der Familienarbeit erholt und nicht umgekehrt.

Sie arbeiten als Anwältin, politi­sieren auf nationaler Ebene, sind Mutter von zwei Töchtern. Wie gross ist der Anteil Ihres Mannes an der Hausarbeit?

Er tendiert gegen null. Er würde das vehement bestreiten. Als wir Eltern wurden, wäre er zu meiner Überraschung bereit gewesen, zu reduzieren und einen Tag zu Hause zu sein. Er war in einer verantwortungsvollen Kaderposition tätig, das Unternehmen spielte nicht mit. Es schlug ihm vor, seiner Frau doch eine Tagesmutter zu bezahlen, dann wäre das Thema erledigt.

Ihre Wahlplakate wurden verschmiert, Sie als «Hure» beschimpft. Werden Frauen in der Politik härter angegangen?

Das war ein sexistischer Angriff, der nur Frauen passiert. In der Politik wird aber grundsätzlich relativ hart miteinander umgegangen. Das muss man ertragen können. Politik ist nichts für Leute, die allzu sehr auf Harmonie angewiesen sind.

Schonen Frauen Politikerinnen mehr als Männer?

Nein. Frauen können sehr kritisch und direkt sein. Als vor einigen Jahren bei einer Standaktion eine Frau auf meinem Flyer meine Töchter entdeckte, sagte sie zu mir: Schämen Sie sich, dass Sie hier stehen und Politik machen, Sie gehören nach Hause zu Ihren Kindern.

Täte mehr Frauensolidarität not?

Das wäre schön. Ich habe schon mangelnde Frauensolidarität erlebt, aber auch sehr schöne, so vor einem Jahr im zweiten Ständeratswahlgang, als sich die SP-Frauen für mich aussprachen – gegen einigen parteiinternen Widerstand. Diese Unterstützung freute mich sehr, denn ich bin und bleibe eine bürgerliche Frau.

Susanne Vincenz-Stauffacher Britta Gut

Umgekehrt gab zu reden, dass Sie bei den Regierungswahlen SP-Frau Laura Bucher unterstützten.

Das ist nett ausgedrückt. Ich wurde von einigen Parteimitgliedern gegrillt. Die Anfrage um Unterstützung hatte es schon vor dem ersten Wahlgang gegeben. Da hatte ich Nein gesagt. Es war zu vieles offen und für mich hatte erste Priorität, den FDP-Sitz zu bewahren.

Im zweiten Wahlgang war der zweite FDP-Sitz auch noch nicht gesichert.

Das Feld war aber bereinigt. Für mich war klar: Beat Tinner ist meine erste Wahl, Laura Bucher meine zweite. Wenn ich aber zwei Personen habe, die ich als gleich kompetent betrachte, wähle ich, solange Frauen untervertreten sind, die Frau. Nur eine Frau in der siebenköpfigen St.Galler Regierung ist schlicht zu wenig.

Sie gaben Ihre Stimme also Laura Bucher und nicht dem zweiten bürgerlichen Kandidaten Michael Götte von der SVP?

Ja, ich wählte Laura Bucher. Gemischte Teams heisst nicht nur Männer und Frauen, sondern auch verschiedene politische Haltungen. Die Entscheide dieses Gremiums müssen ja auch getra­gen werden. Eine rein bürgerliche Regierung wird immer ein Legitimierungs­problem bei linken Kreisen haben– und umgekehrt. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe etwas furchtbar Irrationales getan, das sahen nicht alle so.

Die FDP war bereits mit einem Mann in der Regierung und trat mit einem weiteren Mann an. Haben es Frauen schwer in der FDP?

Nicht generell. Mein Beispiel beweist das Gegenteil. Ich wurde sehr getragen von der Partei.

Bis Sie auf den Grill gelegt wurden.

Es war eine verkraftbare Anzahl Personen. Zumindest jene, von denen ich es mitbekommen habe.

Sie sagen, Gleichstellung sei ein Gesellschafts- und kein Frauen­thema. Nun sind Sie aber Präsi­dentin der FDP-Frauen Schweiz. Das ist doch ein Widerspruch.

Dessen bin ich mir sehr bewusst. Ich habe so aber die Möglichkeit, die Agenda der FDP Schweiz mitzugestalten. Denn von Amtes wegen bin ich nun Mitglied der Parteileitung. Ich bin der Meinung, dass Frauen andere Erfahrungen in Debatten einbringen.

Susanne Vincenz-Stauffacher Britta Gut

Dafür braucht es doch keine Frauensektion.

Man kann Probleme anders angehen, sozusagen in einem geschützten Kreis. Damit meine ich nicht, dass wir Frauen speziellen Schutz brauchen, aber die Diskussionskultur unter Frauen ist eine andere. Mein Ehrgeiz ist es, mit der Frauensektion Frauen eine Heimat zu bieten, sie zu fördern und sie dann in die freie Wildbahn zu entlassen.

In ein paar Jahren wird es also mehr Frauen in wichtigen FDP-Positionen geben?

Ja, das ist mein Ziel. Nicht einfach, weil sie Frauen sind, sondern weil sie die Kompetenzen für diese Ämter mitbringen.

Frauenaktionen werden mehrheitlich von linken Frauen lanciert. Haben bürgerliche Frauen Angst, als Feministinnen beschimpft zu werden?

Ja, ich bin davor auch nicht gefeit. Als mich einmal eine Journalistin fragte, ob ich Feministin sei, habe ich spontan geantwortet: Sicher nicht! Ich bin eine bürgerliche Feministin. Dieses Korrektiv brauche ich, dann fühle ich mich wohl.

Tun sich bürgerliche Frauen schwer mit Genderfragen?

Es ist bei uns nur bedingt salonfähig, sich dafür zu engagieren. Doris Fiala, meine Vorgängerin als Frauenpräsidentin der FDP, hatte sich vor einem Jahr dezidiert gegen den Frauenstreik ausgesprochen mit der Aussage, die göttliche Ordnung sei überwunden. Ich sage: Nein, die göttliche Ordnung lebt noch.

Das müssen Sie erklären.

Ich meine damit die festgetretenen Pfade. Wenn es etwa in einem Verwaltungsrat eine Vakanz gibt, dann sucht man im eigenen Kreis und landet meistens bei einem Mann.

Morgen Sonntag jährt sich der Frauenstreik. Waren Sie dabei?

Ja, allerdings nicht an vorderster Front. Wir hatten einen Informationsstand von der Opferhilfe St.Gallen und beider Appenzell. Ich war beeindruckt, es war eine kraftvolle Aktion. Aber ich bin keine Streikende. Ich hätte auch niemanden bestreiken können ausser mich selber.

Apropos Opferhilfe: Sie bezeichnen das heutige Sexualstrafgesetz als armselig.

Susanne Vincenz-Stauffacher Britta Gut

Die Chance auf Verurteilung eines Vergewaltigers hat eine Frau in der Regel nur, wenn sie Verletzungen nachweisen kann. Es ist fast aussichtslos. Es kann nicht sein, dass ein nur geäussertes Nein nicht ausreicht.

Hilft die MeToo-Bewegung, wenn es jetzt um die Revision des Gesetzes geht?

Sie könnte helfen, wäre sie nicht ausgeufert. Es war so wichtig, den tagtäglichen Sexismus anzuprangern. Aber wenn es nicht mehr möglich ist, dass der Arbeitskollege einem ein Kompliment für ein Outfit macht, verwässert das Ganze. Das ist nicht mehr gut.

Wie viel trug Frauenstreik zum Wahlerfolg der Frauen im Herbst bei?

Wir konnten den Frauenanteil im Nationalrat auf 42 Prozent steigern, 10 Prozent mehr als davor. Da half der Streik. Solche Aktionen rütteln auf und geben Mut. Es gab auch deutlich mehr Kandidatinnen. Linke Frauen sagen, es habe sich nichts getan. Klar gibt es noch viel zu tun. Dennoch: Ich bin beim halb vollen Glas, nicht beim halb leeren.

Wer hat Sie mehr gefördert – die Mutter oder der Vater?

Beide gleich. Meine Mutter war immer berufstätig. Das hat mich geprägt. Beim Vater waren es Haltung und Beruf, die mich prägten und zum Jus-Studium führten.

Wer ist Ihr Vorbild?

Ich habe kein spezielles Vorbild. Mir machen Leute Eindruck, die für ihre Überzeugungen einstehen, auch wenn es unbequem wird. Das hat mich in Situationen getröstet, in denen ich im Gegenwind stand.