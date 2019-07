Nach FDP und SVP haben am Montagvormittag auch die St.Galler Grünen ihre Kandidatur für den Ständerat bekanntgegeben. Die 27-jährige Maschinenbauingenieurin und St.Galler Stadtparlamentarierin Franziska Ryser will am 20. Oktober in die Kleine Kammer.

Nach FDP und SVP haben am Montagvormittag auch die St.Galler Grünen ihre Kandidatur für den Ständerat bekanntgegeben. Die 27-jährige Maschinenbauingenieurin und St.Galler Stadtparlamentarierin Franziska Ryser will am 20. Oktober in die Kleine Kammer.

Franziska Ryser will ins Stöckli: Die St.Galler Grünen steigen in den Ständeratswahlkampf ein

Sie ist die grosse Nachwuchshoffnung der Grünen: Franziska Ryser will am 20. Oktober in den Ständerat. (Bild: Benjamin Manser)

(ghi) Sie ist die fünfte Kandidatin für die Ständeratswahlen vom 20. Oktober: Franziska Ryser will für die Grünen ins Stöckli. Wie die Partei am Montagvormittag mitteilt, empfiehlt der Parteivorstand Ryser zuhanden der Mitglieder als Ständeratskandidatin. Am 13. August entscheidet die Parteibasis an der Mitgliederversammlung über die Kandidatur.

Wie Ryser an der Medienkonferenz zu ihrer Kandidatur sagte, reiche ein Weiter-wie-bisher nicht aus, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Die letzten vier Jahre hätten gezeigt, dass der Nationalrat zu oft als Bühne für parteipolitische Profilierungen missbraucht werde, statt mehrheitsfähige Kompromisse zu erarbeiten. Der Ständerat habe mehrfach korrigierend eingreifen müssen. Das Beispiel zum CO2-Gesetz zeige: «Es ist entscheidend, dass frische Stimmen für eine offene, nachhaltige und ökologische Schweiz in den Ständerat gewählt werden».

An der Medienkonferenz zugegen war auch Patrick Ziltener. Er trat im März bei der Ersatzwahl von Karin Keller-Sutter an, enttäuschte aber im 1. Wahlgang und verzichtete auf den 2. Wahlgang. Ryser vertrete einerseits eine neue Generation, andererseits sei Gleichstellungspolitik ein Verfassungsauftrag. Für ihn stelle sich bei dieser Wahl deshalb eine neue Ausgangslage, in der «Franziska Ryser die ideale Kandidatin für den Ständerat ist.»

Jüngste Stadtparlamentspräsidentin überhaupt

Ryser sitzt seit 2013 im St.Galler Stadtparlament. Die 27-Jährige präsidierte die Stadtsanktgaller Legislative 2017 – als jüngste Parlamentspräsidentin überhaupt. Ryser ist studierte Maschinenbauingenieurin und forscht an der ETH derzeit an neuen Lösungen im Bereich der medizinischen Rehabilitation. Sie gilt als grosse Nachwuchs-Hoffnung der Grünen – und führt neben ihrer Ständeratskandidatur auch die Nationalratsliste der Partei an.

Ryser hat im Ständeratswahlkampf starke Konkurrenz. Die Bisherigen Paul Rechsteiner (SP) und Benedikt Würth (CVP) treten nochmals an. Rechsteiner sitzt seit 2011 für den Kanton St.Gallen in der Kleinen Kammer, Würth wurde erst im Mai gewählt. Hinzu kommen die Kandidaturen der Nationalräte Marcel Dobler (FDP) und Roland Rino Büchel (SVP).