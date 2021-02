Fragen und Antworten Zu wenig Impfstoff: Impfaktion im Kanton St.Gallen verzögert sich – doch im Frühling soll es vier neue Impfzentren geben Kaum ist die St.Galler Impfaktion in Fahrt gekommen, wird sie gebremst – mangels Stoff. Neue Bewegung wird es erst im März geben. In St.Gallen, Buchs, Rapperswil und Wil sind im Frühling, sobald es wieder genügend Impfstoff gibt, Impfzentren geplant. Rossella Blattmann und Regula Weik 09.02.2021, 20.33 Uhr

Ein gefragter Mann: der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann. Bild: Tobias Garcia

26'530 Personen sind in den vergangenen fünf Wochen im Kanton St.Gallen geimpft worden. Diese Zahl dürfte sich nun längere Zeit nicht mehr merklich verändern. Es fehlt schlicht an Impfstoff – halb so viele Dosen wie versprochen hat der Kanton Ende Januar erhalten. Wenn der Kanton nicht wie geplant impfen kann, intensiviert er dann das Testen? Von präventiven Massentests wie Graubünden hält er wenig.

Karin Faisst, Präventivmedizinerin und Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge-

Bild: Tobias Garcia

Es gibt massiv viel weniger Impfstoff als ursprünglich vom Bund versprochen. Der Grund sind Lieferprobleme der Hersteller. «Wir müssen das Tempo bei den Erstimpfungen massiv zurückfahren – um nicht zu sagen auf null zurückfahren», sagt Karin Faisst, Präventivmedizinerin und Leiterin des kantonalen Amtes für Gesundheitsvorsorge. Im Februar werden praktisch nur zweite Impfungen möglich sein. So ist die aktuelle Moderna-Lieferung reserviert für Zweitimpfungen in Hausarztpraxen; lediglich 10 Prozent der Dosen sind für Erstimpfungen gedacht.

Noch nicht ganz. Bis Mitte Monat sollen aber alle Heimbewohnerinnen und -bewohner, die das wünschen, ein erstes Mal geimpft sein. Bis April sollen dann alle Hochbetagten und Risikopatienten im Kanton zweimal geimpft worden sein.

Erst im März wird es laut Faisst wieder genug Impfdosen geben, und erst dann können wieder neue Erstimpfungen in grösserem Stil verabreicht werden.

Nein. Sobald genügend Impfstoff für die breite Bevölkerung vorhanden ist, sollen im Frühling Impfzentren aufgebaut und in Betrieb genommen werden.

Es sind derzeit vier Impfzentren geplant – und zwar in St. Gallen, Buchs, Rapperswil und Wil. Ziel ist: Jede Bewohnerin, jeder Bewohner des Kantons soll innert 20 Minuten ein Impfzentrum erreichen können.

Nein. Der Kanton St.Gallen setzt nicht auf allgemeine Massentests. Er setzt sie gezielt bei einem Ausbruchsgeschehen ein. Er verzichtet also darauf, ganze Schulhäuser präventiv und wiederholt zu testen – so wie dies etwa der Kanton Zug beschlossen hat: Dort werden alle Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 18 Jahren zweimal pro Woche getestet. Die Teilnahme ist obligatorisch.

Der Kanton setzt auf gezielte Massentests – dann, wenn ein Massenausbruch vermutet wird. Bislang sei es an St.Galler Schulen aber zu keinen Massenausbrüchen gekommen, sagt Bildungschef Stefan Kölliker. Solange nur vereinzelt Fälle auftreten, wird nur die betroffene Klasse getestet. Bislang mussten elf Klassen in Quarantäne gesetzt werden und es wurden 91 Schülerinnen und Schüler sowie 26 Lehrpersonen positiv getestet.

Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartementes.

Bild: Tobias Garcia

Kinder seien nach wie vor keine Treiber der Pandemie, sagt Bildungschef Stefan Kölliker. Und: Massentests sind eine Momentaufnahme. Damit sie einen Nutzen haben, müsste alle zwei Tage getestet werden.

Im Kanton St.Gallen ist eine Maskenpflicht auf Primarschulstufe kein Thema. Anders in Zürich: Dort müssen Schüler ab der vierten Klasse im Unterricht eine ­Maske tragen. Für St.Galler Lehrerinnen und Lehrer gilt ein Maskenobligatorium – und zwar auf allen Schulstufen.

Nein. FFP2-Masken werden für die allgemeine Bevölkerung – wie auch für Lehrpersonen nicht empfohlen. Wenn chirurgische Masken richtig angewendet und getragen werden, fällt deren Schutzwirkung gegenüber den FFP2-Masken nicht wesentlich ab.

Dies ist nicht vorgesehen – schweizweit nicht. Bildungschef Kölliker würde es begrüssen, wenn Lehrerinnen und Lehrer – wie das Pflegepersonal – prioritär geimpft würden, «auch wenn ich weiss, dass es nicht der aktuellen fachlichen Impfplanung entspricht».

Grundsätzlich können dies alle Unternehmen anbieten. Allerdings: Wenn ein Unternehmen will, dass der Bund die Kosten übernimmt, muss es begründen, weshalb trotz Schutzkonzept ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht.

Die Teilnahme an präventiven Massentests ist freiwillig. Genauso wie kein Impfobligatorium gegen Covid-19 besteht.

Die Fallzahlen sind seit Anfang Januar kontinuierlich am Sinken. Das spüren auch die Spitäler. Aktuell sind noch 58 an Corona erkrankte Patientinnen und Patienten in Spitalpflege. Davon müssen 16 auf der Intensivstation behandelt und beamtet werden.

Regierungsrat Beat Tinner, Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes.

Bild: Tobias Garcia

752 Gesuche – die Hälfte davon stammt laut Beat Tinner, St.Galler Volkswirtschaftsdirektor, aus der Gastronomie. 3,7 Millionen Franken Unterstützungsgelder seien bereits ausbezahlt worden. Der Kanton ist laut Tinner bei der Abwicklung der Gesuche «auf Kurs».

3600 Betriebe mit insgesamt 46'000 Mitarbeitenden haben bis Ende Januar Kurzarbeit vorangemeldet. 2020 sind rund 15 Millionen Ausfallstunden entschädigt worden. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell im Kanton 2,9 Prozent – und liegt damit unter dem nationalen Durchschnitt von 3,7 Prozent.