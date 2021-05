Grosser Rat Thurgau: Was geht bei der Präsidiumswahl?

Fragen und Antworten Umstrittene Vizepräsidentinnenwahl im Thurgauer Grossen Rat: Was geht und was nicht? Eigentlich sind Präsidiumswahlen im Kantonsparlament reine Routine und eine politische Ehrensache. Doch diesmal hat Karin Bétrisey, grüne Kandidatin für das Vizepräsidium, bei den bürgerlichen Fraktionen starken Gegenwind. Christian Kamm 25.05.2021, 12.55 Uhr

Am Mittwoch wählt das Kantonsparlament sein Präsidium neu. Bild: Donato Caspari

Turnusgemäss wäre die SP an der Reihe gewesen. Doch die Sozialdemokratie hat dieses Mal generös zu Gunsten der Grünen auf eine Nomination für das Vizepräsidium des Thurgauer Grossen Rates und damit auch auf das Parlamentspräsidium nächstes Jahr verzichtet.

Aber bei der Auswahl ihrer Kandidatur hatten die Grünen in den Augen vieler bürgerlicher Parlamentarier keine glückliche Hand. Die im Rat polarisierende und auch schon seit Jahren mit der Behörde ihrer Wohngemeinde im Clinch liegende Kantonsrätin Karin Bétrisey wird als Kandidatin rundweg abgelehnt. Droht am Mittwoch also ein Debakel? Welche Szenarien sind möglich? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Analog zur Wahl des Parlamentspräsidenten oder der -präsidentin ist die absolute Mehrheit der massgebenden Stimmen nötig. Leere Wahlzettel werden bei der Ermittlung der massgebenden Stimmen nicht mitgezählt. Ein Beispiel: Wenn 125 Wahlzettel abgegeben werden und 25 davon leer sind, ist Mann oder Frau bereits mit mindestens 51 Stimmen gewählt. Diese Regelung hilft grundsätzlich den offiziellen Kandidaten, denn nur wer einen anderen Wählbaren aufschreibt, schränkt die Chancen der offiziellen Kandidatur tatsächlich ein.

In der Regel schon. Und im Thurgau ist auf Kantonsebene in der jüngeren Geschichte auch kein Fall einer Nichtwahl bekannt. Aber weil geheim gewählt wird, sind Schüsse vor den Bug beziehungsweise schlechte Wahlresultate zwar die Ausnahme, aber sie kommen vor. Vor allem das Vizepräsidium gilt als ziemlich authentischer Popularitätstest für die Kandidatin oder den Kandidaten. Beim Präsidium wird dann mehr Wert auf allgemeine Gesichtswahrung gelegt.

Laut Geschäftsordnung ordnet dann das Präsidium einen neuen Wahlgang an.

Theoretisch wäre das denkbar, aber dieses Szenario ist nicht realistisch. Vielmehr steht es dem Präsidium oder auch jedem Ratsmitglied frei, einen sogenannten Ordnungsantrag zu stellen, etwa mit dem Ziel, die Wahl zu verschieben.

Dann würde die betreffende Person vor Ort vom Präsidium gefragt, ob sie sich zur Wahl äussern möchte. Tut sie das, wird sie entweder Annahme oder Ablehnung der Wahl erklären. Äussert sich die Gewählte nicht, ist sie gewählt. Dieser Punkt ist in der Geschäftsordnung des Grossen Rates nicht geregelt. Abgeleitet wird die Regelung aus dem kantonalen Stimm- und Wahlrechtsgesetz, das in solchen Fällen auf Gemeindeebene zur Anwendung kommt.

Nein, das ist nicht nötig. Bei einer offiziellen Kandidatur wird ein Einverständnis mit der Wahl von Anfang an vorausgesetzt.

In diesem Fall hat rechnerisch keiner der beiden Kandidaten das absolute Mehr der massgebenden Stimmen erreicht. Beide haben die Wahl verfehlt.

Ricarda Zurbuchen, Leiterin der Thurgauer Parlamentsdienste, lässt sich nicht in die Karten schauen und sagt lediglich: «Genügend.»