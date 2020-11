Fragen, Antworten Und Grafiken Gut für den ganzen Kanton oder schlicht unfair? Das Wichtigste zum St.Galler Finanzausgleich Steigt die finanzielle Ungleichheit zwischen den St. Galler Gemeinden? Wo stehen die Gemeinden im Steuerwettbewerb? Wo bezahlt wer wie viel Steuern? Alles Wichtige zum St. Galler Ausgleichssystem. Adrian Lemmenmeier-Batinić 26.11.2020, 17.00 Uhr

Der aktuelle St. Galler Finanzausgleich wurde 2008 eingeführt und seither laufend optimiert. Bild: Tobias Garcia/Getty

Nächste Woche verabschiedet der St. Galler Kantonsrat einen Nachtrag zum Finanzausgleichsgesetz in zweiter Lesung. In vier Jahren soll die Regierung dem Parlament einen Bericht zu alternativen Finanzausgleichsmodellen vorlegen. Der Rat will also prüfen, ob andere Modelle effizienter wären. Bei der innerkantonalen Umverteilung ist der Kanton St. Gallen (zusammen mit Appenzell Innerrhoden) eine Ausnahme. Nur diese beiden Stände kennen keinen horizontalen Ausgleich. Heisst: Der Kanton allein greift finanzschwachen Gemeinden unter die Arme; reiche Kommunen zahlen nicht direkt an ärmere. Das führt seit Jahren zu Diskussionen. Die wichtigsten Fragen, Antworten und Grafiken dazu.

Gemäss Gesetz will der Finanzausgleich jene finanziellen Unterschiede zwischen den Gemeinden verringern, die auf tiefe Steuerkraft zurückzuführen sind oder auf eine übermässige Belastung. Mit anderen Worten: Gemeinden, in denen die Steuereinnahmen pro Kopf unterdurchschnittlich sind, erhalten Unterstützung vom Kanton. Ebenso Gemeinden, die in gewissen Bereichen übermässig hohe Ausgaben haben.

Es geht um Kosten, die eine Gemeinde nicht beeinflussen kann. Pfäfers zum Beispiel erhält jährlich über zwei Millionen Franken aus dem Sonderlastenausgleich Weite, weil die Gemeinde flächenmässig gross ist und viele Strassen unterhalten muss. Daneben gibt es den Sonderlastenausgleich Schule für Gemeinden, die viele Kinder beschulen. Und den soziodemografischen Lastenausgleich für Gemeinden mit hohen Sozialkosten. Die Stadt St. Gallen erhält Mittel vom Kanton, weil sie als Zentrumsstadt Ausgaben hat, von denen auch die Einwohner anderer Gemeinden profitieren, sie aber nicht mittragen.

Diese Gemeinden erhalten so viel Geld aus dem sogenannten Ressourcenausgleich, dass ihre Steuerkraft 96 Prozent des kantonalen Durchschnitts entspricht. Für das Jahr 2020 gehen mittels Ressourcenausgleich über 150 Millionen Franken vom Kanton zu den Gemeinden. Insgesamt werden jährlich rund 230 Millionen umverteilt.

Diese Frage ist umstritten. Die Regierung und eine bürgerliche Mehrheit finden: grundsätzlich Ja. Für sie ist zentral, dass der Ausgleich den Steuerwettbewerb unter den Gemeinden nicht behindert. Linksgrün findet den St. Galler Finanzausgleich nicht wirksam und unfair. Und zwar einerseits, weil auch reiche Gemeinden Geld vom Kanton erhalten, wenn sie den oben genannten Bereichen hohe Lasten aufweisen. Und andererseits, weil die Steuerfüsse der Gemeinden erhebliche Unterschiede aufweisen. Obwohl der Kanton jährlich 230 Millionen Franken aufwerfe, würden die finanziellen Unterschiede zwischen den Gemeinden grösser, argumentiert etwa die SP. Die Schere habe sich aufgetan.

Grundsätzlich Ja. Die folgende Grafik zeigt den fünfjährigen Verlauf der Steuerfüsse jener fünf Gemeinden mit den tiefsten Steuern und jener fünf Gemeinden mit den höchsten Steuern. Die Steuerfüsse der Tiefsteuergemeinden sind dabei stärker gesunken als jene der Gemeinden mit höheren Steuern. Allerdings lässt sich der zunehmende Unterschied vor allem bei den Gemeinden mit sehr hohen oder sehr tiefen Steuerfüssen feststellen. Die Schere öffnet sich also nur im Bereich der Extreme.

In der Gemeinde mit den tiefsten Steuern ist der Gemeindesteuerfuss mehr als doppelt so tief wie in der Gemeinde mit den höchsten Steuern – und 40 Prozent tiefer als in der Hälfte aller Gemeinden. In Balgach beträgt er 70 Prozent. In Wartau 160. Das heisst nicht, dass die Einwohner Balgachs mehr als halb so viel Steuern zahlen wie jene Wartaus, da zu den Gemeindesteuern Kantonssteuern und je nach dem Bundessteuern hinzukommen. Eine ledige Person ohne Kinder, Konfession und Vermögen, die ein steuerbares Einkommen von 65'000 Franken erzielt, zahlt in Balgach rund 7300 Franken Steuern. In Wartau rund 10'800.

Das ist doch unfair. Warum will die Regierung diese Unterschiede nicht verringern?

Dazu gäbe es zwei Möglichkeiten: Entweder der Kanton würde strukturschwachen Gemeinden mehr Mittel zur Verfügung stellen. Oder reiche Gemeinden würden direkt an ärmere zahlen, wie es linke Politiker fordern. Einen solchen horizontalen Ausgleich erachtet die Regierung als problematisch, weil sie die Konkurrenzfähigkeit steuergünstiger Gemeinden nicht einschränken will. Müsste etwa Rapperswil-Jona seine Steuern erhöhen, um Hemberg oder Berg zu entlasten, würden – so die Befürchtung – Bestverdiener abgeschreckt. Sie würden die steuergünstigen Gemeinden in den benachbarten Kantonen Schwyz und Zürich bevorzugen. Damit hätte nicht nur Rapperswil-Jona das Nachsehen. Sondern der Kanton St. Gallen als Ganzes.

Sind St. Galler Gemeinden gegenüber jenen in den Nachbarkantonen wettbewerbsfähig?

Die Gemeinden mit tiefen Steuern sind es. Und zwar vor allem im Bereich der hohen Einkommen. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten der Universität St. Gallen: «Im interkantonalen Vergleich präsentieren sich die St. Galler Gemeinden im hohen Einkommenssegment vergleichsweise attraktiv.» Folgende interaktive Karte zeigt die Steuerbelastung in den Ostschweizer Gemeinden. Wie man sieht, haben St. Galler Gemeinden mit tiefen Steuern wie Mörschwil, Zuzwil oder Rapperswil-Jona ähnlich tiefe Steuern wie ausserkantonale Nachbargemeinden.

Wie lautete weitere Kritik am St. Galler Ausgleichssystem?

Neben dem Umstand, dass sich die Steuerbelastung zwischen den Gemeinden stark unterscheidet, entsteht in Tiefsteuergemeinden auch Druck auf die Boden- und Mietpreise. Tiefe Steuern gehen in der Regel mit hohen Immobilienpreisen einher, wie unter anderem eine Studie der Credit Suisse von 2016 zeigt. Für Leute mit tieferen Einkommen kann das bedeuten, dass sie sich keine Wohnung in ihrer Heimatgemeinde leisten können. Politiker aus urbanen Zentren kritisieren ausserdem, dass ihre Lasten der Städte nicht ausreichend ausgeglichen werden.

Wie geht es weiter?

In vier Jahren wird die Regierung dem Parlament den nächsten Wirksamkeitsbericht vorlegen – und dem Kantonsrat verschiedene Finanzausgleichsmodelle unterbreiten. Dann wird die Diskussion von neuem geführt.