Foodwaste Wer hier einkauft, spart Geld und verschwendet weniger Lebensmittel Auf den Teller statt in die Tonne: Diese Apps und Websites helfen Ihnen beim Essenskauf zu sparen. Dabei etwas gegen Foodwaste tun können Sie mit diesen nachhaltigen Tipps und Adressen aus der Ostschweiz. Jolanda Riedener 07.07.2021, 10.48 Uhr

Zahlreiche Essenspakete stehen täglich via App des Anbieters «Too Good To Go» zum Abholen bereit. Bild: Urs Bucher (12. Februar 2019)

In der Schweiz landen jährlich 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall. Das hat die ETH Zürich in einer Studie berechnet. Es gibt auch eine Reihe an Unternehmen, die Lebensmittel kurz vor Ablaufdatum günstig an die Konsumentinnen und Konsumenten bringen. Wir haben Adressen zusammengestellt, wo Sie bei Ihrem Lebensmitteleinkauf sparen und gleichzeitig etwas gegen das Wegwerfen von Essen tun können.

Wo und wie: Eine der bekanntesten Apps gegen Foodwaste ist die App «Too Good To Go». Man lädt sich die App aufs Smartphone, hinterlegt die Kreditkarte und schränkt den Radius ein, in welchem man Angebote angezeigt haben möchte. Eine grosse Anzahl an Bäckereien, Restaurants und Grossverteiler bieten hier täglich günstige Produkte an. Es wird ein bestimmter Zeitraum angegeben, an dem man die Lebensmittel abholen muss. Oft weiss man vorher nicht, was im Lebensmittelpäckli enthalten ist.

Wie viel spare ich: Das Essen via «To Good To Go» kostet einen Drittel vom Ladenpreis. Es gibt aber auch Lokale und Geschäfte, die noch grosszügiger sind bei ihren Restepäckli – je nachdem, was halt übrig geblieben ist.

Die Äss-Bar in St.Gallen musste im November coronabedingt schliessen, nun hat ein neuer Verein das Konzept adaptiert. Der «Brötli-Wagä» verkauft Esswaren vom Vortag:

Derzeit läuft die Pilotphase des Projekts. Die Initianten sind noch auf der Suche nach gut frequentierten Verkaufsstandorten. Von Dienstag bis Freitag sammeln die Mitarbeitenden Brot, Sandwiches, Salate oder Birchermüesli und verkaufen dies tagsüber.

Wo und wie: Ein offener Kühlschrank von Madame Frigo steht auf dem Gelände der Hochschule St.Gallen (HSG): Er ist für alle öffentlich zugänglich und nutzbar. Dort kann man sich mit Lebensmitteln versorgen oder hineinstellen, was man nicht braucht. Nicht erlaubt sind abgelaufene Produkte, Fleisch oder Fisch, Alkohol sowie bereits geöffnete oder verarbeitete, gekochte Produkte. Weitere offene Kühlschränke gibt es in der Restessbar (siehe nächstes Kapitel).

Wie viel spare ich: Die Lebensmittel stehen kostenlos zur Verfügung. Vielleicht habe ich selbst einmal zu viel eingekauft und bringe Lebensmittel vorbei, die ich ansonsten wegschmeissen würde.

Wo und wie: Das Projekt Restessbar in St.Gallen ist auf freiwillige Helferinnen und Helfer angewiesen. Sie sammeln täglich noch essbare Lebensmittel von verschiedenen Lebensmittelläden aus St.Gallen ein, die sonst in der Mülltonne gelandet wären. Montags, dienstags, donnerstags und freitags von 19.30 bis 20.30 Uhr (samstags von 18.30 bis 19.30 Uhr) können die Lebensmittel an der Lindenstrasse 57 abgeholt werden.

In Frauenfeld befindet sich die Restessbar an der Grabenstrasse 12. Sie ist dienstags bis freitags von 19 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet.

Zum selben Verein gehört auch die Verwertbar an der Bleichestrasse 11 in Kreuzlingen, in der Sakristei Kurzrickenbach. Der Kühlschrank und ein Regal stehen dort am Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr offen: Lebensmittel, die sonst in der Tonne gelandet wären, können dort abgeholt werden.

Wie viel spare ich: Die Lebensmittel sind kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht möglich. Mit einem Lossystem wird in St.Gallen über die Reihenfolge entschieden, wer sich zuerst an den Esswaren bedienen darf. Der Verein finanziert sich mit Spenden.

Wo und wie: «Rettet die Ernte vor dem Müll» heissen mehrere Gruppen auf Facebook. Denen können Mitglieder der Plattform beitreten und erfahren dort von Spezialangeboten. In der Regel wollen Produzenten überschüssige Ware günstig loswerden. Auch gibt es eine Reihe regionaler Facebook-Gruppen, wo Privatpersonen gratis Lebensmittel abgeben: zum Beispiel, wenn etwas übrig bleibt oder man das Falsche gekauft hat.

Wie viel spare ich: Die Lebensmittel kosten oft nur ein Bruchteil von dem, was man im Laden zahlen würde. Ob und was zur Verfügung steht, ist sehr unterschiedlich. Auch die Mindestgrösse der Lebensmittel, die zur Verfügung stehen, ist unterschiedlich. Private Anbieter verschenken das Essen in der Regel.

Wo und wie: Aus dem Engagement in der Facebook-Gruppe «Rettet die Ernte vor dem Müll» ist die Croppy-App entstanden. Landwirtinnen und Landwirte können ihre Waren via App anbieten und insbesondere Käufer für überschüssige Waren finden. Die Anzahl der Angebote variiert stark. Es können sich Betriebe und Produzenten aus der ganzen Schweiz beteiligen. Die App befindet sich derzeit noch im Aufbau.

Wie viel spare ich: Die Lebensmittel kosten oft nur ein Bruchteil von dem, was man im Laden zahlen würde. Die Angebote überschneiden sich mit jenen auf der Facebook-Gruppe «Rettet die Ernte vor dem Müll».

Wo und wie: Der Thurgauer Ivo Streiff hat das Projekt Food-Chat ins Leben gerufen. Er organisiert den Verbrauch von überschüssigem Gemüse oder Früchten in Whatsapp-Gruppen. Sobald er weiss, welche Lebensmittel geliefert werden, informiert er seine Kanäle. Auf Parkplätzen an sieben verschiedenen Ostschweizer Standorten werden die Waren verteilt: in Kesswil (TG), St.Gallen (SG), Ermatingen (TG), Gossau (SG), Gais (AR), Stein am Rhein (SH) und Tuggen (SZ). Vorab kann man das Essen reservieren.

Wie viel spare ich: Wie viel günstiger die Früchte und das Gemüse angeboten werden, ist unterschiedlich. Manchmal bezahlt man nur einen Drittel so viel wie in Lebensmittelgeschäften, ab und zu ist es sogar nur ein Fünftel oder noch weniger. Die Waren werden oft in grösseren Mengen von mehreren Kilos abgegeben.

Wo und wie: Die Website Mundraub.org stellt eine Karte zur Verfügung, auf der öffentliche Bäume und Sträucher vermerkt sind, die nicht geerntet werden. Die Idee ist, dass Nutzerinnen und Nutzer Bäume eintragen und so jeder die Chance hat, Früchte zu pflücken und zu verwerten, anstatt das Essen verfaulen zu lassen.

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch Falling Fruit: Bäume und Sträucher auf der ganzen Welt sind auf der Onlinekarte vermerkt, allerdings in englischer Sprache.

Wie viel spare ich: Zeit ist alles: Das Obst, die Kräuter oder Nüsse können kostenlos gepflückt oder gesammelt werden.

Wo und wie: In Lebensmittelgeschäften gibt es gegen Ladenschluss einzelne Produkte günstiger. In der Regel sind diese an einem Ort im Kühlregal zu finden. Oft handelt es sich um Convenience-Food, das ohnehin nicht lange haltbar ist.

Wie viel spare ich: In der Regel sind die Produkte 25 bis 50 Prozent günstiger als der Normalpreis.

Einen erheblichen Teil dieser Lebensmittelverschwendung machen Privathaushalte aus. Um dies zu vermeiden, helfen einige Tipps.