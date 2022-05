FOODBLOG OSTBRÖCKLI Kuchen, Parfait, Joghurtcreme: Mit diesen Rezepten ist gut Kirschen essen Kirschen gehören zum Sommer wie der Sand ans Meer. Mit Pancakes zum Frühstück, im Clafoutis wie in Frankreich oder aromatisch im Kuchen: Diese Rezepte lassen vergessen, dass man sich dabei ganz schön die Finger schmutzig macht. Wir verraten hier auch den besten Trick, um die Kirschen zu entsteinen. Text: Diana Hagmann-Bula, Bilder: Belinda Schmid 27.05.2022, 19.00 Uhr

Ein Blumenkleid, nackte Füsse, eine üppige Magerwiese, eine Decke und: ein Korb voller Kirschen, zwei davon übers Ohr gehängt, wie früher als Kind. So leicht und unbeschwert kann der Sommer sein. Kirschen sind das wohl schönste Sommeraccessoire und eine unentbehrliche Nascherei, sobald es draussen warm wird. Süss und saftig.

So adrett sie nun da in diesem Korb auf der Decke liegen, so neckisch sie am Ohr baumeln:

Mit dieser Anmutigkeit ist es vorbei, sobald man die reifen, dunklen Kirschen entsteint und verarbeitet. Überall lila Saft.

Die Hände sehen bald aus, als hätte man dunkelroten Nagellack nur sehr nachlässig abgeschminkt. Gruselig sieht das fast schon aus. Kein Wunder, taucht die Frucht immer auch dann auf, wenn Amateurfilmer in Internetforen darüber fachsimpeln, wie sich Filmblut kostengünstig herstellen lässt. Mit Kirschensaft natürlich.

Doch die Schweinerei in der Küche lohnt sich. Es gibt einfach viel zu viele leckere Kirschenrezepte, um sie der Sauberkeit halber nicht umzusetzen. Also dunkle Kleider anziehen oder zumindest eine Schürze um den Bauch binden. Und loslegen. Vielleicht mit einer Joghurtcreme, die man abwechslungsweise mit Kirschenkompott in ein Glas füllt und mit karamellisierten Nüssen dekoriert. Mildes Joghurt und süsse Kirschen, ein Traumpaar. Das Milchprodukt nimmt der Frucht die Säure, sofern da welche sein sollte. Und dosiert ihre Süsse, sanfter als üppiger Rahm, mit dem sie oft kombiniert wird.

Besonders aromatisch schmecken Kirschen in lauwarmen Zustand. Und somit in frisch gebackenem Kuchen. Sind sie dann noch karamellisiert, umso leckerer. Zuerst die Kirschen backen, dann erst den Teig: Der verkehrte Kirschenkuchen dürfte so sehr überraschen, dass sogar Kirschenverachterinnen ein Stück versuchen werden.

Bild: dbu

Die Französinnen und Franzosen (sie wissen in der Regel, was lecker ist) geben die Kirschen lieber in einen Clafoutis, eine Mischung aus Kuchen und Auflauf. Es lässt sich mit allerhand Früchten zubereiten, die Urform aber enthält Kirschen. Ein Klassiker, der in französischen Restaurants und Familien immer wieder auftaucht, seit Generationen.

Wer Kirschen liebt, isst sie gerne zum Znacht, zum Zvieri, zum Dessert, zum Zmorge.

Eingelegt in etwas Zuckersaft geben sie zusammen mit Schokoladepancakes ein wunderbares Frühstück ab. Noch etwas Vanillejoghurt dazu, fertig ist die wohl einfachste Version der Schwarzwäldertorte.

Wer findet im Alltag denn schon Zeit, das Original zuzubereiten? Und wer mag es überhaupt essen mit einem Hitzetag in Aussicht?

Besonders sommerlich zeigt sich die Kirsche aber im Parfait. Löffel für Löffel verzehren, schon sind die 30 Grad im Schatten erträglich. Ästheten könnte es zustossen, dass die hübsche Marmorierung sie fast noch mehr fasziniert als die Nachspeise selber. Wie sich diese violetten Linien durch das Halbgefrorene schlängeln. Fast wie Wellen am Meer.

All dieser Genuss lässt vergessen, dass die Finger wohl noch einige Tage blau bleiben. Wer keinen Entsteiner besitzt, schneidet die Frucht in der Mitte entzwei und entfernt den Stein. Sieht nicht so schön aus?

Dann eine Bierflasche aus dem Keller und ein Essstäbchen aus der Schublade holen, die Kirsche mit der Stelle, an welcher der Stil befestigt gewesen ist, auf den Flaschenhals legen. Stäbchen durchdrücken. Raus ist der Stein.

Ein Küchentrick, der tausendfach im Internet verewigt ist. Ein weiterer Trick: Die Kirschen vor dem Entsteinen kurz in den Tiefkühler legen. Soll verhindern, dass sie zerfleddern und zu viel Saft verlieren.

Notfalls Handschuhe anziehen, um verfärbte Nägel zu verhindern. Wobei: Ist halt nicht mehr so unbeschwert dann, die Arbeit in der Küche. Mit den blossen Händen zu wirken, macht mehr Spass, ist sinnlicher. Einfach ein langes Bad im See nehmen. Irgendwann schwimmt sich der Kirschensaft schon ab.

Zutaten für vier Gläser mit je drei Deziliter: 500 g entsteinte Kirschen, 1/2 dl Wasser, 1 TL Zimt, 80 g Mandeln grob gehackt, 50 g Rohzucker, 500 g griechischer Joghurt, abgeriebene Schale einer Biozitrone, 1 Päckli Vanillezucker, 2 EL Honig, 1 dl Vollrahm

Bild: dbu

Zubereitung: Kirschen mit Wasser und Zimt aufkochen. Hitze reduzieren, bei mittlerer Hitze zehn Minuten kochen, abkühlen. Mandeln in einer Bratpfanne bei mittlerer Hitze fünf Minuten rösten. Zucker beigeben, rühren, bis er schmilzt. Auskühlen und in Stücke brechen. Joghurt mit Zitronenschale, Vanillezucker und Honig mischen. Rahm steif schlagen und darunter ziehen. Kompott abwechslungsweise mit der Creme in die Gläser verteilen. Mit den karamellisierten Nüssen verzieren.

Zutaten: 80 g Rohzucker, 20 g Butter, 850 g entsteinte Kirschen, 150 g gemahlene, geschälte Mandeln, 150 g Rohzucker, 100 g Mehl, 1 TL Backpulver, 1 Prise Salz, 250 g Ricotta, 2 Eier, 100 g flüssige Butter, Saft und abgeriebene Schale einer Biozitrone, Puderzucker zum Bestäuben.

Zubereitung: Zucker auf dem mit Backpapier belegten Blechboden verteilen. Etwa sechs Minuten in der Mitte des auf 220 Grad vorgeheizten Ofens hellbraun karamellisieren, herausnehmen. Butter auf dem Karamell verteilen, Kirschen auf das Karamell legen. Etwa fünf Minuten in der Mitte des auf 220 Grad vorgeheizten Ofens backen, herausnehmen. Mandeln, Zucker, Mehl, Backpulver und Salz mischen. Ricotta, Eier, flüssige Butter und Zitronenzutaten in einer anderen Schüssel verrühren, dann erst zur Mandel-Mehl-Mischung geben. Teig auf den Kirschen verteilen. Den Kuchen etwa 40 Minuten bei 180 Grad in der Mitte des Ofens backen. Herausnehmen, zwei Minuten stehen lassen, Rand mit einem Spachtel lösen, auf eine Tortenplatte stürzen. Mit Puderzucker bestäuben und lauwarm servieren.

Rezept siehe hier. Einfach Äpfel und Birnen durch 30 entsteinte Kirschen ersetzen.

Bild: dbu

Zutaten für vier Personen: 2 Eier, 4 EL Zucker, ein halber TL Salz, 3 EL Ovomaltine, 2 dl Vollmilch, 150 g Weiss- oder Dinkelmehl, 2 TL Backpulver, Butter zum Anbraten, 500 g Kirschen entsteint, 1 Biozitrone, 2 EL Puderzucker, 400 g griechischer Joghurt, 2 TL Vanillepulver

Bild: dbu

Zubereitung: Eier trennen, Milch und Zucker verrühren. Mehl, Salz und Backpulver dazugeben und zu einem dickflüssigen Teig rühren. Eiweiss steif schlagen und vorsichtig unter den Teig mischen. Etwa Butter in einer beschichteten Bratpfanne erwärmen. Ein Suppenschöpfer pro Pancake in die Pfanne geben. Teig mit mittlerer Hitze backen. Kirschen entsteinen und mit dem Puderzucker, 1 TL Vanillepulver und dem Saft der Zitrone mischen. Zehn Minuten einlegen. Joghurt mit 1 TL Vanillepulver verrühren. Pancakes mit Vanillejoghurt und eingelegten Kirschen anrichten und servieren.

Zutaten: 500 g entsteinte Kirschen, 50 g Zucker, 4 dl Vollrahm, 2 EL Puderzucker.

Zubereitung: Kuchenform mit Klarsichtfolie auslegen und kühl stellen. Kirschen entsteinen, eine Handvoll der Früchte davon zur Seite stellen. Den Rest mit Zucker pürieren. In eine Pfanne geben und bei mittlerer Hitze auf die Hälfte einkochen. Auskühlen lassen. Rahm mit Puderzucker steif schlagen. Kirschen dazugeben, Kirschensauce dazugiessen, mit einem Löffel einige Male umrühren. Masse in die Form füllen. Drei Stunden im Tiefkühler anfrieren lassen. Die Konsistenz sollte weich und cremig sein. Sofort servieren.

Genuss-Redaktorin Diana Hagmann-Bula mit dem Kirschenparfait.