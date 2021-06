Foodblog Ostbröckli Die süssen roten Alleskönner: Erdbeeren schmecken auch zu Couscous, Fleisch und mit Chili hervorragend Die einen lieben sie pur, die anderen gesüsst – mit Vanilleglace und viel Schlagrahm: die Erdbeere – der Star unter den Beeren. Sie macht auch in einem Salat eine gute Figur. Oder übernimmt als Begleiterin von Fleisch mehr als eine Nebenrolle. Text: Sabine Camedda, Bilder: Tobias Garcia 25.06.2021, 19.00 Uhr

Ein Samstag war’s in den 1980er-Jahren. Die Familie wollte am anderen Tag in die Ferien fahren. Die Eltern waren tagsüber nicht da und beim Weggehen sagte die Mama: «Erntet bitte die Erdbeeren, ihr könnt sie essen.» Und wir Kinder folgten mit Freude. Mehrere Kilos wanderten von den Sträuchern im Garten direkt in unsere Mägen.