St.Galler Grenzproblem: Afghanische Flüchtlinge aus Österreich

Flüchtlingspolitik «Wenn es so weiter geht, müssen wir wie 2015 Notunterkünfte schaffen»: Fredy Fässler zum Andrang junger Afghanen an der St.Galler Grenze Am Dienstag griff die Grenzwache 60 mehrheitlich junge Afghanen an der St.Galler Grenze auf – die bisher höchste Zahl an einem Tag. Obwohl sie keine Asylgesuche stellen, hat der Kanton ein Problem mit der Bewältigung der Befragungen und der Unterkünfte. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Ein Grenzwächter auf dem Weg zur Kontrolle eines Zuges am Bahnhof in Buchs. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Seit dem Sommer hat die Zahl junger Flüchtlinge aus Afghanistan an der St.Galler Grenze, namentlich an den Bahnhöfen Buchs und St.Margrethen, drastisch zugenommen. Das Problem ist seit Anfang dieser Woche aufgrund der Antwort des Bundesrates auf eine Interpellation des Rheintaler SVP-Nationalrats Mike Egger bekannt. Bis zum August waren es 915 Personen, zwei Drittel davon allein in den beiden Sommermonaten, Tendenz anhaltend bis steigend.

Weil die meisten nach Frankreich weiterreisen wollen und die wenigsten ein Asylgesuch stellen, ist die St.Galler Polizei gemäss Schengen/Dublin-Abkommen gefordert: Sie muss die meist minderjährigen und mit österreichischen Asylpapieren ausgestatteten Flüchtlinge betreuen und befragen, bis Österreich oder ein anderer EU-Staat sie wieder zurücknimmt. «Am Dienstag waren es 60 Personen, ein Rekord», bestätigt der St.Galler Sicherheits- und Justizdirektor Fredy Fässler.

Fredy Fässler, St.Galler Justiz- und Sicherheitschef und derzeit oberster Polizeidirektor der Kantone.

Bild: Benjamin Manser

«Wenn es täglich so weiter geht, haben wir ein gröberes Problem.»

Denn für die St.Galler Polizei bedeutet dies ein massiver personeller Aufwand: «Wir können die Leute nicht in den nächsten Zug setzen, sondern müssen drei, vier Tage warten, bis Wien dem Rücknahmegesuch stattgegeben hat.»

Notunterkunft in Wil reicht nicht mehr lange

Um den Status der Flüchtlinge und ihre Reiserouten zu prüfen, muss die Polizei sie mit Dolmetschern befragen und ein paar Tage unterbringen verpflegen. Dafür hat der Kanton eine Notunterkunft auf dem Areal der Psychiatrischen Klinik in Wil eingerichtet. Dabei tauchten sehr viele rasch ab, um weiterzureisen, sagt Fässler: «Wir können diese Menschen nicht einsperren, illegale Einreise ist kein Haftgrund.» Trotzdem schafft der Andrang in Massen ein Unterkunftsproblem:

«Wenn es täglich so weitergeht, müssen wir wie im Jahr 2015 weitere Notunterkünfte bereitstellen.»

Aufgrund der Covid-Pandemie kämen unterirdische Zivilschutzanlagen mit unzureichender Lüftung kaum in Frage, meint der Sicherheitschef. Der Kanton müsste demnach auf andere Reserven wie die unterbelegten kantonalen Asylzentren oder leerstehende Hotels zurückgreifen.

Abhilfe schaffen würde eine erleichterte Rückübernahme, wie es die Schweiz mit Italien für den Kanton Tessin kennt. Die seit zwei Jahren laufenden Verhandlungen mit Österreich seien auf gutem Weg gewesen, erklärt Fässler, doch habe sich dies mit der aktuellen Flüchtlingssituation und dem Regierungswechsel in Wien geändert.

Über die Gründe, warum plötzlich Hunderte junger Afghanen irregulär die Schweizer Grenze passieren wollen, können die Schweizer Behörden nur spekulieren. «Die meisten waren schon vor der Taliban-Machtübernahme in Europa, vor allem in Griechenland», sagt Fässler. «Die meisten haben österreichische Papiere, sind nicht von Strapazen gezeichnet, haben 200, 300 frische Euros in der Tasche. Sie sind informiert, geben bereitwillig Auskunft. Unserem Eindruck nach ist die Reise von Schlepperbanden organisiert.»

Vorarlberger Polizei schickt Ausreisewillige zurück

Die St.Galler Polizei versucht die Herausforderung in enger Zusammenarbeit mit den Zollbehörden und den Vorarlberger Behörden zu bewältigen. «Die richtige Lösung wäre es, diese Personen am Grenzübertritt zu hindern und in jene Bundesländer zurückzuschicken, in denen sie kraft einer sogenannten Eingrenzung bleiben müssten.» Im Gespräch sei auch die gemeinsame Kontrolle von Zügen vor dem Grenzübertritt.

Die jüngste Meldung der Vorarlberger Landespolizei deutet in diese Richtung: Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei in einem Nightjet-Zug zwischen Bludenz und Feldkirch 33 Afghanen und einen Iraner kontrolliert. «29 der Betroffenen waren im Besitz einer österreichischen Verfahrenskarte mit aufrechter Gebietsbeschränkung für den Bezirk Baden (Niederösterreich)», heisst es. Mit Ausnahme eines zehnjährigen Buben, dessen Rückführung organisiert wurde, seien die Männer angezeigt und aufgefordert worden, selbstständig mit dem Zug in den erwähnten Bezirk zurückzukehren. Drei waren erst aus der Schubhaft (Auslieferungshaft) entlassen und zur sofortigen Ausreise verpflichtet worden. Zwei der 33 kontrollierten Männer führten keinerlei Dokumente mit sich und stellten nach der Festnahme einen Asylantrag, wie die Voralberger Polizei weiter schreibt.

St.Gallen rechnet mit Anstieg der Asylsuchenden

Die Situation an der Rheintaler Grenze dürfte sich in den nächsten Wochen nicht entspannen. Zahlen für den Oktober nennt die eidgenössische Zollverwaltung auf Anfrage noch keine, doch im September betraf die «irreguläre Migration» 354 Personen. Von diesen stellten lediglich 5 ein Asylgesuch und wurden 136 weggewiesen. Die Mehrheit, 213 Personen, wurde der Kapo St.Gallen übergeben, «zwecks Rückführung gemäss Rückführungsabkommen», wie es heisst.

Solange keine Asylgesuche gestellt werden (die der Bund und damit das Asylzentrum in Altstätten übernimmt), bleibt der Kanton zuständig. Mittelfristig sei wieder mit einem Anstieg der Asylsuchenden zu rechnen, sagt Fredy Fässler. Das Bundesamt für Migration erwarte eine Zunahme im Frühling, auch der Kanton St.Gallen habe ein Notfallszenario.

Seit dem Rekordjahr 2015 mit schweizweit fast 40'000 Asylgesuchen waren die Zahlen stets rückläufig, erst recht seit dem Ausbruch von Corona. St.Gallen hatte damals 2250 Asylsuchende, seit vier Jahren sind es stets deutlich unter 1000. Fässler schliesst nicht aus, dass das zynische Machtspiel Weissrusslands mit derzeit Tausenden frierenden Flüchtlingen an den Grenzen zu Polen und Litauen auch Folgen für die Schweiz habe.