Krieg in der Ukraine: Diese Familie flüchtete nach Buchs

Flucht «Dankbar für die Unterstützung»: Diese ukrainische Familie flüchtete nach Buchs Familie Sokirjinskiy ist vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und lebt seither in der Region Werdenberg. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 23.02.2023, 18.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Familie Sokirjinskiy (von links): Olga, Sascha senior, Viktoria, Sascha junior und Alena. Bild: Corinne Hanselmann

Heute vor einem Jahr begann die Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Familie Sokirjinskiy lebte damals in einem Dorf rund zehn Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew, in der Nähe des Flusses Irpin. «Auf der anderen Seite des Flusses waren russische Soldaten», schildert Aleksander Sokirjinskiy senior (49) – der Sascha genannt wird – die bedrohliche Situation vor der Flucht. «Wir mussten dort weg. Es war sehr gefährlich», ergänzt Tochter Alena (20). Zwölf Tage nach Kriegsbeginn ergriff sie gemeinsam mit Mutter Viktoria (41) und Bruder Aleksander junior (19) – auch er wird Sascha genannt – die Flucht. «Wir hatten noch keinen Plan, wohin wir gehen. Wichtig war nur raus aus der Ukraine», so Alena. Sie fuhren zunächst nach Polen. Ihr Vater und dessen Mutter Olga (74) blieben vorerst in der Ukraine.

Der Vater telefonierte mit einer früheren Arbeitskollegin aus der Ukraine, die seit einigen Jahren im Rheintal wohnt. «Sie sagte: ‹Kommt zu mir, ich habe ein Zimmer für euch›», erzählt Sascha senior. So fuhr Viktoria mit ihren Kindern innert einem Tag von Polen nach Oberriet.

Noch hoffte die Familie, dass der Krieg nicht lange dauert und sie bald zurückkehren kann. Doch eine Woche später folgten Sascha senior und seine Mutter in die Schweiz. Er erzählt: «Als es nur 700 Meter von unserem Haus entfernt einen Raketenangriff gab und Metallsplitter bis auf unser Dach flogen, flohen auch wir.» Weil er vier Kinder hat, durfte er trotz der Mobilmachung ausreisen.

Am Anfang konnten sie kein Wort Deutsch

«Am Anfang war es für uns sehr schwierig in der Schweiz. Wir haben nichts verstanden», sagt Alena, die mittlerweile schon gut Deutsch spricht und im Gespräch mit dieser Zeitung als Übersetzerin hilft. Sie übersetzt ihren Vater: «Um unsere Situation zu verstehen, solltest du einmal 3000 Kilometer irgendwohin fahren und dort leben, ohne dass du die Sprache verstehst, ohne Geld und ohne zu wissen, was am nächsten Tag passiert.» Zusammen mit ihrem Bruder begann Alena kurz nach der Flucht mithilfe von Youtube, Deutsch zu lernen. Im April waren Sokirjinskiys dann Teilnehmende des ersten Deutschkurses, den der Verein Humanitäre Nothilfe Ukraine anbot. Wenige Tage nach der Ankunft in der Schweiz kam die Familie nämlich bereits in Kontakt mit dem durch Hans Oppliger gegründeten Verein Humanitäre Nothilfe Ukraine, der damals beim Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez Hilfsgüter sammelte.

Mittlerweile, fast ein Jahr nach der Flucht, hat sich die Familie hier eingelebt und wohnt in Buchs. «Ich arbeite als Küchenhilfe bei der Kindertagesstätte in Räfis», erzählt Viktoria. Diesen Job hat sie mithilfe des Sozialamtes der Stadt Buchs gefunden.

Auch Sascha senior hat bei der Stadt eine Arbeit gefunden: Er hilft bei Hauswartarbeiten im Hallen- und Freibad und in anderen Institutionen und erledigt Transporte, auch für den Verein. Hans Oppliger: «Sascha transportierte beispielsweise gespendete Möbel vom Ukrainezentrum zu den Wohnungen der Flüchtlinge. Kürzlich brachte er für den Verein einen Lieferwagen voll Stromgeneratoren nach Bukarest.» – «3000 Kilometer zu fahren ist kein Problem», sagt Sascha senior und lacht.

Seine Mutter Olga kocht dreimal wöchentlich im Ukrainezentrum in Sevelen ein Mittagessen. Dabei kommen natürlich auch ukrainische Gerichte wie Borschtsch oder Halušky auf den Tisch. «Sie liebt es zu kochen», übersetzt Alena. «Und nach dem Kochen stickt sie gerne Kreuzstichbilder oder geht spazieren.»

Das Zentrum wurde zum wichtigen Treffpunkt

Das Ukrainezentrum ist für die Familie ein wichtiger Treffpunkt geworden. «Hier können wir uns mit anderen Leuten unterhalten und einander helfen», sagt Viktoria. Sascha senior: «Wir sind sehr dankbar für die grosse Unterstützung, die wir hier erhalten in dieser schwierigen Situation.» Er habe beispielsweise 80 Prozent seiner Kleidung von Leuten aus der Schweiz erhalten. Alena erklärt:

«Die Flucht war sehr stressig. Wir haben innert 20 Minuten ein paar Dinge zusammengepackt. Die Kleider waren das Letzte, worüber wir nachgedacht haben. Denn wenn wir gestorben wären, wäre es nicht wichtig gewesen, was wir dabei haben.»

Alena ist nur noch ab und zu im Werdenberg. Sie hat im September angefangen, an der Universität Bern Sportwissenschaften zu studieren. In der Ukraine studierte die 20-Jährige Sportakrobatik. Sozusagen als Austauschstudentin konnte sie nun an der Uni Bern starten. «In Hochdeutsch verstehe ich alles. Wenn die anderen Studenten Schweizerdeutsch sprechen, ist es für mich aber sehr schwierig», sagt sie und lacht. «Aber sie helfen mir und erklären mir Wörter, die ich nicht verstehe.» Sascha junior, der in der Ukraine an einer Technischen Hochschule studierte, lernt derzeit im BZBS Deutsch und will später eine Ausbildung beginnen. In der Freizeit trainiert er im Ringerclub und sprayt leidenschaftlich gerne Graffiti. «Er durfte sogar für die Stadt Buchs ein Graffiti gestalten und in Liechtenstein einen Kurs für Kinder leiten», erzählt der Vater stolz und zeigt auf dem Smartphone beeindruckende Bilder.

Familie will erst zurück, wenn es sicher ist

Die Familie besitzt in der Ukraine ein Haus und weiss: Es steht noch. «Das ist reines Glück. Die Gefahr, dass es von Raketen getroffen wird, ist gross», so Sascha senior. Denn in der Nähe befindet sich eine grosse Transformatorenstation, die monatlich Ziel von russischen Angriffen ist, wie ihm zurückgebliebene Freunde erzählten.

Dennoch hoffen er und seine Familie, dass sie eines Tages zurückkehren können. «Aber solange es wegen russischen Attacken gefährlich ist, bleiben wir hier.» Obwohl sich Sokirjinskiys hier gut eingelebt haben, vermissen sie Familie, Freunde, ihr Haus und das Leben in Kiew.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen