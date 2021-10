Justiz Fall Kümmertshausen: Auf die Thurgauer Staatsanwaltschaft wartet eine Fleissaufgabe Allein 9000 abgehörte Telefongespräche finden sich in den jetzigen Strafakten, dazu kommen die Aufnahmen durch Wanzen in den Fahrzeugen. Die Staatsanwaltschaft muss ein Abhörverzeichnis nachliefern. Ida Sandl Jetzt kommentieren 20.10.2021, 20.14 Uhr

Mitte September begann der erste Verhandlungsblock vor dem Thurgauer Obergericht im Fall Kümmertshausen. Verhandelt wurde im Casino Frauenfeld. Bild: Andrea Tina Stalder

Darum geht es: Im November 2010 wird ein IV-Rentner tot in seinem Wohnhaus in Kümmertshausen aufgefunden, Er wurde mit einer Kapuze erstickt.

Die Spur führt die Ermittler zu einer kriminellen Bande, die ihr Geld mit Drogengeschäften, Erpressung und Menschenschmuggel verdient.

14 Beschuldigte sind im anschliessenden Prozess vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen angeklagt. Die Verhandlungen ziehen sich über ein Jahr hin.

Im März 2018 fällt das Bezirksgericht die Urteile: 14 Jahre Haft für den Bandenboss. Siebeneinhalb Jahre für den Kronzeugen, durch seine Untätigkeit habe er den Tod des IV-Rentners in Kauf genommen.

Sieben Verurteilte ziehen den Schuldspruch weiter ans Obergericht. Mitte September fand dort der erste Verhandlungsblock statt, bei dem es vor allem um Vorfragen ging

Es ist der grösste Fall in der Geschichte der Thurgauer Justiz, und noch ist kein Ende in Sicht. Der gewaltsame Tod eines IV-Rentners in Kümmertshausen beschäftigt Strafverfolgung und Justiz seit elf Jahren. Am gestrigen Mittwoch veröffentlichte das Thurgauer Obergericht einen Zwischenentscheid. Dieser enthält eine Fleissaufgabe für die Staatsanwaltschaft. Sie muss eine Übersicht erstellen über alle abgehörten Gespräche, die in den Akten zu finden sind.

Mitte September begann der Prozess Kümmertshausen vor dem Obergericht, verhandelt wurde im Casino Frauenfeld. Bild: Andrea Tina Stalder

Es fehlt der Überblick

«Auf den ersten Blick ist nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die Protokolle in die Strafakten aufgenommen worden sind», schreibt das Obergericht. Bei dieser Ausgangslage könnten sich weder die Verteidiger noch das Gericht einen Überblick verschaffen.

Der Ankläger ist seit Oktober Kesb-Präsident

Die Arbeit, die nun auf die Staatsanwaltschaft wartet, ist aufwendig. Das Obergericht unterbricht die Verhandlung deshalb bis Ende Februar 2022. Für die Staatsanwaltschaft kommt der Auftrag zur Unzeit: Staatsanwalt Christoph Buner, der die Anklage vertritt, ist seit 1. Oktober Präsident der Kesb Weinfelden, wegen Kümmertshausen momentan zwar nur in einem 50-Prozent-Pensum. Doch es wird eng: Nach neuem Zeitplan wird die Berufungsverhandlung erst im März weitergeführt. Deshalb wird wohl ein anderer Staatsanwalt den Fall übernehmen müssen. Mediensprecher und Oberstaatsanwalt Marco Breu sagt:

«Wir sind momentan dabei, uns zu organisieren.»

Wie viel Aufwand mit dem obergerichtlichen Auftrag verbunden sei, lasse sich noch nicht abschätzen. «Wir haben Zeit bis Ende Januar, und wir tun unser Bestes», sagt Breu.

Insgesamt gibt es 160000 Telefonaufzeichnungen

Das Obergericht erstellt ebenfalls ein Verzeichnis über alle Rohdaten. Das sind nicht nur die abgehörten Telefone, sondern auch Aufnahmen, die durch Wanzen in Fahrzeugen aufgezeichnet wurden. Gemäss Thomas Soliva, Sprecher des Obergerichts, geht es um etwa 160'000 Telefonaufzeichnungen. Davon hätten rund 9000 Eingang in die jetzigen Strafakten gefunden. Die Aufnahmen durch Wanzen in Fahrzeugen füllten um die 12'000 Seiten.

Verteidiger des Hauptbeschuldigten ist zufrieden

Die Nachbesserungen waren von verschiedenen Verteidigern beantragt worden. Der Zürcher Rechtsanwalt Daniel Walder, der den Hauptbeschuldigten vertritt, ist mit dem Entscheid des Obergerichts sehr zufrieden. Wichtiger als das Verzeichnis ist für Walder jedoch, dass das Obergericht gewisse abgehörte Telefongespräche als nicht verwertbar ansieht. So seien manche Stellen falsch oder nicht vollständig übersetzt worden. Nicht immer sei klar, ob die Aussagen den richtigen Personen zugeordnet worden seien.

Das Obergericht wird nun die nicht verwertbaren Beweise bezeichnen und aus den Akten löschen.

In vieler Hinsicht gab das Obergericht jedoch der Staatsanwaltschaft recht. So sei es zulässig, dass die Anklage im Fall des sogenannten Kronzeugen in eventualvorsätzliche Tötung und Raub ab Erstellen geändert wurde. Mehrere Anträge auf Einstellung von Verfahrensteilen wurden abgewiesen. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig.