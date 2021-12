Trotz Sparpaketen: Die Ausgaben des Kantons St.Gallen steigen an

Finanzpolitik Trotz Sparpaketen steigen die Ausgaben des Kantons St.Gallen: Die Zahlen und Gründe In den vergangenen zehn Jahren hat der finanzielle Aufwand des Kantons St.Gallen stetig zugenommen. Direkt beeinflussen lassen sich die Ausgaben nur zum Teil. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Der Kanton stemmt immer höhere Ausgaben. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE

Es ist beschlossene Sache: Obwohl der Kanton St.Gallen 1,3 Milliarden Franken verfügbare Reserven hat und sich sogar eine Steuersenkung leisten kann, muss er rund 70 Millionen Franken sparen. Das hat das Kantonsparlament vergangene Woche beschlossen. Das strukturelle Defizit im Haushalt müsse beseitigt werden, so die bürgerliche Mehrheit. Gekürzt wird beispielsweise bei der Bildung, die Beiträge für die Hochschulen werden gesenkt. Die Linke wehrte sich vehement, kritisierte den «Staatsabbau».

Es ist das vierte Sparpaket des Kantons innert zehn Jahren. Ein Blick auf die Rechnungsabschlüsse in dieser Zeitspanne zeigt aber: Die Staatsausgaben in St.Gallen haben dennoch – wie auch in anderen Kantonen – stetig zugenommen. Der Gesamtaufwand stieg von 4,3 Milliarden Franken im Jahr 2010 auf 5,5 Milliarden Franken im Jahr 2019. Jüngst ist diese Summe wieder leicht gesunken.

Aufwand pro Kopf nimmt deutlich zu

Weiterhin zunehmend ist aber der sogenannte bereinigte Aufwand: Dabei handelt es sich um die zentralen Ausgaben des Kantons. Ausgeklammert werden Beiträge, die der Kanton seinerseits finanziert bekommt – etwa durch den Bund – sowie weitere Sondereffekte. Dieser bereinigte Aufwand lag im Jahr 2010 bei 3,2 Milliarden Franken, 2020 waren es 3,95 Milliarden. Im vergangenen Jahr etwa stieg der Betrag um 140 Millionen Franken – nicht zuletzt aufgrund der Aufwände wegen der Coronapandemie -, im Jahr 2019 um 95 Millionen Franken.

Gewachsen ist seit 2010 auch die Wohnbevölkerung des Kantons – aber weniger stark als die Staatsausgaben. Der bereinigte Aufwand pro Kopf stieg von jährlich etwa 6700 Franken auf 7700 Franken an (siehe Grafik).

Häufiger wird die Entwicklung der Staatsausgaben allerdings mit dem Wirtschaftswachstum verglichen. Wächst der Staat stärker als die Wirtschaft, spricht man von einer «steigenden Staatsquote». In St.Gallen hat sich diese Quote im Lauf der vergangenen 20 Jahre leicht erhöht.

Betrachtet man die gesamte Wirtschaftsleistung, so macht der staatliche Sektor im Kanton St.Gallen – die Gemeinden mit eingerechnet – etwa 21 Prozent aus. Damit liegt der Kanton laut einer Studie von Avenir Suisse ziemlich genau im nationalen Durchschnitt.

Manche Kosten lassen sich schnell kürzen, andere nicht

Aber warum nehmen die Ausgaben des Kantons St.Gallen stetig zu? Die Gründe ähneln sich von Jahr zu Jahr. So wachsen zum Beispiel die Kosten für ausserkantonale Hospitalisationen ständig: Wenn eine St.Gallerin oder ein St.Galler notfallmässig in einem ausserkantonalen Spital behandelt wird, muss sich der Kanton an den Kosten beteiligen. Auch die Staatsbeiträge für die Hochschulen und den öffentlichen Verkehr haben in den vergangenen Jahren zugenommen, ebenso die Ausgaben im Sozialwesen, etwa für Ergänzungsleistungen.

Weil die steigenden Staatsbeiträge immer wieder kritisiert werden, hat die Regierung schon vor Jahren näher analysiert, was sich dagegen tun liesse. Die Erkenntnis: Die wenigsten dieser Kosten kann der Kanton nach Belieben senken. Im Spitalbereich und bei den Sozialversicherungen ist er an Bundesvorgaben gebunden. In der Bildung und beim Angebot für Menschen mit Behinderung gelten interkantonale Vereinbarungen.

Vergleichsweise einfach kürzen lässt es sich laut Regierung hingegen beim öffentlichen Verkehr und bei der Kultur, weil der Kanton in diesen Bereichen «faktisch als Besteller» auftrete und weniger an externe Vorgaben gebunden sei.

Das bedeutet: Wenn in schwer beeinflussbaren Bereichen die Kosten steigen, kommen in den Spardebatten auch andere Bereiche unter Druck, die vergleichsweise günstig sind und kein besonderes Kostenwachstum aufweisen.

Zentrumsfunktion für die Ostschweiz kostet Geld

Klar ist auch: Der Kanton St.Gallen hat – obwohl er nicht zu den ressourcenstarken Kantonen gehört – eine Zentrumsfunktion für die ganze Ostschweiz, die nicht gratis ist. St.Gallen stelle «ein überdurchschnittliches Angebot bereit», schreibt die Regierung in ihrem neuen Finanzleitbild, und erwähnt etwa die Universität und die Führungsfunktion des Kantons bei der Ostschweizer Fachhochschule: «Die Aufwendungen für Zentrumsfunktionen sind nicht nur Kostentreiber, sondern wirken sich oft auch auf der Einnahmenseite aus. Gerade Ausgaben in Bildungsinstitutionen können lohnende Investitionen darstellen.»

Apropos Einnahmen: Sie sind in den vergangenen Jahren ebenfalls stetig gewachsen – was erklärt, dass der Staatshaushalt trotz zunehmender Ausgaben bei einigermassen guter Gesundheit ist.

