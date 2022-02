St.Galler Finanzpolitik weiter von bürgerlichem Sparkurs geprägt

Finanzplanung Lohnerhöhung, aber nur minim mehr Stellen beim Staatspersonal - St.Galler Kantonsrat bleibt auf Sparkurs Die Finanzkommission und die bürgerliche Mehrheit des Kantonsrats setzen die Leitplanken in der mittel- und langfristigen St.Galler Finanzpolitik - Regierung und linksgrüne Ratsseite bleiben mit ihren Anträgen für zusätzliche Personalmittel oder eine leicht steigende Staatsquote chancenlos. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 15.02.2022, 19.50 Uhr

«Man of the match», hiesse er im Fussball: SVP-Kantonsrat und Fikopräsident Christof Hartmann brachte alle Anträge seiner Kommission durch. Benjamin Manser

In der mittel- und langfristigen Finanzpolitik des Kantons St.Gallen ist trotz kleinerer Defizite und guten Aussichten weiterhin Sparen angesagt: Im Aufgaben- und Finanzplan 2023-25 und im Finanzleitbild bis 2031 setzte sich die Finanzkommission (Fiko) am Dienstag im Kantonsrat mit ihren Anträgen für Mittelkürzungen durch, Regierung und linksgrüne Ratsseite hatten das Nachsehen. Die Vorgaben sind nach dem Gusto der bürgerlichen Ratsmehrheit, die alle Staatsausgaben dem Kurs in die «richtige Richtung» unterordnet, um «vom Nehmer- zum Geberkanton» zu werden, wie mehrere Sprecher betonten.

Unbestritten war lediglich das «Zückerchen» der Fiko fürs Staatspersonal: Aufgrund der Teuerung erhält es in den nächsten drei Jahren eine allgemeine Lohnerhöhung um 0,6 Prozent.

Mittel für Personalbedarf und Digitalisierung halbiert

Seit der Coronakrise besteht ein Stellenstopp im Kanton. Nun sei «nach den Nullerjahren eine Rückkehr zur Normalität» möglich, sagte Finanzchef Marc Mächler. Jedoch mit «engerem Korsett»: Statt wie von der Regierung beabsichtigt 0,4 Prozent der Lohnsumme für zusätzlichen Personalbedarf bewilligte der Rat nur eine Pauschale von 0,2 Prozent für 2023/24.

Zusätzliches Personal benötigt der Kanton vor allem für seine IT- und Digitalisierungsprojekte, die auch der Cybersicherheit zugute kommen. Der dafür vorgesehene Betrag von jährlich zwei Millionen Franken wurde gemäss Fiko-Antrag auf je eine Million halbiert. Die SP wehrte sich vergeblich gegen die «grundfalsche Botschaft» dieser Personalmittelkürzungen, die wirkten, «wie wenn ein Motorboot im Wettrennen nur noch Paddel erhielte», wie Andrea Schöb als Präsidentin der Personalverbändekonferenz meinte.

Kurz blitzte noch einmal die notorische Streitdebatte um die vorsichtige Budgetierung des Kantons auf, die nach Meinung von Linksgrün stets zu pessimistisch ist. Die von der bürgerlichen Mehrheit erwünschte «Schattenrechnung» mit beschränkten Nationalbank-Gewinnausschüttungen führe zu einer «Schwarzmalerei» mit «konstruierten schlechten Abschlüssen», beklagte Guido Etterlin (SP). Demgegenüber warnte Fiko-Präsident Christof Hartmann (SVP) vor Unwägbarkeiten wie den Initiativen einer unheiligen Allianz von Gewerkschaftsbund und Bund der Steuerzahler, die einen Teil der Nationalbankgewinne der AHV zukommen lassen wollen.

Staatsquote soll nicht mehr ansteigen

SVP, FDP und eine Mehrheit von Mitte-EVP stellten in der Folge auch den langfristigen Kompass der St.Galler Finanzpolitik gegen den Willen der Regierung strikter auf Sparkurs: Im Finanzleitbild bis 2031 soll die Staatsquote – also die Staatsausgaben im Vergleich zum Volkswirtschaftswachstum – nicht ansteigen.

Regierungspräsident Mächler verwies erfolglos auf den Bund, der aufgrund der Coronahilfen und steigender Ausgaben für Alterspflege oder Klimaschutzmassnahmen ebenfalls mit einer steigenden Staatsquote rechne. Zwar ist diese in den nächsten Jahren in St.Gallen rückläufig, doch plante die Regierung langfristig mit einem im interkantonalen Vergleich unterdurchschnittlichen Anstieg. «Nicht so schlecht wie andere Kantone zu sein genügt nicht», befand Bruno Dudli (SVP) und entsprach damit der 60:40-Mehrheit im Rat.

