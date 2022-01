Tourismusförderung: St.Galler Regierung bläst Kehrtwende ab

Finanzierung Tourismusbranche setzt sich durch: Kanton St.Gallen verzichtet auf mehr staatlichen Einfluss bei der Verteilung von Fördergeld Dem Tourismusfonds des Kantons St.Gallen geht langsam aber sicher das Geld aus. Um die künftige Finanzierung wird jetzt gestritten. Adrian Vögele 24.01.2022, 12.00 Uhr

Die St.Galler Tourismusbranche regelt die Verteilung der Fördergelder selber: Das wird voraussichtlich so bleiben. Die Regierung verzichtet auf einen grundsätzlichen Systemwechsel. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Tourismusregionen im Kanton St.Gallen sollen mehr Eigenverantwortung übernehmen und besser zusammenarbeiten: Das war ein Hauptanliegen des früheren Volkswirtschaftschefs Bruno Damann (Die Mitte). 2019 wurde hierzu der Tourismusrat eingesetzt, bestehend aus Vertretern der Branche. Dieses Gremium entscheidet nicht zuletzt über die Verteilung von Fördergeld: Dabei geht es um touristische Projekte, aber auch um die Basisbeiträge für die vier Tourismusorganisationen St.Gallen-Bodensee, Toggenburg, Heidiland und Rapperswil-Zürichsee.

Beat Tinner, St.Galler Volkswirtschaftschef (FDP). Bild: Benjamin Manser

Diese Finanzmittel stammen aus dem kantonalen Tourismusfonds, den die Branche zu einem guten Teil selber alimentiert. Doch jetzt droht das Geld auszugehen. Die Pandemie verschärfte die Situation: Für 2020 und 2021 setzte der Kanton die Abgaben der Gastronomie und Hotellerie wegen Corona aus. Volkswirtschaftschef Beat Tinner (FDP) hatte jedoch schon vor der Pandemie angetönt, die Erhebung dieser Abgaben sei aufwendig und nicht mehr zeitgemäss. Ein Systemwechsel zeichnete sich ab.

Mitte und SVP befürchteten «Verstaatlichung»

Doch vor einigen Monaten schlugen im Kantonsrat die Mitte-EVP-Fraktion sowie SVP-Vertreter Alarm: Das Volkswirtschaftsdepartement plane, das heutige System mit der Geldverteilung via Tourismusrat über den Haufen zu werfen – und der Kanton wolle die Gastro- und Hotellerieabgaben abschaffen, obwohl diese gar nicht umstritten seien. Künftig sei vorgesehen, die Tourismusförderung über den ordentlichen Staatshaushalt zu finanzieren. Womit neu der Kanton über die Verteilung des Geldes entscheiden werde. «Das bisher bewährte System mit Verantwortung und Einbezug der Branche wird abgelöst durch eine reine staatliche Lösung», hiess es in den Vorstössen mit kritischem Unterton. Die Parlamentarier vermuteten, der Tourismus müsse künftig mit den anderen Wirtschaftszweigen um Standortförderungsgeld konkurrieren. Die Branche befürchte «nicht ganz zu Unrecht», dass sie dabei zu kurz kommen werde.

Tourismuskasse soll mit kurzfristigen Massnahmen stabilisiert werden

Noch im vergangenen Jahr fanden Gespräche zwischen Kanton und Branche über das künftige Modell statt. Und jetzt steht fest: Zum befürchteten Systemwechsel kommt es nicht. Die kritisierten Lösungsansätze seien «mittlerweile verworfen worden», schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf die Vorstösse von Mitte und SVP. Die Finanzierung der Tourismusförderung über den ordentlichen Staatshaushalt steht damit nicht mehr zur Debatte. Dennoch betont die Regierung, dass etwas geschehen müsse:

«Der Bestand des Tourismusfonds ist seit Jahren rückläufig und wird gemäss den aktuellen Einnahme- und Ausgaberegeln ab dem Jahr 2024 nicht mehr ausreichen, um die Tourismusförderung im heutigen Umfang aufrechtzuhalten.»

Um die Lage kurzfristig zu entschärfen, will die Regierung die Gastro- und Hotellerieabgaben, die sie wegen Corona nicht eingezogen hat, nachfinanzieren: Dafür sollen 2,2 Mio. Franken aus dem besonderen Eigenkapital in den Tourismusfonds eingeschossen werden. Von einer Abschaffung dieser Abgaben ist nicht mehr die Rede. Zudem soll unter anderem die Kursaalabgabe des Casinos Bad Ragaz künftig vollumfänglich in den Tourismusfonds fliessen, und nicht mehr zur Hälfte in die Staatskasse. Die Regierung will dem Kantonsparlament eine Vorlage mit diesen Massnahmen unterbreiten.

Klare Ansage an den Tourismusrat: Den Gürtel enger schnallen

Der Tourismusrat behält seine Rolle bei. Allerdings sieht die Regierung das Gremium angesichts der knappen Finanzmittel in der Pflicht: Die Regierung erwarte von den Destinationen und dem Tourismusrat mittelfristig «eine klare Effizienz- und Wirkungssteigerung in Bezug auf die erbrachten Basisdienstleistungen sowie die geförderten Projekte», heisst es in der Antwort. Die aktuelle Leistungsvereinbarung mit dem Tourismusrat laufe noch bis 2023.