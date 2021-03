Finanzielle Unterstützung Drei Mal mehr: Appenzell Ausserrhoden erhöht die Beiträge für Härtefälle Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden erhöht die Höchstgrenzen für die Gewährung von A-fonds-perdu-Beiträge von 100'000 auf 300'000 Franken. Die entsprechende Covid-19-Härtefallverordnung wurde angepasst. 17.03.2021, 11.12 Uhr

Die Lokale sind nach wie vor geschlossen – die Ausserrhoder Regierung erhöht die Beiträge für Härtefälle. Bild: Michel Canonica

(pd/mas) Viele Unternehmen sind wegen der Coronapandemie und den folglichen Umsatzeinbussen nicht mehr in der Lage, ihre Fixkosten zu decken. Seit dem 25. Januar können in Appenzell Ausserrhoden Gesuche um Unterstützung im Rahmen der Härtefallmassnahmen eingereicht werden, wie die Regierung in einem Communiqué mitteilt. Den Unternehmen wird mit einem A-fonds-perdu-Beitrag oder mit einem verbürgten Bankkredit geholfen.