Finanzhilfe für Reisebüros und Eventbranche: Auch der Ständerat stimmt Nicolo Paganinis Vorschlag zu – mit einigen Bedenken Reisebüros und andere Firmen in krisengeplagten Branchen sollen eine Härtefallunterstützung erhalten: Diesen spontanen Antrag des St.Galler CVP-Parlamentariers Nicolo Paganini hatte der Nationalrat am Mittwoch fast einstimmig angenommen. Das brachte den Ständerat am Donnerstag unter Zugzwang: Er stimmte im Grundsatz zu. Doch gerade Ostschweizer CVP-Ständeräte mahnten, viele Fragen seien noch offen. Adrian Vögele aus Bern 10.09.2020, 20.15 Uhr

Da war die Welt für die Reisebranche noch in Ordnung: Ferienmesse «Grenzenlos» im vergangenen Januar in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Bund und Kantone arbeiten an einem Rettungsplan für Branchen, die stark unter der Covidkrise leiden, bislang aber keine besondere Unterstützung erhielten. Dazu gehören auch die Reisebüros. Härtefälle sollen finanzielle Hilfe erhalten. Der Bundesrat sah vor, dem Parlament hierfür im Dezember eine Vorlage zu unterbreiten. Dem St.Galler CVP-Nationalrat Nicolo Paganini, der auch den Schweizer Tourismusverband präsidiert, geht das zu wenig schnell. Er beantragte diese Woche im Parlament, dass schon jetzt eine Härtefallregelung – insbesondere für Firmen der Reisebranche, touristische Betriebe, Schausteller und Eventfirmen – ins sogenannte Covid-19-Gesetz aufgenommen wird.

Der Nationalrat folgte dem Antrag am Mittwoch überraschenderweise fast einstimmig. Voraussetzung für die Unterstützung des Bundes muss laut Paganini sein, dass die Firmen vor der Pandemie gesund waren – und dass sie nicht schon andere Coronahilfen bezogen haben, etwa solche für den Kultur- oder Sportbereich.

Rechsteiner: «Nun müssen wir schnell und kreativ arbeiten»

Schon am Donnerstag musste der Ständerat das Covid-19-Gesetz behandeln – und hier löste der spontane «Paganini-Artikel» einiges Kopfzerbrechen aus. Das Anliegen, die Härtefallregelung zu schaffen, war an sich unbestritten, die Begeisterung über das forsche Vorgehen des Nationalrats aber unterschiedlich gross. Nun müsse auch der Ständerat «schnell und kreativ» arbeiten, sagte Paul Rechsteiner (SP/SG), Präsident der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Das Beispiel zeige, dass das Parlament seine Rolle wahrnehme. Es sei sinnvoll, dem «eindrücklichen Entscheid» der Grossen Kammer im Grundsatz zuzustimmen, auch wenn noch vieles unklar sei, beispielsweise die Kosten der Massnahme.

Paul Rechsteiner am Donnerstag während der Debatte über das Covid-19-Gesetz im Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Mahnende Worte von Würth und Fässler

Gerade Paganinis Ostschweizer Parteikollegen würzten ihre Zustimmung mit mahnenden Worten. «Was genau ist ein Härtefall? Und wer beurteilt das? Erst wenn das geklärt ist, haben wir eine Lösung», sagte Benedikt Würth (CVP/SG). Es sei wichtig, die Kantone in die Regelung einzubeziehen – sie könnten die Lage ihrer Branchen vor Ort am besten einschätzen. Die Gespräche mit den Kantonen zu diesem Thema hätten aber erst begonnen, darum sei die frühe Gesetzesarbeit im Parlament «verfahrenstechnisch unschön».

Benedikt Würth (links) im Gespräch mit Bundeskanzler Walter Thurnherr während der Debatte über das Covid-19-Gesetz. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Auch Daniel Fässler (CVP/AI) sagte, einiges sei noch unklar. «Wann ist ein Unternehmen wirtschaftlich gesund? Und: Können wir Ausgaben beschliessen, ohne deren Höhe zu kennen?»

Trotz allem: Bis Geld fliesst, wird es wohl Winter

Der Ständerat genehmigte den Vorschlag des Nationalrats mit einigen Umformulierungen und Ergänzungen. So fügte er hinzu, dass sich der Standortkanton der betroffenen Firmen – auch Selbstständige sind damit gemeint – an der Härtefallfinanzierung beteiligen muss. Die leichten Differenzen zur Variante des Nationalrats würden es nun ermöglichen, die offenen Fragen noch zu klären, so der Tenor im Ständerat. Voraussichtlich am kommenden Montag wird sich die grosse Kammer ein weiteres Mal mit dem Covid-19-Gesetz befassen. Doch auch wenn das Parlament die Härtefallunterstützung für Reisebüros und andere krisengeplagte Firmen noch in dieser Session absegnet: Bis dieses in Kraft tritt, wird es wohl doch Winter. Über die konkrete Finanzierung können die Räte voraussichtlich erst im Dezember abstimmen.