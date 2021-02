Finanzdebatte «Sie missbrauchen die Krise dazu, den Staat abzubauen»: Die Warnung der Linken verhallt ‒ das St.Galler Kantonsparlament will 120 Millionen Franken sparen Jetzt ist es beschlossen: Der St.Galler Kantonsrat will die Staatskasse in den nächsten drei Jahren um 120 Millionen Franken entlasten. SP und Grüne kritisieren vergeblich, Sparen in der Krise sei grundfalsch. Der SVP-Antrag auf eine Steuersenkung findet allerdings keine Mehrheit ‒ vorerst. Adrian Vögele 16.02.2021, 19.31 Uhr

Jetzt aber den Geldhahn rasch wieder zudrehen: Nachdem das St.Galler Kantonsparlament am Dienstagmorgen wohlwollend über die Millionenhilfe zur Unterstützung der Wirtschaft in der Coronakrise debattiert hatte, änderte sich die finanzpolitische Stimmung nach dem Mittagessen schlagartig. Es ging um die Finanzplanung des Kantons für die nächsten drei Jahre ‒ und schon zu Beginn war klar: Die bürgerliche Mehrheit will sparen. Sie fordert ein Entlastungsprogramm im Umfang von 120 Millionen Franken, verteilt über die kommenden drei Jahre ‒ zum grossen Ärger von SP und Grünen.

Die Entwicklungen der vergangenen Wochen befeuerten die Diskussion zusätzlich. So ist der unerwartet grosse Geldsegen der Nationalbank ‒ 240 statt 80 Millionen ‒ noch gar nicht im Aufgaben- und Finanzplan enthalten. Allerdings sei auch der zweite Lockdown nicht in den finanziellen Prognosen berücksichtigt, sagte Finanzchef Marc Mächler (FDP) im Parlament. Schon vor der Krise hätten sich Defizite im Staatshaushalt abgezeichnet, mit Corona habe sich die Lage noch verschärft. Die Regierung, die zunächst ein 60-Millionen-Entlastungspaket vorgesehen hatte, wehrte sich nicht gegen die Verdoppelung dieser Summe, sondern nur gegen den forschen Zeitplan der Finanzkommission, der bereits für das kommende Jahr eine Entlastung von 40 Millionen vorsieht. Am grundsätzlichen Ziel ‒ 120 Millionen im Jahr 2024 ‒ rüttelte die Regierung jedoch nicht.

«Nicht der Moment für Hauruckübungen»

Die Linke wehrte sich mit Händen und Füssen gegen diese Absichten. «Sie missbrauchen die aktuelle Krise dazu, den Staat abzubauen», warf Monika Simmler (SP) den Bürgerlichen vor. «Dies ist nicht der Moment für Hauruckübungen.» Basil Oberholzer (Grüne) betonte, der Kanton müsse für Stabilität sorgen.

«Sparen wäre jetzt falsch. Das sagen alle Experten, sogar Nobelpreisträger.»

Ein Sparpaket dränge sich überhaupt nicht auf, der Kanton habe sehr viel Eigenkapital ‒ über 1,3 Milliarden‒, hinzu komme nun das zusätzliche Geld der Nationalbank. Die Bürgerlichen widersprachen: «Wenn wir nichts unternehmen, dann schmilzt das Eigenkapital wie Schnee an der Sonne», warnte Rolf Huber (FDP). Auch Christian Willi (SVP) sagte, die Regierung dürfe «Einsparungen nicht weiter hinauszögern».

Keine Löcher stopfen mit Nationalbankgeld

Das Parlament stimmte dem Sparauftrag der Finanzkommission deutlich zu. Die Vertreter von FDP, SVP und CVP verwiesen auf die roten Zahlen im Finanzplan ‒ das strukturelle Defizit des Kantons müsse behoben werden. Mehr noch: Die CVP setzte durch, dass zusätzliche, nicht budgetierte Ausschüttungen der Nationalbank nicht zur Linderung dieser Defizite eingesetzt werden dürfen, zum Entsetzen der linken Ratsseite. «Das schlägt dem Fass den Boden aus», sagte Bettina Surber (SP). Das Ziel der Bürgerlichen sei klar: «Den Staat abbauen, um dann später die Steuern zu senken.» Das treffe die Schwächsten, die Schere zwischen Arm und Reich werde sich weiter öffnen.

Scharfe Kritik am neuen Finanzchef

Schwer enttäuscht zeigte sich die Linke auch darüber, dass sich nicht einmal die Regierung gegen die Verdoppelung der Entlastungssumme wehrte: «Ich bin schockiert», sagte Ruedi Blumer (SP) an die Adresse von Finanzchef Mächler:

«Ich erwarte, dass die Regierung eine eigene Meinung vertritt und sich nicht einfach danach richtet, was die Mehrheit des Parlaments will. Zeigen Sie mehr Rückgrat.»

Mächler verteidigte sich: «Die Mehrheit entscheidet, so funktioniert unsere Demokratie ‒ zum Glück. Und ich bin Realpolitiker, kein Ideologe.»

Kein Coronazuschlag für die Reichen ‒ und keine Steuersenkung

Für unrealistisch befand die Mehrheit dann auch die Forderungen, Steuern zu erhöhen oder zu senken. Der Antrag der SP, die Regierung möge eine Corona-Solidaritätsabgabe auf hohe Erbschaften sowie hohe Einkommen und Vermögen prüfen, scheiterte ebenso wie der Angriff der SVP auf den Steuerfuss: Eine Steuersenkung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht vernünftig, sagte Boris Tschirky (CVP). Dieselbe Haltung vertrat die FDP. «Das wäre jetzt das falsche Signal», sagte Rolf Huber. Frühestens 2024 sei eine Steuersenkung denkbar. Die Grünen reichten zudem wie angekündigt eine Motion ein, welche die Wiedereinführung der Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen fordert ‒ darüber wird der Rat jedoch erst später entscheiden.

Lohnpauschale weiter gekürzt

Weiter reduziert hat das Parlament den Spielraum bei den Personalausgaben des Kantons: Bereits im vergangenen Herbst wurde die Pauschale für strukturelle Lohnmassnahmen - also für neue Stellen - von 0,4 auf 0,2 Prozent der Lohnsumme reduziert. Nun hat die Ratsmehrheit auch diese 0,2 Prozent gestrichen.

Den konkreten Entwurf des Sparpakets wird die Regierung voraussichtlich im Sommer vorlegen. Der Beschluss des Kantonsrats soll im Herbst folgen.