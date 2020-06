Fiebermessen bei der Einreise in die Schweiz? Keine Polizeistunde mehr für die Gastronomie? Bundesrat beantwortet Ostschweizer Fragen zu Corona Am Montag verlangten Ostschweizer SVP-Nationalräte Auskünfte zur Coronakrise. Etwa zur Frage, wie der Bund verhindern will, dass das Virus aus dem Ausland eingeschleppt wird. Auch die schwierige Lage der Marktfahrer war ein Thema. Adrian Vögele aus Bern 08.06.2020, 18.07 Uhr

Bundesrat Alain Berset am Montag im Nationalrat. Peter Schneider / KEYSTONE

Corona, Corona, und nochmals Corona: Innenminister Alain Berset war am Montag im Nationalrat einmal mehr ein gefragter Mann – im wahrsten Sinn des Worts. Auch Ostschweizer SVP-Parlamentarier verlangten in der Fragestunde Auskünfte zur Pandemie und ihren Folgen.

Esther Friedli, St.Galler SVP-Nationalrätin. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Esther Friedli wollte vom Bundesrat wissen, welche Massnahmen er ergreift, damit das Virus nicht aus dem Ausland in die Schweiz eingeschleppt wird. Andere Länder hätten strenge gesundheitliche Vorgaben für die Einreise erlassen – etwa Coronatests, Antikörpertests oder eine Temperaturmessung. «Wie stellt der Bundesrat sicher, dass nur Personen, die nicht ‹Coronavirus-positiv› sind, in die Schweiz einreisen?»

Berset liess durchblicken, dass er von solchen Vorschriften wenig hält: «Weder Coronatests, das heisst PCR-Tests, noch Antikörpertests noch Temperaturmessungen können mit genügender Sicherheit ausschliessen, dass Personen, welche mit dem Coronavirus infiziert sind, in die Schweiz einreisen.» Tests könnten auch fälschlicherweise negativ ausfallen. «Zudem haben Personen mit Covid-19 häufig kein Fieber.» Die Einschleppung lasse sich nicht mit absoluter Sicherheit verhindern. Der Bund sorge mit Informationsmaterial dafür, dass einreisende Personen die Schutzmassnahmen im Inland kennen und verstehen würden. Weiterführende Massnahmen – bis hin zu Einreiseverboten – könne der Bund je nach epidemiologischer Situation für einzelne Risikoländer oder -gebiete vorsehen.

Bundesrat will Aufhebung der Polizeistunde prüfen

Weitere Fragen stellte Friedli zur Situation der Gastrobranche. Sie kritisierte, dass die Bewirtung von 24 Uhr bis 6 Uhr morgens nach wie vor verboten sei. «Ist der Bundesrat bereit, die sogenannte Polizeistunde so rasch wie möglich wieder aufzuheben?» Berset entgegnete, die Einschränkung sei wichtig. Gerade das Nachtleben könne bei der Ausbreitung des Virus eine wichtige Rolle spielen, das zeige die Erfahrung in anderen Ländern. «Der Bundesrat ist jedoch bereit, diese Beschränkung so bald wie möglich im Rahmen der nächsten Lockerungsschritte zu überprüfen und – falls möglich – aufzuheben.»

David Zuberbühler, Ausserrhoder SVP-Nationalrat. Gaetan Bally / KEYSTONE

David Zuberbühler macht sich Sorgen um die Marktfahrer. Zwar seien Märkte seit dem 11. Mai wieder erlaubt. Doch die Gemeinden seien verunsichert. «Wie mir gesagt wurde, führen im Moment etwa 95 Prozent der Gemeinden keine Wochenmärkte durch. Das geht doch einfach nicht.» Zuberbühler fragte den Bundesrat, was er zu tun gedenke, damit die Gemeinden die Märkte wiederbeleben würden. «Wir können die Gemeinden auch nicht zwingen, Märkte durchzuführen», entgegnete Berset. Man könne nur daran erinnern, dass Märkte mit Corona-Schutzkonzept «machbar und nicht zu kompliziert» seien. Es gebe viele Orte, die bereits wieder Märkte veranstalten würden.