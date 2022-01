St.Galler FH-Professor veröffentlicht eigenen Thriller-Roman

Buch FH-Dozent und Thrillerautor: Professor Wilfried Lux hat kürzlich seinen ersten Roman über eine geheimnisvolle Sekte veröffentlicht Vor kurzem ist «Gefährliche Weitwinkel» erschienen, das erste Buch von Wilfried Lux, der hauptberuflich an der Fachhochschule in St.Gallen Controlling und Rechnungswesen doziert. Es handelt von einer Sekte, der Berliner Unterwelt und einer Ägyptologin, die spurlos verschwindet. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 05.01.2022, 18.21 Uhr

Wilfried Lux hat kurz vor Weihnachten den Thriller «Gefährliche Weitwinkel» veröffentlicht. Bild: Belinda Schmid

Tagsüber ist er Dozent für Rechnungswesen und Controlling an der Ostschweizer Fachhochschule in St.Gallen. Daneben, zumeist morgens um fünf Uhr, hat Wilfried Lux in den vergangenen vier Jahren einen Mysterythriller geschrieben. Vor einigen Wochen kam sein Erstlingswerk «Gefährliche Weitwinkel» auf den Markt. Das Buch handelt von einer geheimnisvollen Sekte, mit der alle Protagonisten in insgesamt drei losgelösten Handlungssträngen zu tun bekommen. Bis die drei Handlungen irgendwann zusammenführen und es zum Showdown kommt.

Idee für Thriller kommt im Schreibseminar

«Der Startschuss fiel vor rund sieben Jahren, als ich meinem Vater ein Schreibseminar in München geschenkt habe», erinnert sich Lux. Weil auch er immer gerne geschrieben habe, setzte er sich ebenfalls ins Seminar –und war fortan ein regelmässiger Gast in Schreibseminaren. Damals fasste Lux den Entschluss, eine längere Geschichte zu schreiben. Die erste Szene seines Buches arbeitete er vor rund vier Jahren aus, ebenfalls in einem Schreibseminar. Sie spielt am Bahnhof St.Gallen, wo sich soeben zwei Protagonisten voneinander verabschiedet haben.

Einer der beiden Figuren ist Christian, ein Profi-Fotograf aus der Schweiz. Lux erinnert sich, dass Christian ursprünglich ein junger Manager sein sollte. «Am ersten Tag des Schreibkurses bekamen wir die Aufgabe, uns eine Person auszudenken, die sich dann mit einer weiteren Person aus dem Schreibkurs trifft.» Seine Schreibpartnerin habe daraufhin entgegnet: ‹Och, so ein langweiliger Manager, mit dem möchte ich mich nicht treffen!›» Lux stimmte ihr zu und verwarf die Figur. Noch am selben Abend, ebenfalls Teil des Seminars, stand ein Fotografie-Kurs auf dem Programm. «Da kam mir die Idee: Ich könnte ja auch einen Fotografen als Protagonisten für meine Geschichte nehmen.»

Seminarleiter motiviert ihn zum Weitermachen

Schon vor knapp drei Jahren, als die grobe Handlung des Buches feststand, gab er dem Leiter der Schreibseminare, dem Schriftsteller Jürgen vom Scheidt, seine Ideen zum Lesen. «Ich fragte ihn ‹Was meinst du? Ist das was?› Er war ganz angetan von meinem Text und motivierte mich, unbedingt dranzubleiben.» Auch in den Schreibseminaren, in denen er die ersten Seiten von «Gefährliche Weitwinkel» vorlas, habe eine positive, konstruktive Atmosphäre geherrscht, die ihn zum Weitermachen anspornte.

Das Buch kann direkt bei Wilfried Lux oder in verschiedenen Buchhandlungen bestellt werden. Bild: Belinda Schmid

Um selbst den Überblick über die zahlreichen Handlungsstränge zu behalten, hat Lux einen Zeitstrahl mit eigener Codierung ausgearbeitet. Die finale Version, ungefähr die 14., schätzt Lux, ist auf ein A1-Plakat gedruckt, ergänzt mit mehreren Anmerkungen mit Bleistift. «Die Codierung funktioniert folgendermassen: Die erste Szene am Montag der ersten Woche bezeichnete ich zum Beispiel als W1M1, die zweite Szene am Freitag der dritten Woche als W3F2», erklärt Lux.

Bei einigen Szenen sei es vorgekommen, dass er nicht gewusst habe, wie seine Figuren aus einer misslichen Lage entkommen könnten, ohne dass das Buch an Glaubhaftigkeit einbüsse. «Ich wollte natürlich nicht nochmals alles neu schreiben, also liess ich die Szenen ruhen und schrieb an anderen Orten weiter», sagt Lux. So habe es teils einige Wochen gedauert, bis ihm eine plausible Lösung eingefallen sei. «Doch irgendwann kam mir immer der entscheidende Gedanke, der die missliche Lage schliesslich auflöste.»

Als Verlage absagen, veröffentlicht er das Buch selbst

Als Lux im Frühling sein Buch fertigstellt, fragt er verschiedene Agenturen und Verlage an, sein Buch zu veröffentlichen. Als er keine Zusage bekommt, entschliesst er sich, das Buch im Eigenverlag zu veröffentlichen. «Ein Arbeitskollege von mir hat vor einem Jahr ebenfalls ein Buch selber herausgebracht. Er führte mich durch die verschiedenen Schritte und unterstütze mich.» Der Verlag stellte dabei lediglich die Plattform zur Verfügung mit verschiedenen Layoutvorlagen. Doch die Rechtschreibprüfung, das Coverdesign, die Schriftgrösse, die Randbreite oder den Klappentext, für all das war Lux selber verantwortlich.

«Allerdings konnte ich mir einzelne Probedrucke zuschicken lassen, um zu schauen, wie das Buch in echt aussieht.»

Nach insgesamt fünf solcher Versionen ist Lux zufrieden und das Buch kommt schliesslich kurz vor Weihnachten auf den Markt.

Und nun erscheint schon bald das zweite Werk von Wilfried Lux? «Nein, jetzt möchte ich erst einmal durchatmen und einige Monate Pause machen», antwortet er. Doch einige lose Ideen für weitere Geschichten seien natürlich vorhanden.

