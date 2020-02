Bezirksgericht Arbon spricht 20-jährigen Eritreer frei: Feucht-fröhlicher Abend endet mit Sex und Anzeige Eine 21-jährige Somalierin hatte den Mann angezeigt. Er habe sie im Juni 2019 missbraucht, während sie total betrunken in einen koma-artigen Schlaf gefallen war. Beide wohnten damals in einem Asylheim im Thurgau. Ida Sandl 15.02.2020, 05.00 Uhr

In der Schlossgasse 4 in Arbon befindet sich das Bezirksgericht. Reto Martin

Als das Urteil fällt, bricht der 20-jährige Eritreer in Tränen aus. Dabei müsste er jubeln, denn der Arboner Gerichtspräsident sagt: «Es ist ein glasklarer Freispruch.» Doch die Anspannung ist zu gross. In seinen zerschlissenen Jeans, mit der Kapuzenjacke sieht er aus wie ein Teenager. Schändung und Vergewaltigung sind ihm vorgeworfen worden. Fünfeinhalb Monate sass er in Untersuchungs- und Sicherheitshaft. Zwei Polizisten begleiten ihn am Donnerstag zum Prozess.

Einen vollen Tag lang verhandelt das Bezirksgericht über diesen ungewöhnlichen Fall. Es schaut genau hin. Als das Urteil eröffnet wird, ist es bereits nach 20 Uhr. Der Gerichtspräsident lässt sich viel Zeit für die Befragung von Opfer und Täter. Er will jedes Detail wissen, lässt sich aufzeichnen, wo wer gesessen hat oder gelegen ist. Und im Laufe dieses Tages kippt das Bild. Der Täter wird mehr und mehr zum Opfer.

Ein Wein und zweieinhalb Wodka mit Redbull

Dabei schien anfangs alles klar. Eine 21-jährige Somalierin hat den Beschuldigten angezeigt. Er habe sie vergewaltigt, während sie sturzbetrunken in einen koma-artigen Schlaf gefallen sei. Als sie aufgewacht sei, habe sie versucht sich zu wehren, doch er sei stärker gewesen. Erst als er gemerkt habe, dass sie sich übergeben wolle, habe er aufgehört. Die beiden kennen sich seit drei Jahren, da sie im selben Asylheim gelebt haben.

Der Beschuldigte habe ihre Zukunft ruiniert, sagt die Frau und weint. In Somalia werde der Frau die Schuld an einer Vergewaltigung angelastet. Sie habe ihre Ehre und ihre Würde verloren, und sei in Therapie. Während die Frau befragt wird, muss der Beschuldigte den Gerichtssaal verlassen, weil sie nicht mit ihm zusammen treffen will.

Sie musste sich erbrechen, er holte einen Plastiksack

Sie hätten Sex miteinander gehabt, gibt der Beschuldigte zu. Doch die Frau habe nicht geschlafen und sich auch nicht gewehrt. «Sie hat mitgemacht.» Er habe sie davor in ihre Wohnung gebracht, da sie Mühe gehabt habe, die Treppe hoch zu laufen. Sie habe sich aufs Bett gelegt und sich übergeben. Da habe er einen Plastiksack geholt. Als er gehen wollte, habe sie seine Hand genommen und gesagt, er solle bleiben.

Nach dem Sex habe sich ihr Gesichtsausdruck plötzlich verändert. «Ich habe mich gefragt, was ich falsch gemacht habe.» Sie habe einen Freund angerufen und ihm erzählt, sie sei missbraucht worden, dabei habe sie geweint. Im Hinausgehen habe er gehört, dass sie die Polizei rufen wolle. Da sei er selber zum Polizeiposten gegangen:

«Die Polizei sollte mich

nicht suchen müssen.»

Für das Gericht sind die Aussagen des jungen Mannes stimmiger als die der Frau. Bei ihr gebe es Widersprüche und Lücken. An besagtem Abend hat sie ein Glas Weisswein und zweieinhalb Wodka-Redbull getrunken. Das sei zu wenig, um nicht mehr zu wissen, was man tut. Vor allem für eine Frau, die an Alkohol gewöhnt sei. Laut Staatsanwalt und Opferanwältin hatte die Frau zur Zeit der Tat zwischen 0,97 und 1,66 Promille im Blut. Genauer konnte es nicht mehr festgestellt werden.

Der Desaster-Nacht vorausging ein ausgelassener Abend in einer Bar. Dabei ging es freizügig zu wie Handy-Videos und Fotos beweisen. Die Frau habe intensiv zuerst mit dem Beschuldigten, später mit einem anderen Mann geflirtet. Diesen habe sie aufgefordert, zu ihr zu kommen. Doch er wollte nicht.

Bevor sie weggedämmert sein will, hat sie an ihren Flirt Chat-Nachrichten verschickt und sie hat versucht, ihren damaligen Freund anzurufen. Der Verteidiger des Beschuldigten sieht es so:

«Sie hatte wohl Lust auf Sex.»

Einer habe ihr eine Abfuhr erteilt, den anderen habe sie nicht erreicht, nur der Beschuldigte sei da gewesen.

«Welche Mutter würde Sex haben, wenn ihre beiden kleinen Kinder im selben Zimmer schlafen?», fragt der Staatsanwalt. Den Angeklagten hält er für schuldig. Sein Antrag: eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten und 10 Jahre Landesverweis. Die Anwältin der Frau will eine Genugtuung von 20000 Franken für ihre Mandantin. Doch nun erhält der Beschuldigte eine Genugtuung: 36750 Franken für die unrechtmässige Haft. Das hat sein Verteidiger beantragt. Es ist eine finanzielle Basis für das neue Leben in Freiheit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.