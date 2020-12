Festtage Waldweihnachten, Tête-à-Tête, Telefonkonferenz: So feiern Ostschweizer Prominente Weihnachten Vom Bischof zum Bauchredner, vom Satiriker zur Politikerin: Zwölf Ostschweizerinnen und Ostschweizer erzählen, wie Corona ihre Weihnachtspläne durchkreuzte - und wie sie sich das Fest trotzdem nicht vermiesen lassen. Redaktion Ostschweiz 24.12.2020, 05.00 Uhr

Alle Jahre wieder? Nein, diesmal ist alles anders. Zwölf Ostschweizerinnen und Ostschweizer erzählen, wie Corona ihre Weihnachtspläne verändert hat, und was sie 2020 gelernt haben. Sie sind sich einig: Ob in der Kathedrale, Gassenküche, Haute Cuisine oder heimischen Stube, Weihnachten wird anders, aber nicht weniger besinnlich.

Renato Kaiser, Satiriker und Komiker Bild: Aissa Tripodi

Leider werde ich meine Familie nicht besuchen können. Ich versuche diese fehlende Nähe schon seit Monaten mit regelmässigen Telefonaten zu kompensieren. Meine Strategie: Meine Eltern so oft anrufen, bis alle so genervt sind und uns die ausgefallene Weihnachtsfeier nicht mehr traurig macht – es ist mir trotz redlicher Mühe nicht gelungen. Ich habe dieses Jahr gelernt, dass wir aus der ersten Welle offensichtlich nichts gelernt haben. Dass ein richtiger Schweizer auch während einer Pandemie für die Freiheit kämpft, vor dem Ski-Lift in einer Menschentraube zu stehen. Dass systemrelevante Berufe in diesem System zu wenig relevant behandelt werden. Und: Sauerteig stinkt.

Die Innerrhoder Frau Statthalter Monika Rüegg-Bless Bild: Benjamin Manser

Wir feiern Weihnachten im Kreis der Familie. Meine Schwester und meine Eltern sind an Heiligabend bei uns. Auf grosse Einladungen verzichten wir ohnehin. Wir halten uns konsequent an die Abstand- und Hygieneregeln. In den vergangenen Jahren sind wir über Neujahr ins Wallis gefahren. Darauf verzichten wir. So heisst es heuer halt Lauftegg statt Lötschental und Spazieren statt Skifahren. Ich habe 2020 vor allem drei Dinge gelernt: Zuhören ist wichtiger denn je, die Reduktion aufs Wesentliche und Grosses erreichen wir nur gemeinsam.

Musiker und Kinderliedermacher Marius Tschirky Bild: Daniel Ammann

Wir machen im Garten ein grosses Feuer, damit wir draussen mit unseren Eltern feiern können. Ansonsten ist alles ein wenig schmäler als sonst. Aber wir schauen, dass es für unsere Kinder trotz allem ein möglichst schönes, aber gästemässig kleineres Weihnachtsfest wird. Ich war in diesem Jahr gezwungen, mich beruflich mit anderen, für mich neuen Strategien und Methoden zur Kommunikation meiner Inhalte auseinanderzusetzen, ich habe dabei rein technisch viel gelernt. Als Mensch habe ich gelernt, geduldig zu sein.

Mélanie Eppenberger, Verwaltungsratspräsidentin Toggenburg Bergbahnen Bild: Jakob Ineichen

Für mich ist Weihnachten eine Zeit der Besinnung und der Freude, die wir in der Familie feiern. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie stark wir von Natur und Umwelt abhängen und deshalb vernetzter denken und manchmal auch dezidierter agieren müssen. Sie sensibilisiert uns für die Frage, was im Leben wirklich zählt.

Bischof Markus Büchel Bild: Mareycke Frehner

Wie jedes Jahr feiere ich Weihnachten daheim mit meiner Schwester und beim Feiern diverser Gottesdienste. Besonders ist, dass nun lediglich 50 Mitfeiernde in die Kathedrale kommen dürfen. Über Livestream und am Weihnachtstag zusätzlich über TVO werden jedoch viel mehr Menschen erreichen, besonders jene, die in diesen Tagen Kraft und Trost brauchen. Das eigentliche Geschenk bleibt: Gott ist an Weihnachten Mensch geworden, er möchte den Menschen nahe sein in Gestalt eines hilflosen Kindes. Deshalb gilt Weihnachten als Fest der Liebe und der Versöhnung. Das ist eine gewaltige Botschaft der Hoffnung, ein Grund zu feiern – jetzt erst recht.

Ich habe dieses Jahr gelernt, dass nicht alles selbstverständlich ist! Begegnungen habe ich schmerzlich vermisst, sie waren und sind immer noch sehr eingeschränkt möglich. Alles Planen war im Coronajahr äusserst schwierig. Ich habe gelernt, auf neuen (insbesondere digitalen) Kanälen mit den Menschen verbunden zu bleiben. Als Kirche waren wir herausgefordert kreativ zu werden, um für die Menschen da zu sein. Diese Erfahrung werde ich gerne mitnehmen in die hoffentlich bald beginnende Zeit nach Corona.

Olmadirektorin Christine Bolt Bild: Urs Bucher

Meine drei Schwestern, meine Mutter und ich treffen uns zum Spaziergang, und im Wald meiner Schwester fällen wir Weihnachtsbäume und trinken am Feuer einen Apéro. Heiligabend feiern mein Mann und ich immer in Wildhaus, dieses Jahr zu zweit, und ausnahmsweise ohne Christnachtfeier. Beim Chinoise bleibts. Ich habe dieses Jahr gelernt: In der Gegenwart zu leben. Zu lieben, was ich habe. Skaten. Skaten? Ja, weil mein Skigebiet über die Festtage geschlossen ist.

Bauchredner Urs Kliby und seine Caroline.

Weihnachten feiern wir ganz traditionell, am 24. Dezember nur mein Schatz und ich, mit Tannenbaum, Kerzen, Kaminfeuer, heissem Fleischkäse mit Kartoffelsalat (schon seit 65 Jahren Tradition) und dazu einen feinen Tropfen. Und am 26. mit Sohn und seiner Familie. Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da ich am 24. Dezember 70 Jahre alt werde, wollte ich mit Freunden ein Fest organisieren – leider abgesagt ! Wir bleiben zu Hause.

2020 habe ich gelernt, mir mehr Zeit zu nehmen für meinen Schatz Ruth. Man hat sich auch viel mehr Ruhe gegönnt und einmal zu Hause ausgespannt.

Sandra Kern, Leiterin der Frauenfelder Gassenküche Bild: Donato Caspari

Zusammen mit meiner Tochter und zwei Gästen, die mithelfen, werde ich in der Gassenküche sein, um an rund 50 von Armut betroffenen Menschen ein Festessen via Take-away zu verschenken. Unsere VIPs kommen jeweils in Vierergruppen und zu einer festgelegten Zeit. Damit das Plaudern nicht zu kurz kommt, haben wir für jede Gästegruppe eine halbe Stunde eingerechnet. Nebst dem Weihnachtsessen warten viele weitere Überraschungen auf unsere Gäste. Normalerweise feiern wir in der Gassenküche Weihnachten mit Musik, Kartenspielen und geselligem Zusammensein. Diese Gemeinschaft findet dieses Jahr leider nicht statt, was für unsere Gäste sehr schwer ist. Die Einsamkeit ist daher ein grosses Thema.

Ich habe 2020 gelernt, dass die Solidarität von Frauenfeld gegenüber von Armut betroffenen Menschen gross ist. Und ich bin mir bewusst geworden, dass es wichtiger ist ein erfülltes statt ein langes Leben zu haben.



Der St.Galler Theaterdirektor Werner Signer

Bild: Nik Roth

Ich bin glücklich, dass ich mit meinen beiden Kindern Weihnachten im traditionellen Rahmen feiern kann. Auf das ebenso traditionelle und lieb gewordene Treffen mit den Geschwistern müssen wir aber leider verzichten. Das Coronavirus hat uns vor Augen geführt, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist. Wir waren stets gefordert und haben dabei gelernt, vieles immer wieder neu zu denken.

Die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp Bild: Ralph Ribi

Wir verreisen in der Regel an Weihnachten in die Berge und für die Silvesterwoche in eine Metropole. In den vergangenen Jahren haben wir Amsterdam und Berlin besucht. Doch in diesem Jahr feiere ich im kleinen Kreis zu Hause mit meinem Mann und meinen Kindern. An einem Tag stösst meine Mutter dazu, an einem zweiten Tag mein Schwager. Ich habe im vergangenen Jahr gelernt, die Globalisierung zu hinterfragen. Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie vernetzt wir sind. Ein Virus weist uns in die Schranken – zurück ins Körbli.

Die St.Galler Nationalraetin Franziska Ryser (Grüne) Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Kleiner, ruhiger, entschleunigter: Die grosse Familienzusammenkunft ist abgesagt. Dafür kochen und feiern wir gemütlich im kleinen Kreis, und treffen andere «Christmas-Bubbles» für einen Spaziergang im Freien. Doch Corona hat auch gelehrt, den Kontakt über eine physische Distanz hinweg zu pflegen. So wird – bezeichnend für dieses Jahr – ein Bildschirm vor dem Christbaum stehen, und mein Bruder aus Hongkong online zugeschaltet.

Walter Klose vom Gasthaus zum Gupf Bild: Michel Canonica

Ich feiere Heiligabend mit meiner kompletten Familie: Alle drei Söhne sind da. Das wird ein wundervolles Fest. Das Restaurant ist zwar geschlossen, doch ab dem 25. Dezember bekochen wir unsere Hotelgäste – sofern keinen neuen Auflagen kommen. «Weniger ist mehr»: Das hat mich dieses Jahr gelehrt. Ich habe realisiert, wie wichtig der Zusammenhalt in der Familie und unter den Mitarbeitenden ist. Wir müssen jeden Tag neue, kreative Lösungen suchen. Und dabei sollten wir nicht den einfachsten Weg einschlagen.