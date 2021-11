Schussabgabe in Rickenbach: Tatverdächtiger in Ungarn verhaftet

FESTNAHME Schussabgabe in Rickenbach: Tatverdächtiger 33-jähriger Mann in Ungarn verhaftet Der Mann, der am 23. Mai 2021 im thurgauischen Rickenbach mehrere Schüsse abgegeben und zwei Personen verletzt hatte, ist in Ungarn festgenommen worden. 25.11.2021, 15.15 Uhr

Die Spurensicherung begann noch in der Nacht. Bild: BRK News

Am Pfingstsonntagabend wurde vor der Bar Kulthaus in Rickenbach auf zwei Männer geschossen. Die Verletzungen der beiden Opfer waren nicht lebensgefährlich, die beiden 29- und 33-jährige Männer mussten aber mit Schussverletzungen ins Spital gebracht werden. Der mutmassliche Schütze wurde danach national und international zur Verhaftung ausgeschrieben. Der zur Festnahme ausgeschriebene Tatverdächtige konnte nun in Ungarn festgenommen werden. Das Auslieferungsverfahren wurde eingeleitet. Das teilt die Thurgauer Staatsanwaltschaft mit.

Verdacht auf mehrfache versuchte vorsätzliche Tötung

«Der 33-jährige Serbe steht in dringendem Verdacht, am 23. Mai 2021, um kurz vor 23 Uhr, an der Toggenburgerstrasse in Rickenbach zwei Personen aus unmittelbarer Nähe angeschossen und dadurch erheblich verletzt zu haben», hält die Thurgauer Staatsanwaltschaft im Mediencommuniqué fest. Aufgrund der Umstände habe die Staatsanwaltschaft Frauenfeld eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts einer mehrfachen versuchten vorsätzlichen Tötung eröffnet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Strasse durch Rickenbach blieb bis weit in die Nacht hinein gesperrt. Bild: BRK News

Die Schüsse fielen spät an diesem Abend im Mai, draussen, im Eingangsbereich der Bar. Die beiden Verletzten waren nach dem Vorfall ansprechbar. Die Täterschaft flüchtete nach der Schussabgabe, Motiv und Tathergang blieben unklar. Zwei Personen wurden nach dem, Vorfall vorübergehend festgenommen, sie wurden aber schon nach wenigen Stunden wieder freigelassen. (pd/chs)