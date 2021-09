21'000 Besucher und drei positive Coronatests am Summerdays

Festivalbilanz 21'000 Besucherinnen und Besucher, drei positive Coronatests: So verlief das Summerdays-Festival Arbon Organisatoren und Polizei ziehen eine positive Bilanz nach dem Summerdays-Festival in Arbon. Auch das Covid-Schutzkonzept sei vom Publikum gut aufgenommen worden. 05.09.2021, 16.18 Uhr

Blick ins Publikum am Summerdays-Festival in Arbon. Bild: Ralph Ribi

Alles lief rund: Nach dem zweitägigen Summerdays-Festival in Arbon zeigen sich die Veranstalter sehr zufrieden. 21'000 Besucherinnen und Besucher kamen nach Arbon, um das erste grössere Ostschweizer Open Air seit Beginn der Coronapandemie zu erleben. «Als sich das Festivalgelände am Freitagnachmittag allmählich füllte, hat es sich nach der langen Festivalpause richtig surreal angefühlt», heisst es in der Mitteilung. «Es gab besonders viele emotionale Momente mit den Bands und mit dem Publikum, das die ausgelassene Festivalstimmung sichtlich vermisst hatte.» Nennenswerte Zwischenfälle habe es keine gegeben.