Festival Steht auch das Open Air St.Gallen kurz vor der Absage? – Organisatoren sagen: «Die Chancen, dass es stattfinden kann, sind gering» Zu wenig Planungssicherheit, mangelnde Kommunikation seitens Bund, Organisation auf Standby: Nach der Absage des Greenfield Festivals in Interlaken ist auch das Open Air St.Gallen pessimistisch. Bis Ende März brauchen die Organisatoren Klarheit. Ansonsten droht die Absage. David Grob 11.03.2021, 14.20 Uhr

Derzeit unrealistisch: Dichte Menschenmassen vor der Sitterbühne wie am letzten Openair St.Gallen Ende Juni 2019. Bild: Michel Canonica (30. Juni 2019)

«Ach, es ist nun bereits ein Jahr eine schwierige Situation für uns und alle Festivalveranstalter.» Mit diesen Worten leitet Nora Fuchs, Mediensprecherin des Open Airs St.Gallen, eine Mail zur Situation des Festivals ein. Und diese präsentiert sich derzeit alles andere als rosig. Fuchs schreibt:

«Die Chancen, dass das Open Air St.Gallen stattfinden kann, sind gering.»

Man müsse realistisch sein. Die Planung sei schwierig, die Perspektiven würden fehlen. Ein Problem ist die fehlende Planungssicherheit: «Dass wir bis heute vom Bundesrat keine Angaben haben, ob und unter welchen Umständen Grossveranstaltungen dieses Jahr erlaubt sind, macht die Planung schwierig bis unmöglich», schreibt Fuchs.

Veranstalter erhoffen sich noch Klarheit im März

Aber was bedeutet dies konkret? Wann herrscht Klarheit, ob Ende Juni die Menschenmassen nach St.Gallen strömen? Oder ob das Sittertobel auch diesen Sommer bleibt, was es an den restlichen 362 Tagen im Jahr ist: ein ruhiges Naturschutzgebiet. Im Klartext: Wann droht die Absage? Nora Fuchs antwortet ebenfalls im Klartext:

«Wir müssen noch im März Klarheit haben.»

Diese erhoffen sich die Organisatoren an einer der kommenden Pressekonferenzen des Bundes in den nächsten Wochen. Gefordert wird eine «realistische Perspektive» in Form von Öffnungsschritten und Vorgaben für Grossveranstaltungen für den Sommer. Bis dann sei die Organisation und Planung mehr oder weniger auf Standby, so Fuchs.

Update folgt.