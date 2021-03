Festival «Es ist ein trauriger Moment»: Festivalchef Christof Huber erklärt, warum er das Open Air St.Gallen frühzeitig abgesagt hat Das Open Air St.Gallen ist eines der ersten grossen Schweizer Festivals, das die Reissleine gezogen hat. Festivalchef Christof Huber sagt im Interview, warum es keinen Sinn gemacht hätte, noch länger mit dem Entscheid zu warten und was er sich von der Regierung gewünscht hätte. Enrico Kampmann 22.03.2021, 17.16 Uhr

Christof Huber fing 1993 als Assistent des damaligen Geschäftsführers an für das Open Air St. Gallen zu arbeiten.

Bild: Ralph Ribi

Das Open Air St.Gallen, wird Ende Juni definitiv nicht stattfinden. Vergangenes Jahr war es eines der letzten Festivals, die abgesagt wurden. Dieses Jahr ist es eines der ersten. Was führte zu diesem Entscheid?

Christof Huber: Die aktuelle Lage ist sehr unsicher und verändert sich schnell. Uns fehlt die Planungssicherheit. Unter diesen Bedingungen besteht schlichtweg keine Chance, dass das Festival wie ursprünglich gedacht stattfinden kann – mit 30'000 Besuchern, vier Tagen Camping und ausgelassenem Feiern.

Es ist bereits das zweite Jahr in Folge. Wie ist die Stimmung bei Ihnen im Team?

Es ist ein trauriger Moment. Wir sind passionierte Veranstalter und haben ein junges Team, das seit Monaten aktiv daran gearbeitet hat, das Festival im Juni Wirklichkeit werden zu lassen. Nach der Absage 2020 hatten wir grosse Hoffnungen, dass es dieses Jahr klappen würde. Doch jetzt bleibt es ein weiteres Jahr still im Sittertobel.

Sie sagten im April letzten Jahres in einem Interview mit dieser Zeitung: «Ich hoffe einfach, dass die Politik uns nicht vergisst. Und damit meine ich die Kultur als Ganzes». Wie sieht ihr Fazit ein Jahr später aus?

Was ich offen und gern sage, ist, dass man uns im Kanton und der Stadt St.Gallen zuhört. Man hat dort den Wert der Kultur erkannt. Das sieht man auch an den öffentlichen Antworten des Kantons zu den Konsultationen vom Bundesrat. Im Bezug auf den Austausch mit der Bundesregierung sowie dem Bundesamt für Gesundheit ist das Fazit leider etwas nüchterner.

Was meinen Sie damit?

In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir zusammen mit allen Festivals im Verbund immer wieder den Dialog mit dem Bund gesucht. Dies, um gemeinsam Konzepte und Massnahmen zu erarbeiten, damit man Veranstaltungen sicher und unter einheitlichen Bedingungen durchführen kann. Dieser Austausch hat jedoch nie zielführend stattgefunden.

Was braucht es konkret?

Es muss klar definiert werden, unter welchen Voraussetzungen Grossveranstaltungen wieder durchgeführt werden können. Und welche Massnahmen für Gäste, Künstler, Personal und Lieferanten notwendig wären. Wir brauchen Planbarkeit und Perspektive. Wir sind kein Restaurant oder Laden, der innerhalb von wenigen Tagen seinen Betrieb wieder hochfahren kann. Ein Festival braucht mehrere Monate Vorbereitungszeit.

Das Open Air St. Gallen 2018. Solche Szenen wird es auch dieses Jahr im Sittertobel nicht geben. Bild: Urs Bucher

Wie geht es diesen Sommer weiter?

Wir werden es sehen. Wenn weiterhin keine Perspektiven geboten werden, fordern wir, dass Kurzarbeit und Ausfallentschädigungen weiterhin möglich sind. Aber das ist langfristig keine Lösung. Gerade für jüngere Leute ist ein Jahr Kurzarbeit heftig. Es ist denkbar, dass ein Teil der Mitarbeiter wegen der grossen Unsicherheit in andere Branchen wechselt. So ginge wichtiges Know-how verloren. Ich hoffe, das können wir verhindern.

Was bedeutet die Absage für das Line-Up 2022? Bereits das diesjährige wurde ja vom letzten Jahr übernommen.

Wir stehen mit allen Bands, die für 2021 gebucht waren, im Dialog. Einen grösseren Teil der Bands werden wir voraussichtlich ins 2022 mitnehmen. Auf der anderen Seite sind wir aber ein junges Festival. Zwei Jahre sind in dieser Branche eine lange Zeit. Wir werden sicher einen Teil des Programms neu buchen, damit 2022 auch etwas frischer Wind weht. Wir werden das Line-Up im Herbst veröffentlichen.

Christoph Huber im Interview mit TVO. Video: TVO

Gibt es Unmut von Seiten der Fans, die bereits Tickets gekauft haben?

Wir haben bisher eine unglaubliche Solidarität von Seiten unserer Besucher erlebt. Nur die wenigsten haben ihr Geld zurückverlangt. Bereits verkaufte Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit fürs nächste Jahr. Doch wir geben den Leuten eine Option, ihre Tickets bis 30 Tage nach Veröffentlichung des Line-Ups zu retournieren.

Sie haben in einer Medienmitteilung angekündigt, dass ein Konzept für ein kleineres Alternativprogramm geprüft werde. Können Sie dazu Näheres sagen?

Zum Inhalt nicht. Doch wir haben von Anfang an gesagt: Sollte das Festival nicht stattfinden, wollen wir wenigstens etwas für die jungen Leute in der Region machen. Unser Zielpublikum, die Leute zwischen 16 und 26, leiden unter der aktuellen Situation am meisten. Ihr Festivalsommer blieb bereits letztes Jahr aus, sie können nicht in den Ausgang und haben generell viel weniger Möglichkeiten, sich auszuleben.

Sie organisieren neben dem OASG auch das Summerdays-Festival in Arbon, welches im September stattfinden soll. Besteht hier noch Hoffnung?

Eine Hoffnung besteht. Die Impfstrategie vom Bund ist angelaufen. Je nach dem, ob sie erfolgreich ist, kann zwischen Juni und September sehr viel passieren. Aber es müsste auch hier bald Klarheit herrschen. Wir werden sicher bis Ende April warten, um einen definitiven Entscheid zu fällen.

Welchen Act hätten Sie nächstes Jahr am Open Air St.Gallen gern unbedingt dabei?

Wir haben bereits im letzten Juli den Headliner für den Samstag bestätigt, aber aufgrund der Unsicherheit noch gar nicht angekündet. Ich würde mich riesig freuen, wenn es für 2022 schliesslich doch noch klappen würde.

Und welcher Act wäre das?

Ein starker Rock-Act, mehr kann ich dazu nicht sagen.