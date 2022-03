Verspätete Eurocityzüge in der Ostschweiz: So reagieren die SBB

Fernverkehr Verspätete Eurocityzüge in der Ostschweiz: SBB kündigen deutliche Verbesserungen ab April an Die internationalen Züge sind auf dem Abschnitt zwischen St.Margrethen und Zürich oft verspätet. Die SBB rechnen nun aber mit einer Entspannung – vor allem dank der technischen Umrüstung der Triebzüge. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 11.03.2022, 12.00 Uhr

Der Eurocity München-Zürich hat in letzter Zeit gerade auf Schweizer Gebiet mit Verspätungen zu kämpfen. Bild: Ralph Ribi

Schneller sollte er werden: Doch mit der Beschleunigung des Eurocity Zürich-St.Gallen-München seit Dezember klappte es nicht wie gewünscht. Kommen die Münchner Züge in St.Margrethen auch nur minimal verspätet an, kann sich die Verzögerung auf der Strecke nach Zürich auf eine halbe Stunde summieren. Der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner kritisiert, dass in der Schweiz die Regionalzüge Priorität gegenüber dem internationalen Verkehr haben – und verlangt Antworten vom Bundesrat. Auch Benedikt Würth (Die Mitte/SG) unterstützt den Vorstoss.

Reto Schärli, Leiter der SBB-Medienstelle. PD

Währenddessen arbeiten die SBB daran, die Probleme zu beheben. Der Grundsatz dabei: Von Verspätungen sollen möglichst wenige Reisende betroffen sein. Reto Schärli, Leiter der SBB-Medienstelle, bestätigt auf Anfrage die Ausgangslage: «Um Verspätungsauswirkungen auf den nationalen Verkehr in der Schweiz zu verhindern, muss der Eurocity ab St.Margrethen bereits bei geringer Verspätung hinter einem langsameren Interregiozug fahren und erhält dadurch bis Zürich rund 25 Minuten Verspätung.»

Als Gegenmassnahme haben die SBB das Zeitfenster für den Eurocity verlängert: Wenn er nicht mehr als sechs Minuten Verspätung hat, darf er noch vor dem Interregio 13 fahren. Das bedeutet zugleich: Auch der Regionalverkehr wird teilweise durch den Eurocity gebremst – und nicht nur umgekehrt.

Züge werden umgerüstet für schnellere Grenzüberfahrt

Die Situation soll sich aber bald entspannen, weil die internationalen Züge die Grenze in St.Margrethen schneller überqueren können. Bisher ging oft wertvolle Zeit verloren, weil noch nicht alle Zugskompositionen ohne weiteres zwischen den Zugsicherungssystemen der verschiedenen Länder wechseln konnten – die technische Umrüstung der Triebzüge vom Typ Astoro ist noch im Gang. Erschwerend kam hinzu, dass einer dieser Triebzüge nach einem Rangierunfall im Dezember vorübergehend ausfiel.

SBB-Triebzug vom Typ Alstom RABe 503, genannt Astoro. Bild: Ralph Ribi

Im April werden die SBB jedoch genügend umgerüstete Fahrzeuge zur Verfügung haben, die das Zugsicherungssystem an der Grenze ohne Verzögerung wechseln können, wie Schärli sagt. Dann soll auch die durchgehende Beschleunigung der Verbindung von vier auf dreieinhalb Stunden Realität werden: Ab dem 11. April werden die SBB alle sechs täglichen Verbindungen zwischen Zürich und München mit einer Fahrzeit von dreieinhalb Stunden anbieten. Seit Dezember ist das gemäss Fahrplan bei der Hälfte der Verbindungen der Fall.

Zur Vermeidung von Verspätungen wurde inzwischen auch der Zollprozess an der Grenze optimiert. Weitere Entspannung wird laut SBB die Aufhebung einer Baustelle auf dem österreichischen Schienennetz im Juni dieses Jahres bringen.

Stundentakt nur mit Ausbauten in Deutschland

Das alles geschieht, während in Bundesbern bereits ein Stundentakt von Zürich nach München geplant wird. Wie realistisch ist das aus Sicht der SBB? «Eine weitere Taktverdichtung über den integralen Zweistundentakt hinaus ist nur mit dem Ausbau der Infrastruktur in Deutschland möglich», sagt Schärli. So brauche es auf dem langen Einspurabschnitt zwischen Lindau und Buchloe zusätzliche Kreuzungsmöglichkeiten und auch in der Region München seien weitere kapazitätssteigernde Ausbauten erforderlich.

Bundesamt will Studie bis Mitte Jahr vorlegen

Michael Müller, Mediensprecher Bundesamt für Verkehr. PD

Das Parlament hat den Bundesrat beauftragt, diese Ausbauten im Ausland auch mit eigenen Mitteln möglichst voranzutreiben. Eine Studie im Auftrag des Bundesamts für Verkehr (BAV) ist in Arbeit. Wo stehen diese Abklärungen? «Die Studie dürfte im ersten Halbjahr 2022 fertig werden», sagt Michael Müller, Mediensprecher des BAV. «Die Fachleute auf deutscher Seite sind involviert.» Der Bundesrat hat auf Basis dieser Studie Gespräche mit dem deutschen Verkehrsministerium angekündigt.

Ausserdem teilte der Bundesrat im vergangenen Jahr mit, anders als in Deutschland seien auf dem österreichischen Netz die Voraussetzungen für einen Stundentakt nach München erfüllt. Bei den SBB ist man sich da allerdings nicht so sicher. «Auch auf dem Einspurabschnitt der ÖBB müssen mögliche Ausbauten noch vertieft analysiert werden», sagt SBB-Mediensprecher Reto Schärli.

