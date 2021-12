Bahnausbau nach München harzt: Die Schweiz will nachhelfen

Fernverkehr Bahnausbau für Stundentakt zwischen St.Gallen und München harzt: So will der Bundesrat nachhelfen In Bern fordern St.Galler Parlamentsmitglieder, dass sich die Schweiz stärker für den Bahnausbau in Richtung München engagiert. Der Bundesrat kündigt nun Gespräche mit dem deutschen Verkehrsministerium an. Die Basis dafür: Eine Schweizer Studie zu nötigen Gleisausbauten auf deutschem Boden. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch läuft auf der Strecke Zürich–München nicht alles nach Wunsch: der Eurocity beim Halt im Bahnhof St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Gerade ist er schneller geworden, der Eurocity von Zürich nach München: Drei der sechs täglichen Verbindungen dauern seit dem Fahrplanwechsel nur noch dreieinhalb statt wie bisher vier Stunden, ab St.Gallen verkürzte sich die Fahrzeit von zweieinhalb auf drei Stunden.

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Bild: Anthony Anex/Keystone

Das Ziel lautet jedoch: Stundentakt. Schon 2019 hatte dies der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner im Bundesparlament gefordert: Die Distanz Zürich–München sei eigentlich prädestiniert für die Bahn. Doch das Angebot auf der Schiene sei zu bescheiden, so Rechsteiner damals – entsprechend würden viele Reisende den Weg nach München im Fernbus oder Flugzeug zurücklegen. «Der Startschuss für die Planung muss bei uns fallen, weil die bahnpolitischen Probleme in Deutschland nach wie vor gross sind.»

Dieser Haltung schlossen sich die Verkehrskommission des Ständerats und schliesslich der Ständerat als Ganzes an. Die kleine Kammer beauftragte den Bundesrat, zu prüfen, wie er bei den deutschen Behörden wirkungsvoll auf die Planung und Realisierung fehlender Infrastruktur auf der Linie nach München hinwirken könne. Dafür könne die Regierung auch auf Finanzmittel aus dem Bahnausbauschritt 2035 zurückgreifen.

Das umstrittene Nadelöhr kurz vor München

Franziska Ryser, St.Galler Grünen-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex/Keystone

Jetzt hat die St.Galler Nationalrätin Franziska Ryser (Grüne) im Nationalrat nachgehakt. Denn: Die Signale für den Stundentakt stehen noch lange nicht auf Grün. Ryser stellt fest: «Zurzeit plant Bayern im Raum Pasing-Eichenau einen Ausbau auf drei Spuren, obwohl auch das deutsche Bundesverkehrsministerium einen Ausbau auf vier Spuren für einen dichten Fernverkehrstakt als wichtig erachtet.»

Über dieses Nadelöhr wird in Bayern schon seit Jahrzehnten diskutiert. Die Regierung Bayerns hatte lange Zeit betont, für den vierspurigen Ausbau fehle die Finanzierung, auch bestehe dafür kein unmittelbarer Bedarf. Darum wurde ein Ausbau von zwei auf lediglich drei Gleise geplant, wobei allerdings die Münchner S-Bahn einen grossen Teil der Kapazitäten benötigt. Jetzt aber scheint der Wind zu drehen: In der nationalen Verkehrsplanung ist neuerdings der vierspurige Ausbau vorgesehen. In Bayern hiess es zuletzt, man werde sich die Option auf ein viertes Gleis zumindest offenhalten.

Schweizer Studie soll Bedarf auf deutschem Boden zeigen

Nicht nur die deutsche Bundesregierung erhöht den Druck auf Bayern: Auch die Schweiz will bald ihr Gewicht in die Waagschale werfen. Auf Rysers Frage, wie sich der Bundesrat für die Erweiterung auf vier Spuren einsetze, schreibt dieser:

«Derzeit läuft im Auftrag des Bundesamtes für Verkehr eine Studie, um die erforderlichen Infrastrukturen für einen Stundentakt EC Zürich–München zu bestimmen.»

Mit anderen Worten: Die Schweiz analysiert nun auf eigene Faust, wo Deutschland seine Bahninfrastruktur verbessern müsste, damit es auf der Strecke schneller vorangeht. In der Schweiz und in Österreich seien die Voraussetzungen für den Stundentakt erfüllt, schreibt der Bundesrat. «Daher braucht es mit der Studie Antworten zu den erforderlichen Infrastrukturen auf deutschem Staatsgebiet. Der Abschnitt zwischen München-Pasing und Eichenau ist Teil des zu untersuchenden Parameters.»

Die Studie soll zeigen, ob für den Stundentakt tatsächlich vier Spuren nötig sind. Lange werden die Abklärungen nicht mehr dauern. Der Bundesrat will demnächst bei den Nachbarn vorstellig werden, wie er schreibt: «Auf Grundlage der Studienergebnisse sind für Anfang 2022 Gespräche zwischen dem Bundesamt für Verkehr und dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr vorgesehen.»

Innerrhoden hat ganz andere Sorgen

Thomas Rechsteiner, Innerrhoder Mitte-Nationalrat. Bild: PD

Allerdings: Nicht alle Ostschweizer Verkehrspolitiker verfolgen in Bundesbern dieselben Prioritäten. Während sich Paul Rechsteiner und Franziska Ryser für den Fortschritt auf der Linie Zürich-München einsetzen, warnt Thomas Rechsteiner vor einem zu starken Fokus auf den Fernverkehr: Der Innerrhoder Mitte-Nationalrat – er ist auch Verwaltungsratsmitglied der Appenzeller Bahnen – hatte bereits im September die Sorge geäussert, dass ländliche Regionen beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz zu kurz kämen. Kurz vor Weihnachten hat er nun eine Motion hierzu eingereicht – um sicherzustellen, dass auch notwendige Investitionen in den Randregionen vorgenommen würden:

«Wenn zum Beispiel die Hauptachse Zürich-St.Margrethen gestärkt wird, sind auch Massnahmen im regionalen Verkehr, etwa auf dem Netz der Appenzeller Bahnen, notwendig.»

Auch dürften Bahn und Autoverkehr nicht gegeneinander ausgespielt werden, so Thomas Rechsteiner. Gerade in Gebieten mit Streusiedlungen wie im Appenzellerland sei man auf das Auto angewiesen. Um den ÖV zu stärken, sei zum Beispiel der Ausbau von Parkplätzen an den Bahnhöfen denkbar oder auch ein Netz von Ruftaxis oder Rufbussen, um die Anbindung an den ÖV zu verbessern.

Als Nächstes wird sich nun der Bundesrat zur Motion äussern, danach ist das Parlament an der Reihe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen