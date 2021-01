Fernunterricht «Wir streiken für die Vernunft»: Eine ganze St. Galler Berufsschulklasse bleibt zu Hause, ab Freitag wollen Kantischüler ihrem Beispiel folgen Seit Montag bleiben 60 Schülerinnen und Schüler des Gewerblichen Berufs- und rund Weiterbildungszentrums St.Gallen dem Präsenzunterricht fern und lernen autonom zu Hause. Nun formiert sich auch an der St.Galler Kantonsschule am Burggraben der Widerstand. Ein Kollektiv ruft zum Streik auf und appelliert: «Schüler, bleibt zu Hause». Viola Priss 20.01.2021, 20.04 Uhr

Eigentlich müssten sie längst zurück in den Klassenzimmern sein. Doch seit Montag widersetzen sich Berufsmittelschüler des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen (GBS) der Präsenzpflicht. Alle 21 Schülerinnen und Schüler der Klasse «Soziales und Gesundheit» befinden sich im Kollektivstreik. Weitere Klassen haben sich dem Protest teilweise angeschlossen. Der Fernsehsender TVO berichtete am Dienstag von einer Gruppe von 60 streikenden Berufsmittelschülern.

Nur einen Tag und eine Bundesratskonferenz später erhalten sie weitere Unterstützung. Auf ihrem Instagramkanal riefen am Mittwoch auch Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule am Burggraben dazu auf, sich dem Präsenzunterricht zu widersetzen:

«Es ist einfach unglaublich, dass in der Schweiz alle Läden zu haben müssen, aber die öffentlichen Verkehrsmittel von Schülern überfüllt sind.»

Via Instagram rufen die Schüler zum kollektiven Streik an der St. Galler Kantonsschule am Burggraben auf. Bild: PD (Stand: 20.02.2021)

Sie wollen deshalb ab kommendem Freitag streiken: «Auf eigene Hand in den Fernunterricht, um der Politik zu zeigen, dass unsere Gesundheit wichtiger ist als die Wirtschaft», schreiben sie in einem Instagram-Beitrag.

Schulen bleiben offen, Schüler nicht

Doch der Bundesrat will die Schulen vorläufig offen lassen: Ein Zurück zum Homeschooling sei nur die letzte Möglichkeit, die «Ultima ratio». Die Homeofficepflicht gilt zurzeit nicht für die Schüler. Darüber sind sich sowohl Bundesrat, die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) als auch die Wissenschaftstaskforce des Bundes auf der Sitzung vom Mittwoch einig geworden. In der derzeitigen Situation würden die Nachteile überwiegen, so der Tenor.

Je nach epidemiologischer Lage, insbesondere «falls sich die neuen Virusvarianten stark ausbreiten», könne es aber wieder zu Fernunterricht kommen. Die Schweizerische Mittelschulämterkonferenz und die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz schlagen ein Stufen-Szenario vor. Demnach würden die Schulklassen erst in Teilen von zu Hause aus unterrichtet, komplette Schulschliessungen sehen sie als Stufe drei der Massnahmen-Rangliste.

St. Galler Regierung reagiert auf Kritik an Präsenzunterricht

Auch der Kanton St.Gallen reagierte am Mittwoch auf die Kritik am Präsenzunterricht. CVP-Kantonsrat Peter Boppart hatte in einem Vorstoss die Rückkehr zum Präsenzunterricht kritisiert: «Selbst wenn die Zahlen im Moment rückläufig seien, widerspreche dies der Sorgfaltspflicht gegenüber Lehrpersonen, Lernenden und auch gegenüber Unternehmen.»

In ihrer am Antwort räumt die St.Galler Regierung ein, dass es zu den Schulöffnungen kontroverse Meinungen gebe. Sie habe in der Abwägung verschiedener Gründe schliesslich eine Rückkehr zum Präsenzunterricht beschlossen. Dazu gehörten rückläufige Fallzahlen auf kantonaler Ebene, die kantonale Schulautonomie, die der Bundesrat nicht widerrufen habe sowie die einmütige Verurteilung von Fernunterricht durch die Kantone.

Peter Boppart (CVP) Bild: Benjamin Manser

Gleichzeitig könnte man aber auch damit leben, sollte der Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt der Fernunterricht für die Sekundarstufe II beschliessen.

Streik mit Vorwarnung

Die Berufsmittelschüler des GBS hatten bereits am vergangenen Freitag in einem Brief an den Schulrektor Daniel Kehl und den St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker angekündigt, dem Unterricht fernzubleiben, da sie die Vorgaben des Bundesrats für sinnvoll erachten und einhalten wollen. «Wir sind nicht vernetzt wie in einem Kollektiv. Es gab auch nie den Druck an Mitschüler, mitzumachen im Sinne eines Gruppenzwangs», sagt Larissa Fischer, eine der streikenden Schülerinnen. Zum Präsenzunterricht wollen sie erst zurückkehren «sobald die COVID-19-Taskforce des Bundes, die Fallzahlen und die Situation erlauben.»

Sie könne nicht verstehen, warum es ausgerechnet jetzt, im eingeläuteten zweiten Lockdown zurück an die Schulen gehe, sagt Fischer. Bestreikt werde lediglich die physische Anwesenheitspflicht, nicht aber der Unterricht. Denn: «Wir kommen wunderbar mit dem Unterricht von zu Hause aus zurecht, wozu das hohe Risiko einer Ansteckungsgefahr eingehen? Die Infrastruktur an der Schule gibt es einfach nicht her, es kommt zwangsläufig zu Menschenansamlungen.»

Fernunterricht: Nein, Unterstützung beim Lernen: Ja

Daniel Kehl, Rektor des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen (GBS) äussert Verständnis für das Anliegen der Schülerinnen und Schülern und sieht sie nicht als Streikende:

Daniel Kehl, Rektor des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen (GBS). Bild: PD

«Von Streik zu sprechen ist falsch, da sich die Lernenden am Unterricht beteiligen wollen. Einige Lernende sind mit der Form «Präsenzunterricht» nicht einverstanden. Dies haben sie uns in einem Schreiben am Wochenende mitgeteilt. »

Daher werden die Schülerinnen und Schüler aus sechs Klassen zurzeit mit Aufgaben im autonomen Lernen unterstützt, Fernunterricht, wie in den Wochen zuvor, erhalten sie aber nicht.

Mit welchen Konsequenzen die streikenden Schüler rechnen müsse ist unklar. Rektor Kehl sagt dazu nur: «Präsenzunterricht und Absenzenreglement ist an allen Berufsfachschulen des Kantons St.Gallen in den Schulreglementen geregelt.» Was das heisse, wisse sie nicht, sagt Larissa Fischer. Dennoch machen sie weiter, planen im Klassenverbund die anstehenden Projekttage und hoffen, dass sich die epidemiologische Lage bis nach den Sportferien beruhigt. Und wenn nicht? «Dann sehen wir weiter», sagt Fischer.