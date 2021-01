Fernunterricht Es bleibt dabei: Der Kanton St.Gallen plant keine weiteren Schulschliessungen Nachdem der Bundesrat am Mittwoch die Coronamassnahmen verschärft hat, sind auch die Schulen wieder stärker ins Blickfeld gerückt. Der Kanton St.Gallen hält aber an seinem bisherigen Vorgehen fest. Adrian Vögele 15.01.2021, 12.53 Uhr

Nächste Woche kehren die St.Galler Kanti- und Berufsschüler in den Präsenzunterricht zurück. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Bundesrat schliesst Läden und verordnet Homeoffice. Und er will von den Kantonen Vorschläge dazu, wie sich auch an den Schulen die Coronamassnahmen verschärfen liessen. Heute Freitag diskutieren die Bildungsdirektoren der Kantone darüber. Der Kanton St.Gallen stellt jedoch bereits klar, dass er nicht von seinem Vorgehen abweichen werde. Das heisst: Ab nächster Woche herrscht an allen Schulen (mit Ausnahme der Hochschulen) wieder Präsenzbetrieb. Auch die Kantons- und Berufsschulen, welche die Regierung ab Anfang Jahr für zwei Wochen ins Homeschooling geschickt hatte, werden wieder in den Präsenzunterricht wechseln.