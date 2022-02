Mithilfe von Fernsehsendung: Behörden hoffen auf Hinweise

Fernsehsendung Mit Hilfe von «Aktenzeichen XY ungelöst»: St.Galler Behörden hoffen auf Hinweise zu bewaffnetem Banküberfall im Jahr 2018 in Wittenbach Weil der Unbekannte auch mehr als drei Jahre nach der Tat nicht gefasst werden konnte, ersuchen die Behörden in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst» um Hinweise aus der Bevölkerung. Damit sollen neue Ermittlungsansätze gewonnen werden. 21.02.2022, 14.56 Uhr

Die Raiffeisenbank in Wittenbach wurde 2018 überfallen. Bild: Urs Bucher

Der Fall liegt schon fast dreieinhalb Jahre zurück. Am 8. Oktober 2018 ist in Wittenbach die Raiffeisenbank von einem Unbekannten überfallen worden. Der Mann bedrohte dabei einen Mitarbeiter mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe. Er nahm mehrere tausend Franken Bargeld an sich und flüchtete anschliessend.