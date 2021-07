So verbringen die St.Galler Regierungsräte ihre Sommerferien

Ferienpläne Berlin oder Bruggerhorn? Tunesien oder Tessin? – So verbringen die St.Galler Regierungsrätinnen und Regierungsräte ihre Sommerferien Sie strampeln das ganze Jahr: Regierungsmitglieder haben einen stressigen Job – erst recht in Pandemiezeiten. Doch die St.Galler Exekutive scheint Gefallen daran gefunden zu haben. Sie strampelt in den Sommerferien weiter – im Velosattel. Oder sie taucht ab – ins Meer oder ins Innere der Schweiz. Michael Genova und Regula Weik 09.07.2021, 18.20 Uhr

Dahin zieht es die St.Galler Regierungsmitglieder in die Sommerferien: Engadin, Hammamet in Tunesien, Badi Bruggerhorn in St.Margrethen und Berlin. (von oben links im Uhrzeigersinn) Bilder: Getty, Alamy, Urs Bucher

Laura Bucher, St.Galler

SP-Regierungsrätin. Bild: Ralph Ribi

Fernweh? Oh ja, Laura Bucher kennt es. «Nach über zwei Jahren, in denen wir nicht mehr am Meer waren, ist die Sehnsucht nach dem Meer gross», sagt die Innenministerin. Die Frage Berge oder Wasser stellt sich in ihrer Familie denn auch kaum - «unsere Kinder lieben das Wasser». Und so wird die Regierungsrätin öfter in der St.Margrether Badi Bruggerhorn anzutreffen sein. Doch nicht nur. «Wir sind eine reisefreudige Familie und freuen uns sehr über die wiedergewonnene Freiheit, die dank des Impffortschritts möglich wird.» Und so taucht Laura Bucher bald auch ins Meerwasser ein: Die Familie hat auf Mallorca eine ruhig gelegene Finca gemietet. Dort soll denn auch zum Einsatz kommen, was in ihrem Reisekoffer nie fehlen darf: ein gutes Buch. Ob sie beim Lesen das knallrote Sofa in ihrem Regierungsbüro vermissen wird?

Bruno Damann, St.Galler

CVP-Regierungsrat. Bild: Arthur Gamsa

Moderne Abenteurer nehmen nicht das Flugzeug. Sie gehen zu Fuss oder fahren mit dem Velo – Hunderte Kilometer weit. Einer von ihnen ist Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Gemeinsam mit seiner Ehefrau will er mit dem Velo von Gossau nach Berlin fahren – zur Tochter, die in der deutschen Hauptstadt lebt und arbeitet. Die rund 800 Kilometer will er in schlappen zehn Tagen zurücklegen. Und dies nicht etwa mit einem bequemen E-Bike, sondern mit einem gewöhnlichen Velo samt Anhänger fürs Gepäck. «Wir wollen nicht hetzen und haben keine Hotels gebucht», sagt Damann. Sie würden jeweils spontan entscheiden, wo sie am Abend übernachten. Der Regierungsrat und seine Frau sind routinierte Fernfahrer: Früher radelten sie mit der ganzen Kinderschar bis nach München oder von Basel nach Andermatt. In den letzten Jahren machte das Ehepaar mit ihren Velos kurze Abstecher nach Wien und Hamburg.

Fredy Fässler, St.Galler

SP-Regierungsrat. Bild: Benjamin Manser

Wer in der Stadt St.Gallen wohnt, begegnet Fredy Fässler öfter – auf dem Velo. Auf die Frage nach seinen Ferienplänen antwortet er denn auch: «Wir machen wie jedes Jahr Veloferien – dieses Jahr in Oberösterreich und Bayern.» Der Sicherheits- und Justizchef lässt sich beim Strampeln helfen: Die Familie nimmt die E-Mountainbikes mit. Dennoch wird sie nicht auf exponierte Berggipfel hochfahren und halsbrecherisch talwärts sausen, sondern eher Wege ans Wasser suchen. «Wir freuen uns nach diesem speziellen Jahr sehr auf die Ferien, auf Erholung und Bewegung», sagt Fässler. Da ihn bislang noch keine Anfragen als Redner für den 1. August ereilt haben, steht die Chance gut, dass sein Nachttisch nach den Ferien aufgeräumter ist als derzeit: Dort hätten sich über das ganze Jahr Bücher gestapelt – ungelesen, sagt Fässler. Einige wird er in die Ferien mitnehmen. Ob sich der Sicherheits- und Justizchef im Ausland immer an die Verkehrs- und Veloregeln hält?

Susanne Hartmann, St.Galler

CVP-Regierungsrätin. Bild: Michel Canonica

Auf die Frage, ob sie Berge oder Wasser bevorzugt, muss Susanne Hartmann keine Sekunde überlegen: «Berge, da ist es kühler. Ich bin überhaupt keine Wasserratte.» Die Gefahr, dass sich die beiden St.Galler Regierungsrätinnen in den Ferien über den Weg laufen, ist also gering. Die Bauchefin wird ein paar Tage im Engadin, ein paar Tage im Berner Oberland und ein paar Tage im Südtirol verbringen. Ihr Fernweh halte sich in Grenzen, sagt sie. «Ich könnte die Ferien auch zu Hause verbringen - aber etwas kulturelle Abwechslung tut gut.» Und so umkurvt sie auch den Nationalfeiertag: Sie werde keine 1.-August-Rede halten: «Ich weile dann in den Ferien.» Auf die Frage, was in ihrem Reisekoffer nie fehle, antwortet Susanne Hartmann: «Das Ladekabel fürs iPhone.» Ob die Bauchefin in den Ferien neue Energiequellen entdeckt – für sich und ihr Telefon?

Stefan Kölliker, St.Galler

SVP-Regierungsrat. Bild: Michel Canonica

Unsere Umfrage zeigt: Die St.Galler Regierung liebt das Velofahren. Auch Stefan Kölliker schwingt sich mit seiner Familie aufs Rad. Ihr Ziel: das Tessin. Der Bildungschef, der auch schon über den grossen Teich in die Ferien entflohen ist, antwortet auf die Frage nach seinem Fernweh: «Da Reisen immer noch mit Einschränkungen verbunden ist, bleiben wir in der Schweiz – und gehen somit auf Nummer sicher.» Auch bei der Routenwahl geht Kölliker keine Risiken ein: Er habe immer eine Landkarte im Reisegepäck. «Ich liebe es, altmodisch auf einer Karte nach dem Weg zu suchen.» Gut möglich, dass der ehemalige Eishockey-Goalie die Anfahrt über den Gotthard wählt, um einen Blick aufs neue Stadion des HC Ambrì-Piotta zu werfen. Seine Familie sollte auf jeden Fall darauf achten, dass ihm beim Pedalen noch Schnauf zum Reden bleibt, denn nach 1. August-Auftritten gefragt, antwortet Kölliker: «Das ist dieses Jahr nicht vorgesehen. Sollte ich bis dann Redeentzug haben, wäre eine Ansprache vor der Familie als Notlösung dienlich.»

Marc Mächler, St.Galler

FDP-Regierungsrat. Bild. Benjamin Manser

Fernweh? «Wichtig ist mir, nach dieser intensiven Zeit eine Auszeit zu haben, um die Batterien wieder zu füllen. Das geht für mich bestens auch in der Schweiz», sagt Marc Mächler. Er freue sich sehr auf die Ferien zusammen mit der ganzen Familie. Der Finanzchef und Regierungspräsident will dabei Höhenluft schnuppern und ins Innere der Schweiz vordringen: Geplant sind nämlich eine Woche im Engadin und eine Woche am Vierwaldstättersee. Mit dabei: eine Reiselektüre – «um in spannende Geschichten eintauchen zu können». Ob die Ferienkasse der Familie Mächler auch das klassische St.Galler Finanzwunder erlebt: besorgniserregend budgetiert und am Ende grosszügig gefüllt?

Beat Tinner, St.Galler

FDP-Regierungsrat. Bild: Benjamin Manser

Kilometerlange Strände, eine verwinkelte Medina mit ihren weiss getünchten Häusern, das gleissende Licht des Mittelmeers: Der tunesische Küstenort Hammamet betört mit seinen Farben. Hier, in der Heimat seiner Ehefrau, wird Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner den ersten Teil seiner Sommerferien verbringen – mit spannenden Krimis im Reisegepäck. Danach geht es zurück nach Azmoos. Denn Tinner mag die Kontraste: Er liebt das Wasser und die Berge. Deshalb beinhalteten seine Ferien auch beide Elemente, sagt er. In der Ostschweiz plant er Tagesausflüge ins Murgtal und nach Quinten. Und eine Wanderung im Toggenburg steht ebenfalls auf dem Programm. Am 1. August wird Tinner keine grosse Reden schwingen, sondern den Nationalfeiertag im Kreise der Familie verbringen.