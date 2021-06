Wohnmobil: Das sind die schönsten Stellplätze der Ostschweiz

Ferien Unterwegs mit dem Camper: Das sind die zehn schönsten Stellplätze in der Ostschweiz Camping liegt im Trend. Wer mit dem Buchen der Sommerferien begonnen hat, merkt: Es ist gar nicht so einfach, noch einen passenden Platz zu finden. In dieser Aufzählung finden Sie Alternativen zu herkömmlichen Campingplätzen. Sheila Eggmann 04.06.2021, 11.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Camping klingt nach Verschnaufen, Barfusslaufen, Zeltaufschlagen, Rucksacktragen. Nach ziellos losfahren, überall parkieren und überall einschlafen.

Einfach mal losfahren und sich einen Platz suchen funktioniert dabei selten. Die meisten schönen Plätze sind entweder überlaufen oder mit einem Verbot versehen. Findet man endlich einen Platz, weiss man trotzdem nicht, ob das Übernachten erlaubt ist. Denn zum Wildcampen gibt es in der Schweiz keine einheitliche Regel. Je nach Kanton und Gemeinde ist es erlaubt oder eben nicht.

Überall erlaubt ist hingegen eine Übernachtung auf einem Privatgrundstück, sofern dies der Besitzer erlaubt. Wir haben die zehn schönsten Privatstellplätze der Ostschweiz zusammengetragen. Eine telefonische Anmeldung ist bei allen erwünscht.

Restaurant Churfirsten SG

Im Scherrer Heiterswil, 9630 Wattwil

Bild: PD

Was: Über Wattwil, auf einem Hügel mit Sicht auf Alpstein und Churfirsten, befindet sich eine Campingwiese für Wohnmobile und Zelte. Der Platz gehört zum Hotel-Restaurant Churfirsten.

Kosten: Der Stellplatz für ein Wohnmobil kostet rund 30 Franken, ist aber von der Grösse abhängig. Im Preis enthalten sind WC und Dusche. Ausserdem gibt's auf dem Platz eine schöne Feuerstelle sowie einen grossen Spielplatz.

Das kann man hier tun: Vor Ort gibt es einen Reitbetrieb, weshalb sich geführte Ausritte in der weitläufigen, grünen Umgebung anbieten. Wer mit dem eigenen Pferd anreist, kann dieses im Stall unterbringen. Ausserdem kann man von hier aus gut Wanderungen unternehmen, zum Beispiel auf den Köbelisberg.

Haus Ziel SG

Trogenerstrasse 99, 9450 Altstätten

Bild: PD

Was: Drei Stellplätze beim Haus Ziel mit Aussicht über das Rheintal und über Vorarlberg.

Kosten: Pro Nacht und Fahrzeug: 15 Franken (inklusive Wasser und Entsorgung), Strom und WC-Nutzung kosten zusammen zusätzlich fünf Franken und die Dusche ebenfalls fünf Franken.

Das kann man hier tun: Das Haus Ziel liegt zwischen dem Bodensee und dem Alpstein. Entsprechend kann man von hier aus gut Ausflüge ans Wasser oder in die Berge machen. Ausserdem führen Wander- und Bikerouten am Stellplatz vorbei. In etwa 20 Minuten Fussmarsch erreicht man das Städtli Altstätten. Die historische Altstadt ist einen Besuch wert.

Privatparkplatz und Kappis-Hof AR

Thalerstrasse 57, 9410 Heiden, Bischofsberg 409, 9410 Heiden



Bild: PD

Was: Einzelner Stellplatz auf einem Privatparkplatz mit Aussicht über den Bodensee. Die maximale Stelldauer beträgt zwei Nächte.

Kosten: Die Übernachtung ist gratis. Bei Bedarf von Wasser und Strom wird eine Pauschale von fünf Franken berechnet. Es gibt hier keine sanitären Anlagen, deshalb ist die Übernachtung nur mit eigenem WC erlaubt.

Das kann man hier unternehmen: In einer halben Stunde erreicht man zu Fuss den Witzweg Heiden. Weitere Wandervorschläge hat der Stellplatzbesitzer auf seiner Website notiert.

Weitere Stellplätze und Zimmer in Heiden bietet der Kappis-Hof in Bischofsberg 409 an. Auf dem Hof gibt's zusätzlich eine Besenbeiz. Die Übernachtung kostet 30 Franken, Strom ist inklusive. Als Option kann man einen Frühstückskorb bestellen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hof Hinder TG

Hittingen 118, 9502 Braunau

Bild: PD

Was: Zwei Stellplätze bei einem idyllisch gelegenen Bauernhof im Weiler Hittingen.

Kosten: Der Platz kostet 25 Franken pro Nacht. WC, Dusche, Strom und Wasser sind vorhanden, müssen aber extra bezahlt werden.

Und sonst noch: Zu den zahlreichen Hoftieren zählen nebst Schafen, einer Katze, Hühner, Alpakas auch Pferde und ein Shetland-Pony, mit welchen Ausritte und Kutschenfahrten unternommen werden können. Zudem betreibt der Hof eine Bienenzucht. Für Kinder können spezielle Erlebnisse gebucht werden, zum Beispiel zum Thema Leben auf dem Bauernhof.

Berghof SG

Aewil 487, 9608 Ganterschwil

Bild: Sheila Eggmann

Was: Zehn Standplätze für Wohnmobile auf Kies beim Restaurant Berghof. Von jedem Platz aus hat man einen schönen Blick auf die Toggenburger Hügel. Beim Platz befindet sich neben dem Restaurant auch eine Käserei. Die Besitzerfamilie ist sehr freundlich, der Wirt unterhaltet gerne und erzählt auch mal einen Witz vor den Gästen.

Kosten: 30 Franken pro Nacht. WC, Dusche sowie ein Grauwasserschacht sind vorhanden.

Das kann man hier erleben: Es bietet sich an, Ausflüge ins Toggenburg oder in den Alpstein zu unternehmen. Der Baumwipfelpfad in Mogelsberg ist mit dem Auto in 15 Minuten erreichbar.

Stall Liechti SG

Gartenmoos, 9249 Algetshausen

Bild: PD

Was: Fünf Stellplätze mitten in der Natur bei einem Landwirtschaftsbetrieb mit Pferdepension. Auf dem Hof wird mit teils schweren Maschinen gearbeitet, die Besitzerfamilie bietet die Stellplätze deshalb nur für Erwachsene an.

Kosten: Eine Übernachtung kostet 20 Franken für zwei Personen.

Und sonst noch: Man kann hier vor allem eines: Die Ruhe geniessen. Wenn man Lust auf Aktivitäten hat, kann man Reitstunden nehmen, eine Stunde kostet 65 Franken. Ausserdem führen diverse Radwege am Stall vorbei. Zudem lohnt sich ein Besuch in die nahe gelegenen Städte Wil und Bischofszell.

Häxäbäsä-Beizli TG

Untere Isenegg 2, 9555 Tobel

Bild: PD

Was: Mehrere Parkplätze bei einem Bauernhof. Von Donnerstag bis Sonntag ist das hofeigene Beizli geöffnet. Der grosse Kinderspielplatz darf genutzt werden und Neugierige sind im Stall und rund um den Hof willkommen.

Kosten: 20 Franken pro Nacht, inklusive WC, Strom und Wasser.

Das kann man hier tun: Das Häxäbäsä-Beizli bietet ein Wohnmobildinner an: Von Donnerstag bis Sonntag kann man das Restaurantessen im eigenen Wohnmobil geniessen. Für einen Ausflug ist das Schloss Bettwiesen zehn Autominuten entfernt. Ausserdem kann man hier gut Velo fahren oder Wandern gehen.

Beim Seeschulhaus TG

Seestrasse 126, 8266 Steckborn

Bild: Sheila Eggmann

Was: Das ist für einmal kein Privatplatz, sondern ein öffentlicher Parkplatz, bei dem man direkt am Wasser und in unmittelbarer Nähe der schönen Steckborner Altstadt schlafen kann. Parken ist für maximal 48 Stunden erlaubt. Der Platz befindet sich bei einem Schulhaus, an Schultagen ist die Ausfahrt zwischen 7.30 und 12 Uhr gesperrt.

Kosten: Zehn Franken pro Nacht, bezahlen kann man bei der Parkuhr. Der Platz verfügt über keinen Stromanschluss. Ein öffentliches WC ist vorhanden. Reservationen sind nicht möglich.

Und sonst noch: Näher am See geht nicht. Man kann hier gut schwimmen gehen. Ausserdem befindet sich hier ein Tauchplatz, der Parkplatz wird deshalb vor allem von Taucherinnen und Tauchern genutzt.

Hof Stalden SG

Stalden 174, 9650 Nesslau

Bild: PD

Was: Drei Hartplätze bei einem Bauernhof mit Aussicht über das Toggenburg, die Churfirsten bis zum Säntis. Der Platz ist nicht vollständig eben, deshalb wird empfohlen, Keile mitzunehmen. Nebst Mutterkühen tummeln sich auf dem Betrieb Hühner, Katzen und ein Hofhund.

Kosten: 25 Franken für zwei Personen pro Nacht. Für Wasser (zwei Franken), Strom (drei Franken) und WC (zwei Franken) werden zusätzlich Gebühren eingezogen.

Das kann man hier unternehmen: Die Umgebung eignet sich gut zum Wandern (zum Beispiel auf den Speer) oder Biken. Wenn man möchte, kann man mit dem Sessellift ab Krummenau zur Wolzenalp. Dort kann im Bergrestaurant die schöne Aussicht genossen werden.

Bauernhof Fendrig AI

Leimensteigstrasse 27, 9054 Haslen Appenzell



Bild: PD

Was: Zwei bis drei Stellplätze auf einem Privatplatz beim Bauernhof mit Aussicht über den Alpstein bis weit ins Tal. Den Gästen steht eine Aussentoilette mit Waschbecken, eine einfache Dusche, Strom und Wasser zur Verfügung. Der Hof vermietet zudem Ferienwohnungen.

Kosten: Der Stellplatz kostet pro Übernachtung 20 Franken, für Erwachsene werden zusätzlich sieben und für Kinder drei Franken verrechnet. Dazu kommen die Kurtaxen für Erwachsene ab 16 Jahren von 2.50 Franken. Die maximale Stelldauer beträgt sieben Tage.

Das kann man hier machen: Die Aussicht geniessen und Wanderungen im Alpstein unternehmen. In unmittelbarer Nähe kann man beim Restaurant Leimensteig einkehren.

Nützliche Apps und Websites

Weitere offizielle Stellplätze findet man auf der Seite Wohnmobilland Schweiz. Wer selbst einen Stellplatz betreibt, kann ihn dort ebenfalls aufführen lassen. Die Website wird von einem Verein geführt, welcher sich für sauberen und nachhaltigen Reisemobil-Tourismus einsetzt.

Auch auf der Plattform Nomady findet man weitere Plätze. Das Motto der Seite ist «Camping abseits von Camping». Man muss sich auf der Plattform zuerst registrieren, bevor man sie nutzen kann.

Auf Landcamp findet man eine Liste mit Stellplätzen auf Bauernhöfen und Winzebetrieben. Die Plattform liefert zudem Ausflugstipps für die jeweilige Region.

Bekannt ist zudem das App Park4Night. Hier kann jeder selbstständig einen Platz hinzufügen, es hat deshalb auch eine grosse Auswahl. Das Problem: Oft ist eine Auflistung nicht mit den Grundstückbesitzern abgesprochen. Deshalb muss man hier nochmals speziell darauf achten, ob beim entsprechenden Platz das Übernachten im Camper auch wirklich erlaubt ist.