Ferienhäuser: Besondere Unterkünfte in der Ostschweiz

Ferien mit Abstand Wetten, diese einzigartigen Ostschweizer Ferienhäuser kennen Sie noch nicht? Sie möchten verreisen und dabei möglichst wenige Menschen treffen? Dann müssen Sie gar nicht weit suchen. In der Ostschweiz gibt es unzählige schöne, aussergewöhnliche, einsame Übernachtungsmöglichkeiten. Eine Auswahl. Sheila Eggmann 30.07.2021, 20.00 Uhr

Dieses Ferienhaus trägt den Namen Margritli und steht in Teufen. Auf der Terrasse können Besucher mit Ausblick auf den Alpstein die Sonne geniessen. Bild: PD

Die Ostschweiz ist schön. So weit, so bekannt. Wieso also nicht einmal für das nächste verlängerte Wochenende ab in den Nachbarkanton? Und das dann auch noch möglichst coronakonform? Wir präsentieren eine Auswahl an Ostschweizer Ferienhäusern in der Bildergalerie: