St.Galler Friedhöfe bereiten Gräber auf Allerheiligen vor

Feiertag «Allerheiligen ist ein Zusammenkommen der Familien»: Vor dem ersten November werden Gräber in der Stadt St.Gallen mit Tannenzweigen und Chrysanthemen geschmückt Die Tage vor Allerheiligen sind für Mitarbeitende von Friedhöfen und Gärtnereien stressig. Gräber müssen geschmückt, die Friedhofsanlage von Laub befreit werden. Der erste November ist der Tag, an dem so viele Menschen wie sonst nie auf den Friedhof kommen und den Verstorbenen gedenken. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Der Friedhof Feldli wird für den ersten November hergerichtet, denn dann kommen so viele Menschen wie sonst nie auf den Friedhof. Bild: Michel Canonica

Eine Frau geht mit mehreren Tannenästen in der Hand durch den Friedhof Feldli. Eine andere trägt einen Blumentopf und geht in die entgegengesetzte Richtung. Gräber werden für den Winter hergerichtet, aber nicht nur. An einem Tag sollen sie ganz besonders aussehen: an Allerheiligen. Am ersten November werden Gottesdienste zu Ehren der Heiligen gefeiert, ebenso wird den Verstorbenen gedenkt. Nach dem Gottesdienst besuchen die Angehörigen die Gräber.

Gerold Jung, Leiter der Friedhöfe Feldli und Bruggen. Bild: Michel Canonica

«Für uns ist es der wichtigste Tag im Jahr», sagt Gerold Jung, Leiter der Friedhöfe Feldli und Bruggen. Denn an Allerheiligen würden so viele Leute auf den Friedhof kommen wie sonst nie. «Es erstaunt mich, dass noch immer so viele Menschen kommen, obwohl nicht alle so religiös sind.» Aber es sei schön, wenn die Gräber besucht werden. Am Eingang gebe es am ersten November jeweils einen Marroni- und einen Blumenstand. Jung sagt:

«Die Stimmung an diesem Tag ist nicht nur traurig.»

Es sei ein Zusammenkommen der Familien.

Laubbläser und Kerzenmeer

Rote, gelbe und braune Blätter rascheln auf dem Weg zu den Gemeinschaftsgräbern unter den Füssen. In der Ferne ist ein Laubbläser zu hören. Ein Mann in gelber Arbeitskleidung recht das Laub zusammen. An den Tagen vor Allerheiligen werde man noch die Wege vom Laub befreien, sagt Gerold Jung. Das Friedhofspersonal ist nicht nur für die Beisetzung und die Bestattung von Verstorbenen zuständig, sondern auch für den Unterhalt der Anlage. Man sei vor Allerheiligen etwas unter Druck, sagt Gerold Jung.

«Wir wollen, dass der Friedhof gepflegt und schön hergerichtet ist.»

Rund um die Gemeinschaftsgräber werde Anfang Herbst ein letztes Mal gemäht, nun wird das Laub entfernt. Kurz vor Allerheiligen würden Angehörige Winterschmuck oder Kerzen bei den Gemeinschaftsgräbern hinstellen. Jung sagt: «Es entsteht jeweils ein richtiges Kerzenmeer.»

Ein Friedhofsmitarbeiter befreit die Wege auf dem Friedhof von Laub. Bild: Michel Canonica

Mehrmals an einem Grab arbeiten

Ein kleiner Lieferwagen parkt auf einem Weg zwischen den Gräbern, der Kofferraum steht offen, voll mit Tannenzweigen und Blumentöpfen. Eine Gärtnerin ist über ein Grab gebeugt. Mit schnellen Bewegungen steckt sie aus Tannenzweigen einen Kreis in die Erde, um das Grab für den Winter abzudecken. Dann holt sie für den Grabschmuck ein paar Töpfe Heidekraut. Gräber werden von Angehörigen oder privaten Gärtnereien gepflegt.

Blumen Tschopp deckt in der Stadt über 900 Gräber für den Winter ab. Dafür werden die Gräber vor allem mit Tannenzweigen für die kalte Jahreszeit dekoriert. Die letzten Tage im Oktober seien etwas stressig. «Der erste November ist der einzige Termin im Jahr, bei dem alle Gräber fertig sein müssen», sagt Melanie Manser, seit sieben Jahren arbeitet die Gärtnerin bei Blumen Tschopp. Mit einem kleinen Rechen entfernt sie das Laub von einem Grab, das bereits mit Tannenzweigen ausgeschmückt ist. Die Arbeiten beginnen schon Mitte September. Dann schmücke man die Gräber zuerst mit Blautanne, diese verträgt die Wärme gut. Wenn es kühler wird, ergänzen die Gärtnerinnen und Gärtner den Grabschmuck mit der Nordmanntanne.

«Bis das Grab für Allerheiligen fertig ist, kommen wir etwa viermal vorbei.»

Jedes Mal werde etwas ergänzt. Wenn sie auch noch Laub entfernen müssen, arbeiten sie sechs- bis siebenmal an einem Grab.

«Es ist die strengste Zeit im Jahr», sagt Melanie Manser. Meistens seien die Wetterbedingungen prekär, sie hätten Probleme mit Schnecken oder Temperaturschwankungen. Diesen Herbst sei es für die Mitarbeitenden angenehm zum Arbeiten, für die Tannenzweige hingegen fast zu warm. Geschmückt werden die Gräber zusätzlich mit Schiefersteinen oder anderen Dekorationen. Möglichst knapp vor Allerheiligen werden Chrysanthemen eingepflanzt.

An den Tagen vor Allerheiligen haben Mitarbeitende vom Friedhof einiges zu tun. Bild: Michel Canonica

Der Friedhof als Parkanlage

Seit den letzten Jahren ist jedoch die Zahl der Gräber rückläufig, da Erdbestattungen abnehmen. 90 Prozent entscheiden sich für eine Feuerbestattung, die restlichen für eine Erdbestattung, sagt Friedhofsleiter Gerold Jung. Gemeinschaftsgräber seien beliebt, deshalb versuche man, das Angebot auszubauen. «Die Friedhofskultur ist wichtig. Hier ist der Ort der ewigen Ruhe.»

Vor 25 Jahren habe Jung angefangen, auf dem Friedhof Feldli zu arbeiten. Damals habe es noch mehr Gräber gegeben, noch mehr Leute seien auf den Friedhof gekommen. An Allerheiligen seien Gräber prächtig geschmückt gewesen. «Die Angehörigen haben damals mit grossen Chrysanthemen den Grabschmuck fast überdeckt», sagt Jung. Die ganze Familie sei an diesem Tag zusammengekommen. Heute kommen manche am ersten November nach dem Motto: «Denn simmer wieder Mol gsi.» Dennoch findet Jung:

«Es ist ein schöner Brauch, dass Angehörige auch heute noch auf den Friedhof kommen und somit eine Tradition aufrechterhalten.»

Mit dem Grabbesuch an Allerheiligen werde auch die Anlage genutzt, sagt Jung. Man versuche zudem, den Friedhof etwas neu auszurichten. Der Friedhof sei auch eine Parkanlage. Das heisst: mehr Biodiversität und einheimische Pflanzen, mehr Wiesenflächen und weniger Rasen. Zwei Jogger rennen durch den Park, ein Velofahrer fährt vorbei. Doch am Montag ist der Friedhof wieder eine Gedenkstätte.

Die Totengedenkfeier am Montag findet um 15 Uhr in der Friedhofskapelle Feldli mit Zertifikatspflicht statt. Gebete ohne Zertifikat werden um 15.30 Uhr auf der Ahornallee und um 15.45 auf der Zypressenallee vorgetragen.