FDP und SVP setzen sich durch: St.Galler Regierung muss Steuersenkung planen

70 Millionen Franken weniger: FDP und SVP haben durchgesetzt, dass der Kanton St.Gallen auf das nächste Jahr eine Steuersenkung von 115 auf 110 Prozent plant. Der definitive Entscheid fällt im Herbst. Adrian Vögele 17.02.2020, 20.59 Uhr

Finanzchef Benedikt Würth kämpfte im Parlament vergeblich gegen die Steuersenkung. Regina Kühne

Der Kanton St.Gallen soll seine Steuern auf das kommende Jahr von 115 auf 110 Prozent senken: Diese Forderung haben SVP und FDP am Montag im Kantonsparlament im Alleingang durchgebracht – gegen den Widerstand von Regierung, SP, Grünen, CVP und GLP. Damit muss die Regierung die Steuersenkung in den Aufgaben- und Finanzplan aufnehmen. Der definitive Entscheid über den Steuerfuss fällt jedoch erst im Herbst, wenn das Parlament über den Steuerfuss entscheidet.

Der Angriff auf den Steuerfuss hat eine Vorgeschichte. Bereits in der Budgetdebatte im vergangenen November hatte die SVP spontan eine Steuersenkung beantragt. Damals machte die FDP nicht mit – über dieses Thema müsse man im Rahmen des (längerfristigen) Aufgaben- und Finanzplans diskutieren.

Am Montag nun unterstützte die FDP die Forderung nach einer Steuersenkung – man handle damit «nur konsequent», sagte Fraktionschef Beat Tinner. Der Kanton habe genügend Eigenkapital, um die Steuersenkung zu finanzieren, so die Freisinnigen. Es sei Zeit, den Bürgern etwas zurückzugeben. Bei der Vorberatung des Finanzplans in der Finanzkommission hatten FDP und SVP den Antrag jedoch nicht gestellt – trotz dieser Vorgeschichte.

Scharfe Kritik von SP und CVP

Die anderen Fraktionen reagierten verärgert. Der Antrag sei unseriös vorbereitet und eine «schlecht getarnte Wahlkampfübung», sagte Yvonne Suter (CVP). Von «Hauruck-Finanzpolitik» sprach Peter Hartmann (SP). In den kommenden Jahren seien ohnehin bereits tiefere Steuererträge und Defizite im Finanzhaushalt zu erwarten, auch Bezüge aus dem Eigenkapital seien bereits vorgesehen. Mitte-Links kritisierte zudem, dass FDP und SVP keine klare Ansage dazu machen würden, wo sie denn sparen wollten.

Finanzchef Benedikt Würth wählte ebenfalls deutliche Worte: «Im Klartext wollen Sie ein Sparpaket», sagte er an die Adresse von SVP und FDP. Die Steuersenkung koste 70 Millionen Franken pro Jahr. Es sei «unverantwortlich, das Eigenkapital auf diese Weise zu verbraten». Mit der Steuersenkung würden die Defizite noch höher. Würth erwähnte auch die Spitäler – die Regierung werde ihre Strategie dazu demnächst vorlegen. «Wenn Sie diese auch ablehnen, dann wäre das finanzpolitisch der Worst Case.» Die Warnungen blieben ohne Erfolg: FDP und SVP setzten sich mit 64 zu 50 Stimmen durch.