FC St.Gallen: Hype um Cupfinal-Tickets scheint nachzulassen

In den vergangenen Tagen gingen einige Tickets für den Cupfinal zwischen St.Gallen und Lugano im Wankdorf für ein Vielfaches des Originalpreises an neue Besitzer. Dieser Hype scheint nun abgekühlt. Stattdessen findet man jetzt viele Angebote, in denen Tickets zum ursprünglichen Kaufpreis angeboten werden.

Alain Rutishauser 11.05.2022, 17.15 Uhr