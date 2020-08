Faustball: SVD-Frauen sichern Qualisieg Mit abschliessenden Siegen gegen Elgg-Ettenhausen, Rebstein (je 3:0) und Mitkonkurrent Jona (3:1) bleiben die Diepoldsauerinnen in der NLA-

Qualifikation unbesiegt. 25.08.2020, 05.00 Uhr

Die Frauen des SVD Diepoldsau setzen auf Kontinuität.

Bild: Fabio Baranzini

(red.) Im ersten Spiel gegen Elgg ging es für Diepoldsau darum, sich Spielsicherheit zu verschaffen und möglichst kräfteschonend zu gewinnen. Das Team um Captainne Eva Lässer startete verhalten und nervös. Alle Spielerinnen begingen ungewohnt viele Fehler. Oft kam Elgg deshalb nahe heran, schliesslich konnte Diepoldsau dank grösserer Routine die Begegnung dennoch mit 3:0 gewinnen.

Gegen Serienmeister TSV Jona, den die Diepoldsauerinnen in zwei Wochen am Finalevent in Widnau entthronen wollen, war natürlich eine Leistungssteigerung gefragt. Diese zeigten die SVD-Frauen von Beginn an, sie starteten mit grossem Siegeswillen und voller Überzeugung in den ersten Satz. In der Abwehr standen Mirjam Schlattinger und Lässer sehr kompakt und liessen Jona nicht ins Spiel kommen. Daraus resultierte der Gewinn des ersten Satzes (11:9).