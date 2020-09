Fasnachtsumzug nur mit Bewilligung: Kanton St.Gallen legt Genehmigungsverfahren für Grossveranstaltungen fest Ab dem 1. Oktober sind Grossveranstaltungen mehr als 1000 Personen wieder möglich. Zuständig für die Bewilligung ist der Kanton. Das Gesundheitsdepartement prüft die Schutzkonzepte der Veranstalter. 18.09.2020, 09.19 Uhr

Die Fasnachtsumzüge 2021 im Kanton St.Gallen werden nur mit Schutzkonzept bewilligt. Bild: Andrea Stalder

(SK/fin) Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind ab dem 1. Oktober wieder möglich. Das kündigte der Bundesrat am 20. August an. Die St.Galler Kantonsregierung hat jetzt die kantonalen Zuständigkeiten festgelegt und den Bewilligungsprozess festgelegt, wie sie in einer Mitteilung schreibt.