FASNACHTSUMZÜGE Über hundert Narren in Wil und Benken gestoppt: Polizei löst illegale Fasnachtsumzüge auf Erst regte sich Coronawiderstand der Narren in Walenstadt. Am Fasnachtswochenende begehrten dann im Dorf Benken Narren gegen Coronaverordnungen, am Sonntag sorgten schliesslich Wiler Fasnächtler für Polizeieinsätze. Viola Priss 14.02.2021, 18.40 Uhr

Bilder aus längst vergangenen Tagen ‒ das wollten einige Fasnächtler in Ostschweizer Gemeinden jedoch nicht wahrhaben und trafen sich dennoch auf den Strassen. Bild: PD

Schnell war er wieder vorbei, der Traum von der Fasnacht trotz Corona. Rund 150 Narren im st.-gallischen Benken wollten das Fasnachtsvergnügen nicht lassen. Wie Mediensprecher Pascal Häderli von der Kantonspolizei St.Gallen bestätigt, reihte sich am Samstagmittag eine Menschenkolonne an der Dorfstrasse auf – gewillt und kostümiert für den Umzug, der vom Giessen ins Dorf Benken gezogen wäre.

Sie kamen kostümiert inklusive Umzugswagen

Mit dabei waren drei zu Umzugswagen umfunktionierte Traktoren und ein Rasenmähtraktor. Sie waren es dann auch, deretwegen die rebellierenden Fastnächtler verzeigt wurden. Keiner der drei Fahrer verfügte über eine entsprechende zusätzliche Fahrerlaubnis. Sobald die Polizei jedoch angerückt und durch die Menschengruppe patrouilliert sei, seien alle Anwesenden einsichtig gewesen, wie Häderli berichtet. «Mit Dienstwagenlautsprechern haben wir die Menschen an die bestehenden Schutzmassnahmen erinnert und sie gebeten, die Veranstaltung umgehend aufzulösen und heimzugehen. So ist unser Vorgehen immer, im Vordergrund steht der Dialog.» Die Fasnachtsgesellschaft sei sofort einsichtig gewesen und habe sich aufgelöst. Das Verteilen von Geldbussen erübrigte sich somit. Ob die Verkleideten auch eine Atemschutzmaske in ihr Kostüm eingebaut hätten, sei der Dienststelle nicht bekannt.

Wo es Verkleidete gab, gab es schnell Grüppchen

Über den Vorfall in Benken hinaus musste die Kantonspolizei keine Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit Corona büssen. Jedoch kam es in etwa zehn weiteren St.Galler Gemeinden zu Menschenansammlungen, die indirekt mit den abgesagten Fasnachtsfeierlichkeiten zu tun hatten, so Häderli. Standen wenige Kostümierte beispielsweise an einem Take-away-Schalter, so liessen weitere Kostümierte nicht lange auf sich warten. «Das spricht sich dann sofort herum.» Die fünfte Jahreszeit sei insgesamt aber für närrische Verhältnisse vernünftig verlaufen, hält der Kantonspolizist fest. In Wil löste die Polizei am Fasnachtssonntag einen improvisierten Mini-Umzug mit 40 Teilnehmern auf. Von Zuschauern beobachtet, zogen ein paar Wiler durch die Fussgängerzone auf den Bleicheplatz. Dort sucht die Polizei das Gespräch. Die Versammlung muss sich auflösen. Bereits in der vergangenen Woche war es in Walenstadt zu einer illegalen Fastnachtsveranstaltung mit Schnitzelbänklern gekommen. Auch hier hatte sich die Polizei kulant gezeigt – Bussen wurden keine ausgesprochen.