Fasnacht Statt Umzug dekorieren die Wigoltinger ihr Dorf fasnächtlich Die Fasnachtsgesellschaft Wigoltingen musste die Buurefasnacht für dieses Jahr absagen. Doch die fünfte Jahreszeit soll nicht völlig ausbleiben. Deborah Hugentobler 15.02.2021, 16.40 Uhr

Auch der Männerchor beteiligt sich an der Aktion. Bild: PD

Dieses Jahr wird man in Wigoltingen wohl keine Hexen antreffen - zumindest keine in Fleisch und Blut. Denn die Buurefasnacht ist abgesagt. Doch die fünfte Jahreszeit soll nicht ganz ausbleiben. Deshalb entschied sich die Fasnachtsgesellschaft für eine alternative Lösung. «Auf Facebook haben wir die Wigoltinger dazu aufgerufen, das Dorf fasnächtlich zu dekorieren», sagt Präsidentin Claudia De Luca.

Die grösste Gruppe der Gesellschaft die «Wigi-Häxe» haben aus diesem Anlass Schaufenster verschiedener Geschäfte dekoriert. So sind die Masken der Hexen unter anderem in der Bike Station oder beim Coiffeur zu sehen. Ausserdem haben die Fasnächtler gemeinsam mit anderen Dorfvereinen, die bereits zuvor immer aktiv mitgeholfen haben, lebensgrosse Puppen gestaltet und das Dorf mit Girlanden geschmückt.

Die «Wigi-Häxe» haben Schaufenster mit ihren Masken dekoriert. Bild: PD

An der Aktion können jedoch alle teilhaben. «Wir freuen uns, wenn möglichst viele mitmachen», sagt De Luca. Eine Anmeldung sei nicht notwendig. Die Wigoltinger können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre Fenster, den Balkon, einen Baum im Garten oder gleich die ganze Hausfassade dekorieren. Bis am 21. Februar sollen so auf unterschiedlichster Weise an ersichtlichen Standorten Fasnachtsdekorationen entstehen.

Fasnacht findet erstmals nicht statt

Bereits im Januar wurde die diesjährige Fasnacht wegen Planungsunsicherheit abgesagt. Es sei das erste Mal in der fast 40-jährigen Geschichte der Fasnachtsgesellschaft Wigoltingen, dass die Buurefasnacht nicht stattfindet. «Zu Beginn hofften wir, noch einige Teilanlässe durchführen zu können. Aber wegen der immer strengeren Massnahmen ist auch dies nicht mehr möglich», sagt die Präsidentin. So fallen nebst dem grossen Umzug auch Anlässe wie der Maskenball oder das Verbrennen des Böögs aus.

Claudia De Luca, Präsidentin der Fasnachtsgesellschaft Wigoltingen. Bild: PD

Trotz allem soll aber noch etwas Stimmung aufkommen. «Wir wollten nicht, dass die Fasnacht gar nicht stattfindet», sagt De Luca.

«Für uns ist die fünfte Jahreszeit wie Weihnachten für andere.»

Bereits in vergangenen Jahren haben einige Mitglieder der Gesellschaft ihre Häuser dekoriert. Doch in einem solchen Rahmen wurde noch nie geschmückt. «Gerne würden wir dies auch für künftige Jahre beibehalten», sagt Claudia De Luca.