Fashion Week Exklusive Dreharbeiten: Wie Akris im HSG-Square die neueste Kollektion filmt Bevor Designer Albert Kriemler nach Paris reist, um der Welt die Akris-Herbstkollektion 2022 vorzustellen, dreht er zum dritten Mal einen Film mit den Kreationen in St.Gallen. Einmal mehr rückt der Modeschöpfer die Stadt ins beste Licht. Ein exklusiver Einblick in die Dreharbeiten im frisch eröffneten Square der Universität. Odilia Hiller Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Präzisionsarbeit am Filmshooting von Akris im neuen Square der HSG. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 17. Februar 2022)

Am Donnerstagmorgen füllt sich der neue Lernkomplex Square der HSG auf dem Rosenberg plötzlich mit Leben: Modedesigner Albert Kriemler mit einer Filmcrew, aus Paris angereiste Models sowie unzählige Akris-Mitarbeitende filmen die Herbstkollektion 2022, die am 7. März in Paris Premiere feiert.

Das Video, das bis zum Launch unter Verschluss gehalten wird, soll das pandemiebedingt gestrichene Defilee zum letzten Mal ersetzen: Eine feierliche Rückkehr nach Paris mit Schau und Gästen ist für den Herbst geplant, wenn der Startschuss für das 100-Jahr-Jubiläum des St.Galler Modehauses fällt.

Der Kubus als Laufsteg

Für die Dreharbeiten an der HSG werden die noch nackten Räume des Learning Center umfunktioniert in einen Backstagebereich mit Kleiderständern, Schmink- und Frisiertischen, in improvisierte Regie- und Crewräume. In die kubische Konstruktion des japanischen Architekten Sou Fujimoto fügen sich die neuesten Kreationen Kriemlers fast schon unheimlich gut ein.

Auch der Designer liebt es geometrisch – das ist bekannt, und mehr darf an dieser Stelle auch nicht erwähnt werden. Die neuen Looks kennen nur Eingeweihte. Alle anderen müssen sich bis zum 7. März gedulden.

Das Surren der Filmdrohne

Ruhig und konzentriert wird gearbeitet, manchmal tönt ein «Action!» oder das Surren der Filmdrohne durchs weite, helle Foyer. Albert Kriemler versucht seit Beginn der Pandemie, aus den erschwerten Umständen auch kreativ das Optimum herauszuholen. Und zum dritten Mal in Folge rückt der Film anstelle einer Schau in Paris seine Heimatstadt ins Zentrum.

Albert Kriemler mit Regisseur Damien Krisl, der neben Akris für Labels wie Dior oder Tom Ford arbeitet. Bild: Michel Canonica

«Das war für mich wichtig und richtig, und es hat sich logisch zusammengefügt», sagt Albert Kriemler. Während der erste Film mit Stiftsbibliothek und Drei Weieren St.Gallens Geschichte ins Zentrum rückte und mit dem Thema des Spaziergangs Aufbruch in Zeiten der Lethargie symbolisierte, spielte beim zweiten Video der Rote Platz neben den Kreationen die Hauptrolle. Hier kamen zeitgenössische Kunst, Architektur und Mode zusammen – verbunden mit dem Schürzenthema als Hommage an die Firmengründerin Alice Kriemler-Schoch.

Avantgardistischer geht es in St.Gallen nicht mehr

Futuristischer und avantgardistischer als beim dritten Dreh geht es nun zumindest in dieser Stadt nicht mehr. Im kaum eröffneten Square der Universität St.Gallen treffen die Arbeiten zweier Visionäre aufeinander – und dies schon zum zweiten Mal.

Der einheimische, international erfolgreiche Designer und der japanische Architekt Sou Fujimoto sind sich freundschaftlich verbunden, seit der Modeschöpfer mit Letzterem für die Akris-Frühjahrskollektion 2016 eine kreative Zusammenarbeit eingegangen war.

Avantgarde-Mode trifft auf futuristische Architektur: Dreharbeiten im neuen Learning Center. Bild: Michel Canonica

St.Galler Zyklus schliesst sich

Mit Fujimotos Teilnahme am St.Galler Architekturwettbewerb hatte Kriemler laut eigenen Angaben nichts zu tun. Wohl aber mit der Tatsache, dass die Ostschweizer Stadt ins Bewusstsein eines japanischen Stararchitekten gerückt war, lange bevor das Learning Center einen Wettbewerb ausschrieb.

Für Kriemler schliesst sich mit dem dritten Film ein Kreis. Zurück zur Normalität heisst es auch für ihn nach zwei Jahren, die «kreativ und herausfordernd» zugleich waren. «Eine Zeit einzuläuten, in der sich Menschen wieder begegnen – welcher Ort verkörperte dies besser als ein Gebäude, das als Marktplatz und Treffpunkt gedacht ist?» Und dann? Zurück zur Normalität heisst auch, und zwar nicht nur für Akris: zurück nach Paris.

Die Herbstkollektion 2022 wird im Rahmen der Fashion Week Paris am Montag, 7. März um 15.30 Uhr auf www.akris.com präsentiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen