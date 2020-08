«Farbe unter die Haut drücken, das kann jeder»: Ein Thurgauer Tätowierer über «Erschreckendes» aus der Branche – und die innere Ruhe Tätowierern drohen unsichere Zeiten. Eine EU-Norm könnte den Grossteil der derzeit verwendeten Farben verbieten. Alexander Nyaguy sitzt im Vorstand des Verbands Schweizerischer Berufstätowierer, der sich für bessere Standards einsetzt. Andreas Ditaranto 03.08.2020, 05.00 Uhr

Alexander Nyaguy ist Vorstandsmitglied im Verband Schweizerischer Berufstätowierer. Bild: Reto Martin

Torbogen, Shinto-Schrein, bronzene Samurai- und Buddha-Figuren, Langschwerter und Bonsais: Ein Blick ins Tattoo-Studio Blue Dragon von Alexander Nyaguy offenbart dessen Vorliebe für fernöstliche Kultur und Lebenseinstellung. Sein Nachname klingt zwar japanisch, ist aber ungarisch. Der Kreuzlinger Körperkünstler zeichnet alle Motive von Hand, generiert nichts am PC. Er liebt das Akribische, die präzise Nadeltechnik, mit der er Kundinnen und Kunden unter die Haut geht.

Seit 30 Jahren betreibt Nyaguy auch Kampfkunst. Der 54-Jährige hat den schwarzen Gürtel im Takemusu-Aikido und ist geübt im Umgang mit Messer, Stock und Schwert. Zweimal war er in Japan – als Schüler beim bekannten Aikido-Lehrmeister Hiroki Nemoto Sensei. Nyaguy denkt gerne an diese Zeit zurück – trotz eines Ellbogenbruchs und vieler blauen Flecken, die er sich beim Training mit dem alten Meister zugezogen hatte.

Die Tugenden der Samurai und der Verbandskodex

Zwischen Tätowieren und Aikido bestehen für Alexander Nyaguy Parallelen:

«Innere Ruhe und eine ruhige Hand sind Voraussetzungen für beide Tätigkeiten.»

Und dann ist da schliesslich der Ehrenkodex. Im Aikido sind es die sieben Tugenden im Bushido der Samurai: Aufrichtigkeit, Mut, Mitgefühl, Wahrheit, Loyalität, Höflichkeit und Ehre.

Nyaguy in seinem Tattoostudio Blue Dragon Tattoo in Kreuzlingen. Reto Martin

Auch der Verband Schweizerischer Berufstätowierer (VST), bei dem Nyaguy seit acht Jahren im Vorstand mitwirkt, hat einen Ehrenkodex, der für alle Mitglieder verbindlich ist. Darin ist unter anderem festgehalten, dass die Tätowiererinnen und Tätowierer «sich ihrer gesellschaftlichen und moralischen Verantwortung bewusst sind und mit ihrem Namen professionelle sowie hygienisch einwandfreie Arbeiten garantieren», dass sie ihr Geschäft als «Musterstudio» zu führen und sie selber als Vorbilder ihres Berufsstandes aufzutreten haben. Und dass sie sich bereiterklären, mit den kantonalen Gesundheitsbehörden zusammenzuarbeiten und ihre Lokalitäten kontrollieren zu lassen.

Kampf gegen Billigfarben und Pfuscher

Da die Ausbildung bis heute nicht geregelt ist und angesichts wiederkehrender Schlagzeilen über illegale, gesundheitsgefährdende Tattoofarben, Pfuscher und Hygienesünder fordert der Verband Schweizerischer Berufstätowierer einheitliche Standards. Ein Bewilligungsverfahren für Tätowierfarben wäre gemäss dem VST genauso nötig wie ein Fähigkeitsnachweis für Tätowierer in Sachen Hygiene, Wundpflege, Materialkunde und handwerkliches Können. Nyaguy sagt:

«Farbe unter die Haut drücken, das kann jeder.»

Über 700 offizielle Tattoo- Shops gibt es in der Schweiz – und schätzungsweise etwa 1400 weitere Anbieter, die privat tätowieren. Sogenannte Hinterhof-Tätowierer, die oft Billigfarben aus China und gebrauchte Tattoomaschinen im Internet bestellen, bereiten den Kontrollbehörden und gewissenhaften Berufstätowierern Probleme. Zwar trat 2017 eine Meldepflicht in Kraft: Tätowierer und Piercer müssen sich bei den Kantonen registrieren, egal ob sie in einem Studio oder zu Hause arbeiten. Die Umsetzung aber harzt, wie den Jahresberichten verschiedener Kantons­chemiker zu entnehmen ist.

Nur wenige Betriebe mit Hygiene-Qualitätssiegel

Studios, die besonders hohen Hygienestandards genügen, können sich in der Schweiz mit dem Label Hygiene Quality (HQ) zertifizieren lassen. Bislang verfügen landesweit allerdings nur knapp 40 Betriebe über ein solches Zertifikat, das auf Richtlinien der Bundesämter für Gesundheit und für Lebensmittelsicherheit basiert. Nyaguys Blue Dragon Tattoo ist eines davon. Dazu, dass nur gut drei Dutzend Studios über ein HQ-Label verfügen, meint er schon fast etwas resigniert

«Das ist erschreckend.»

Das Handwerk des Tätowierers hat sich der gelernte Koch vor 15 Jahren angeeignet, bei seiner damaligen Partnerin und Studioinhaberin. Am Ende der Ausbildung musste sich Nyaguy selber ein Tattoo stechen. Er entschied sich für eine Kirschblüte.

Den Tätowierern droht Ungemach (dit) Die EU erwägt auf Empfehlung der Europäischen Chemikalienagentur ein Verbot zweier Pigmente, die in zwei Drittel aller weltweit verfügbaren Tätowierfarben enthalten sind und die gefährlich sein sollen. Sollte die EU das Verbot beschliessen, dürfte auch die Schweiz dem Entscheid folgen. Es geht um die Pigmente Green 7, CI 74260, und Blue 15, CI 74160, ein dunkles Grün und ein strahlendes Blau. Diese Stoffe werden bei der Herstellung vieler Tattoofarben benötigt, nicht nur bei Grün- und Blautönen, auch bei Nuancen von Rot oder Pink. Würden sie verboten, gäbe es momentan keinen adäquaten Ersatz. Den Tätowierern blieben aus dem legalen Farbenkatalog nur Schwarz sowie Rot- und Gelbtöne. Kritiker mahnen, dass der Schwarzmarkt die befürchtete Lücke mit Farben füllen würde, die nicht gelabelt sind.