FC St.Gallen: Das sagen die Fans zur Heimniederlage gegen Basel

«Wir brauchen konsequentere Stürmer»: Das sagen die Fans des FC St.Gallen zur 0:2 Heimniederlage gegen den FC Basel Der FC St.Gallen verliert das Heimspiel gegen Basel trotz vieler Chancen mit 0:2. Die Anhänger der Espen sehen dringenden Handlungsbedarf in der Offensive, sowie in der grundsätzlichen Einstellung, damit in den kommenden Wochen wieder Siege folgen. Und sie sind sich einig: Es müssen Tore her. Die Umfrage zum Basel-Spiel.

Hansruedi Gähler (67), Schwellbrunn: «Keine gefährlichen Stürmer!»

Hansruedi Gähler aus Schwellbrunn. Bild: Sarah Fäh

Das heutige Spiel war aus meiner Sicht eine Katastrophe. Wir haben momentan einfach keine gefährlichen Stürmer auf dem Platz und so kann man nicht gewinnen. Das ist momentan unser grosses Problem. Arthur Cabral auf der Seite der Basler schiesst zwei Tore, das ist für mich ein guter Stürmer.

Ich kenne den Aufbau von Peter Zeidler zwar nicht, aber ich finde es ist viel zu wenig Bewegung im Spiel. Man sollte auf den Ball gehen und sich auch ohne Ball bewegen und das ist heute einfach nicht passiert, hier haben wir ein riesiges Problem. Mit dieser Leistung, die wir heute auf dem Platz gesehen haben, haben wir am Samstag gegen Bern keine Chance denke ich. Da hilft nur mehr Bewegung, noch mehr Einsatz und konsequentere Stürmer.

Cyrill Baur (31), Gossau: «Es nützt kein ‹was wäre wenn›!»

Cyrill Baur aus Gossau. Bild: Sarah Fäh

Der FC St.Gallen hatte zwar heute eine gute Gewinnchance, hat aber seine Chancen vor dem Tor dann weniger gut verwertet. Sie hätten den Ball von Anfang an mehr in die Mitte spielen sollen und anschliessend das Tor dann auch machen müssen. Das hat die Mannschaft heute irgendwie nicht geschafft.

Ich persönlich glaube mit dem für das heutige Spiel gesperrten Jérémy Guillemenot wäre es schlussendlich besser gelaufen. Ich hoffe, dass er am kommenden Samstag in Bern wieder spielt und dass auch Boubacar Traorè von Anfang an spielen darf. Dann kommt das schon gut. Heute nützt kein «was wäre wenn» mehr. Jetzt müssen wir schauen, dass unsere Stürmer da vorne noch Tore schiessen, und dann wird es wieder besser.

Angela Köhler (24), St.Gallen: «Das nötige Quäntchen Glück fehlt.»

Angela Köhler aus St.Gallen. Bild: Sarah Fäh

Ich fand das Spiel am Anfang nicht schlecht. Die Fans haben mit einer grossen Choreo eine sehr gute Stimmung gemacht, das hat mir gut gefallen. Es hätte dann auch gute Chancen gegeben, ein Tor zu erzielen. Am Schluss war unsere Mannschaft aber zu wenig konsequent und hat den Ball nicht über die Linie gebracht.

Ich habe das Gefühl, die Stürmer haben heute ihr Bestes gegeben. Leider hat das nicht gereicht. Ausserdem fand ich, dass heute auch das nötige Quäntchen Glück gefehlt hat. Dennoch hätte an Peter Zeidlers Stelle Élie Youan ausgewechselt, von ihm war ich heute nicht so überzeugt. Die Mannschaft muss sich auf jeden Fall noch ein wenig mehr pushen, damit sie die nächsten Spiele gewinnen kann.

Gerhard Frick (56), Arbon: «Alles oder nichts.»

Gerhard Frick aus Arbon. Bild: Sarah Fäh

Der FC St.Gallen war heute von Anfang an nicht chancenlos, aber ich hatte das Gefühl es war niemand auf dem Platz, der in dem Moment ein Tor schiessen kann. Der Schiedsrichter hatte aus meiner Sicht auch ein paar unglückliche Aktionen, die das Spiel vielleicht auch ein wenig beeinflusst haben.

Insgesamt muss ich als St.Galler Fan aber sagen, dass der Sieg von Basel nicht ganz unverdient war. Das ganze Spiel ist für uns einfach unglücklich gelaufen. Wenn ich mir jetzt die Tabelle anschaue, müssen wir Punkte holen. Das Potenzial wäre ja da. Momentan befinden wir uns aber in der unteren Tabellenhälfte, dennoch glaube ich, dass die Qualität der Mannschaft reicht, dass wir sicher nicht absteigen. Für die nächsten Partien muss das Motto sein: Alles oder nichts.

Raffael Wehrli (19), Urnäsch: «Es fehlen die Tore.»

Raffael Wehrli aus Urnäsch. Bild: Sarah Fäh

Um ehrlich zu sein, fand ich, dass heute sehr viel Energie im Spiel war. Es wurde hin und her gepasst, die Bälle sind oftmals gut angekommen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass der FC St.Gallen dann seine Chancen nicht ganz so gepackt hat, wie es eigentlich sein sollte. Basel auf der anderen Seite hat seine Chancen besser verwertet.

In der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass St.Gallen ein wenig nachgelassen hat. Das ist schade, da die Mannschaft sonst in der zweiten Hälfte viel mehr Energie aufbringen kann. Gerade bei Heimspielen, bei denen der ganze Espenblock da ist und das Team mit einer grossen Choreo anfeuert. Da fehlte mir so ein wenig das Feuer bei der Mannschaft und natürlich auch die Tore.