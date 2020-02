Fall Patrick Stach – Der St.Galler Anwaltsverband eröffnet ein Verfahren: «Wegen Wahrung der Interessen und des Ansehens des Anwaltsstands»

Für die Bemessung von Anwaltshonoraren sind in der Praxis drei Modelle üblich:

- Abrechnung nach Zeitaufwand: Vereinbaren Anwalt und Klient eine Abrechnung nach Zeitaufwand, legen sie die anwendbaren Stundensätze fest. Tarifvorgaben existieren keine mehr. Die Stundensätze bemessen sich nach der Schwierigkeit des Falls sowie persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Klienten. Als kleinste Abrechnungseinheit gelten üblicherweise fünf Minuten.

- Abrechnung nach Pauschale: Sie setzt einen klar umgrenzten Auftrag voraus. Pauschalen sind in der Schweiz aber grundsätzlich zulässig, werden in der Praxis aber eher selten angewendet. Verboten sind rein erfolgsabhängige Honorare wie beispielsweise in den USA. Erlaubt sind dagegen Erfolgsbeteiligungen, bei denen die Parteien zusätzlich zum Grundhonorar einen erfolgsabhängigen Bonus vereinbaren.

- Abrechnung nach einem amtlichen Tarif: Die Abrechnung nach einem von den zuständigen Behörden oder Gerichten herausgegebenen «amtlichen» Tarif gelten für alle Honoraransprüche, die sich aus einem Verfahren vor Behörden oder Gerichten ergeben. Vorausgesetzt, die Parteien haben sich nicht auf ein anderes Honorarmodell verständigt.

- Erfolgsbeteiligung: Die Parteien können vereinbaren, dass dem Anwalt bei Erreichen eines bestimmten Ziels zusätzlich zum Grundhonorar eine Erfolgsbeteiligung zusteht. Das Grundhonorar, auf welches der Rechtsanwalt bei korrekter Ausführung des Auftrags in jedem Fall Anspruch hat, darf durch die Erfolgsbeteiligung in der Regel höchstens verdoppelt werden. Eine Erfolgsbeteiligung kann für alle Modelle der Honorarbemessung vereinbart werden.



Quelle: Merkblatt zur Bemessung des Anwaltshonorars, Swisslegal.ch.