Fahrplanwechsel Der Riesensprung der Südostbahn: Die Regionalbahn fährt neu über den Gotthard und wird damit zum nationalen Player im öffentlichen Verkehr Mit dem Fahrplanwechsel rückt die Ostschweiz näher an die Metropolen München und Mailand. Die SOB steigt mit dem «Treno Gottardo» in den Fernverkehr ein und fährt über den Gotthard ins Tessin. Auch die Coronapandemie ist ab dem 13. Dezember spürbar: Die Nachtnetz-Verbindungen bleiben bis Ende Januar 2021 ausgesetzt. Christoph Zweili 08.12.2020, 17.00 Uhr

Die SOB will den Mythos Gotthard eisenbahntechnisch am Leben erhalten und ihn neu interpretieren – ein Traverso auf der Mittleren Meienreussbrücke bei Wassen im März 2019. Bild: Dario Häusermann



Von Zürich nach Mailand in drei Stunden und 17 Minuten: Mit dem 15,4 Kilometer langen Ceneri-Basistunnel ist das Jahrhundertwerk einer Flachbahn für den Güter- und Personenverkehr durch die Alpen seit September Wirklichkeit. 28 Jahre lang hat die Schweiz darauf hingearbeitet: Der Fahrplanwechsel am kommenden Wochenende steht daher ganz im Zeichen dieser Neuen Eisenbahn-Alpentransversalen (Neat), die den Norden mit dem Süden verbindet.

Thomas Küchler, SOB-Chef. Bild: Michel Canonica

Schon der Gotthard-Basistunnel hatte 2016 die Deutschschweiz und das italienischsprachige Tessin einander näher gebracht. Damit versank allerdings die historische Bergstrecke in der Bedeutungslosigkeit, eine Chance, die sich die Südostbahn – jahrelang ein reiner Dienstleister im regionalen Personenverkehr – nun zu Nutzen macht. Auf der Suche nach mehr unternehmerischem Spielraum musste die Bahn wachsen, um für die Zukunft fit zu sein: So rüttelte die Regionalbahn, die zu 35,8 Prozent dem Bund gehört, am Monopol der SBB. Im Machtspiel um die lukrativen Fernverkehrsverbindungen setzte sich das Unternehmen unter Leitung des Querdenkers und Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Thomas Küchler, mit einem Kooperationsmodell auf der Panoramastrecke durch.

Stündlich in die Sonnenstube Tessin

Mit mehreren Millionen Franken Vorlaufkosten betreibt die SOB mit ihren kupferfarbenen Fernverkehrszügen Traverso, die sie bereits seit Juni 2019 auf der Strecke des «Voralpen-Express» zwischen St.Gallen und Luzern einsetzt, nun zusammen mit den SBB ab Sonntag die Gotthard-Bergstrecke. Die stündlich alternierend ab Basel–Olten–Luzern und Zürich–Zug Richtung Süden fahrenden Züge verkehren als «Treno Gottardo» ab dem Fahrplanwechsel wegen coronabedingt verzögerter Bauarbeiten im Tessin vorerst nur bis Bellinzona, ab dem 5. April 2021 dann wie vorgesehen bis Locarno. Die zweite Linie der vereinbarten Kooperation zwischen SBB und SOB ist die neue stündliche Direktverbindung von Bern über Olten–Zürich nach Chur.

Das soll sich auch für den Bund und die Kantone rechnen. Küchler spricht von Effizienzsteigerungen von bis zu 25 Millionen Franken pro Jahr: Dank der Einnahmen im Fernverkehr will er künftig den hoch subventionierten regionalen Personenverkehr günstiger anbieten. Die SOB verdoppelt die Produktionsleistung und schafft neue Arbeitsplätze – bis Ende 2021 will das Unternehmen um rund 200 Mitarbeitende auf über 800 wachsen.

Verdoppelung der EC-Züge auf der Strecke Zürich–St.Gallen–München

SP-Ständerat, Paul Rechsteiner. Bild: Alessandro Della Valle / KEY

Für die Ostschweiz ebenfalls relevant ist die Beschleunigung Richtung München, für den St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner die lange «am meisten vernachlässigte Bahnverbindung in Deutschland». Nachdem jahrzehntelang über eine Elektrifizierung der Bahnstrecke von München bis Lindau diskutiert worden ist, ging es auf deutscher Seite plötzlich schnell: Ab dem 13. Dezember fahren nun täglich sechs Züge mit Strom durchs Allgäu – eine Verdopplung der Direktverbindungen und der Sitzplätze auf der Strecke Zürich–St.Gallen–München. Von der Vision stündlicher EC-Verbindungen nach München ist die Ostschweiz damit allerdings noch weit entfernt, die Elektrifizierung kommt mindestens zehn Jahre zu spät.

Ein «Astoro» am Genfersee. Bild: Dario Häusermann

Dank Neigetechnik verkürzt sich mit den neuen Zügen des Typs ETR 610 «Astoro» die Fahrzeit der EC-Verbindung von heute vier Stunden 45 Minuten auf vorerst rund vier Stunden. Die versprochene Fahrzeit von drei Stunden 30 Minuten beziehungsweise zweieinhalb Stunden ab St.Gallen wird erst beim nächsten Fahrplanwechsel im Dezember 2021 erreicht.

Geplante ÖV-Angebote werden trotz Corona nicht abgebaut

Der Fahrplan 2021 zeigt: Die geplanten Angebote werden trotz der Coronapandemie in den nächsten zwei Jahren nicht abgebaut – noch nicht. Der Fahrplan ist über Jahre hinaus fix, die Angebotsplanungen seien aufwendig und längerfristig ausgelegt, heisst es bei Thurbo und Postauto. Kurzfristige Änderungen seien mit viel Aufwand verbunden, wie die Ausdünnung des Fahrplans während des Lockdowns im Frühling gezeigt hätten. Seit 11. Mai fahren die Transportunternehmen wieder ihr volles Programm – mit einer Ausnahme: Die Nachtnetz-Verbindungen sind temporär wegen der vom Bund verhängten Sperrstunde ab 23 Uhr bis Ende Januar 2021 ausgesetzt. Die Ostschweizer Kantone entscheiden Mitte Januar, wie es ab dem 5. Februar weitergehen soll.

In den Zügen der SBB-Tochter Thurbo, die knapp 40 Prozent der Transportleistungen in der Ostschweiz fährt, betrug der Rückgang im September nur noch elf Prozent gegenüber dem September 2019. Die befragten Ostschweizer Transportunternehmen machen dafür auf Anfrage die geltenden Einschränkungen wie die Homeoffice-Empfehlung des Bundes, den Onlineunterricht, den Ausfall vieler Veranstaltungen und die Zurückhaltung gegenüber grenzüberschreitenden Reisen durch Einheimische und Feriengäste aus dem Bodenseegebiet verantwortlich. Der Rückgang bei den Ticketeinnahmen betreffe daher sowohl Abonnemente wie auch Einzelbillette, heisst es in der Branche.

Millionendefizite in der Ostschweiz (cz) Die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs sowie des Schienengüterverkehrs haben in der Coronapandemie wegen der eingebrochenen Nachfrage grosse finanzielle Verluste erlitten, einen Teil der Mindereinnahmen müssen die Transportunternehmen über Effizienzsteigerungen auffangen. Wo die Ertragsausfälle nicht kompensiert werden können, greift das «Bundesgesetz über die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise». Thurbo rechnet für das laufende Jahr mit Ertragsausfällen von rund 18 Millionen Franken, rund ein Fünftel der geplanten Einnahmen. Das Unternehmen veranschlagt ein Defizit von zwölf Millionen Franken, das – wie bei den meisten anderen Transportunternehmen auch – in erster Linie durch die gesetzlichen Reserven gedeckt wird. Man habe im laufenden Budget rund 4,5 Millionen Franken eingespart und das zu erwartende Defizit auf 8,5 bis 9,5 Millionen Franken gedrückt, heisst es bei der Südostbahn (SOB). Die Einnahmeverluste beziehungsweise der resultierende Bilanzverlust würden gemäss Beschluss der eidgenössischen Räte 2021 ausgeglichen. Auch die Appenzeller Bahnen (AB) gehen von verminderten Verkehrserträgen von rund 20 Prozent aus (ein Minus von 2,4 Millionen Franken). Postauto Schweiz rechnet mit Corona-Ausfällen von rund 40 Millionen Franken – davon fällt etwas weniger als ein Viertel in der Ostschweiz inklusive Graubünden an. Bus Ostschweiz rechnet mit einem Ertragsausfall von bis zu 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) gingen im September von grob geschätzten Ausfällen von rund neun Millionen Franken aus, Genaueres wisse man erst mit dem Jahresabschluss, der im ersten Semester 2021 öffentlich werde.

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr. Bild: PD

Sollte der starke Rückgang der Erlöse aufgrund der Coronapandemie nicht rasch wieder wettgemacht werden, müssten sich die Kantone als Mitbesteller des regionalen Personenverkehrs Gedanken machen, ob und wie sie die Mehrkosten finanzieren, sagt Patrick Ruggli, Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr beim Kanton St.Gallen. Diese Frage sei noch nicht diskutiert. «Sollte nicht mehr Geld zur Verfügung stehen, dann werden als Erstes geplante Ausbauten nicht umgesetzt oder auf später verschoben.» Reiche das nicht aus, müsse man auch über Angebotsabbauten diskutieren.