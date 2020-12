Fahrplanwechsel 15-Minuten-Takt auf Linien 7 und 8, kürzere Linie 12: Die Verkehrsbetriebe St.Gallen passen den Fahrplan an Die Linien 7 und 8 sollen ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 13. Dezember, am Morgen und Abend alle 15 Minuten statt wie bis anhin alle 20 Minuten fahren. Diese und weitere Anpassungen der Verkehrsbetriebe St.Gallen im Überblick. 01.12.2020, 09.40 Uhr

Ein Bus der Verkehrsbetriebe St.Gallen im Heiligkreuz auf der Langgasse.

Benjamin Manser

(17. November 2020)

(pd/dar) Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 13. Dezember, kommt es auch in den zwei Liniennetzen der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) zu Veränderungen. Die VBSG schreiben in einer Medienmitteilung von «wenigen Anpassungen». Die Änderungen im Überblick: