Autismus: Er hilft anderen Betroffenen mit seiner Webseite

Fachstellen «Wir wollten das Wort ‹Netzwerk› in Bildern darstellen»: Wie ein 25-Jähriger mit Autismus anderen Betroffenen hilft, die passende Anlaufstelle zu finden Bei Gian Duri Calonder wurde selbst Autismus diagnostiziert, nun will er anderen den schnellen Zugang zu Fachstellen erleichtern. Er bewirtschaftet die neu aufgeschaltete Website «Autismus Netz Ost».

Gian Duri Calonder präsentiert die Website «Autismus Netz Ost», die er bewirtschaftet. Bild: Michel Canonica

Als Gian Duri Calonder mit fünf Jahren die Diagnose Autismus erhalten hat, wusste seine Mutter im ersten Moment nicht, wo sie sich informieren konnte. Nun hat der 25-Jährige eine Autismuswebsite erstellt, die ihre Besucherinnen und Besucher mit einer übersichtlichen Auflistung von Fachstellen und Angeboten an die Hand durch den Ostschweizer Autismusangebots-Dschungel nehmen soll. «Wenn es damals die Seite schon gegeben hätte, hätte sie sofort schauen können, an wen sie sich wenden kann», sagt Calonder.

Seit Ende September ist die Homepage aufgeschaltet. Wer nun www.autismusnetzost.ch im Internet eintippt, landet auf der Website, die Calonder erstellt hat und momentan bewirtschaftet. Dabei wird er von der Autismusfachstelle «Workaut» begleitet.

Der 25-jährige Fachmann der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) steht im selben Präsentationssaal im Kinderspital St.Gallen, in dem er bereits am Kick-off-Day sein Werk vorstellte. Routiniert startet Calonder den Computer und projiziert seine Homepage gross auf die Leinwand. In blauer Schrift leuchtet «Autismus Netz Ost» auf, darunter Bilder von Bienenwaben, Ästen und Gittern. Er erklärt:

«Wir wollten das Wort ‹Netzwerk› in Bildern darstellen.»

Denn die neugegründete Website soll vor allem eines: vernetzen.

Informationen übersichtlich bündeln

Besonders Menschen, deren Autismus gerade erst diagnostiziert wurde, sollen gemäss Calonder einfacher an Hilfe oder fachliche Unterstützung gelangen. «Diese Seite ist entstanden, damit sie gebündelt auf einer Website Angebote von Fachpersonen rund um das Thema Autismus-Spektrum-Störung (ASS) finden können», schreibt er auf der Startseite.

Denn laut der Heilpädagogin Carmen Mekouar von der Fachstelle «Workaut», eine der Initiantinnen des Projekts, gibt es in der Ostschweiz viele gute Angebote für Menschen mit Autismus. Diese sind zwar alle im Internet zu finden – allerdings ungebündelt und dadurch für die Betroffenen und deren Bezugspersonen nicht leicht zu entdecken. Vor allem für Menschen, die noch keine Übersicht über die Therapie- und Begleitungsmöglichkeiten haben, seien Fachstellen schwierig zu finden.

Sonderschüler, Büroassistent, Informatiker

Gian Duri Calonder hat wegen seines Autismus eine Sonderschule besucht. Nach der obligatorischen Schulzeit liess er sich zum Büroassistent ausbilden und hängte danach gleich noch eine Ausbildung zum ICT-Fachmann an. Websites zu erstellen, ist laut Calonder zwar nicht der Schwerpunkt dieser Lehre, trotzdem habe er «ein bisschen was gelernt dazu». Seit August übt der gebürtige Churer seinen Beruf in einem sogenannten Arbeitsversuch der IV aus und lebt unter der Woche in St.Gallen.

Dass er anders tickt, bemerkt er selbst nicht wirklich, wie er sagt. «Es sind mehr die anderen, die den Autismus feststellen.» Er habe jedoch teilweise Mühe, soziale Situationen einzuschätzen oder zu verstehen, was sein Gegenüber von ihm wolle. Calonder sagt:

«Ich habe aber viel Energie und Power bei meinen eigenen Themen.»

So könne er stundenlang vom Thema Informatik erzählen. Das beweist er sogleich: Begeistert erklärt er, was ein «Content-Management-System» ist und wie er damit seine Homepage aufgebaut hatte.

Die Kinderärztin Anette Lang-Dullenkopf, die ebenfalls an der Entstehung beteiligt war, erklärt, dass für Menschen mit Autismus viele Dinge wichtig seien, die es für andere weniger sind – und umgekehrt. «Für Menschen mit Autismus ist unsere Logik nicht unbedingt logisch.» Deshalb sei Calonder das Kategorisieren des Websitemenus schwergefallen. Die Heilpädagogin Carmen Mekouar, die ihn bei der Arbeit betreute, erstellte ihm eine Excel-Tabelle – mit bereits geordnetem Menu.

Auch sei es für Calonder teilweise schwierig gewesen, Arbeiten vollständig zu Ende zu bringen: «Relativ oft ist die Arbeit nicht 100 Prozent fertig.» Neues finde er spannender, als Altes abzuarbeiten, sagt der ICT-Fachmann. Doch seine Arbeit und sein Informatikfachwissen wird geschätzt: «Was er gerne macht, macht er gut», sagt Mekouar.

Die Vision hinter dem Projekt

Anette Lang-Dullenkopf diagnostiziert Kinder mit Autismus im Kinderspital St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Der Auftrag für die Website kam fünf Frauen, darunter Carmen Mekouar von «Workaut» und Anette Lang-Dullenkopf vom Kinderspital St.Gallen, die alle mit Menschen mit Autismus zusammen arbeiten. Sie verfolgen das Ziel einer Ostschweizer Fach- und Anlaufstelle für Autismus. Carmen Mekouar sagt: «Wir träumen von einer Organisation, die Menschen mit Autismus in allen Teilbereichen unterstützt: von der Diagnostik über Therapie bis zur Begleitung im Lebens- und Arbeitsalltag.» Und das von möglichst früh auf. Dieses Projekt konnten sie jedoch noch nicht realisieren – die finanziellen Mittel fehlten.

Carmen Mekouar, Heilpädagogin bei «Workaut». Bild: PD

Was die fünf Organisatorinnen aber mit Gian Duri Calonders Hilfe auf die Beine stellen konnten, war die Informationswebsite. «Sie stellt den Startschuss für unsere Autismusfachstelle dar», sagt Mekouar.

Alle Beteiligten führen das Projekt ehrenamtlich durch. «Es ist für die Sache», meint die Kinderärztin Anette Lang-Dullenkopf. Um dem Startschuss weitere Schritte folgen zu lassen, suchen sie Unterstützung von Unternehmen, Stiftungen und der Politik. So könnte die Fachstelle Autismus Ostschweiz irgendwann Realität werden.