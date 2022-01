Unbekannte laden Kinderpornographie auf gehackte Accounts

Facebook/Instagram Fälle im Kanton St.Gallen: Unbekannte Täter laden Kinderpornografie auf gehackte Accounts in den sozialen Medien hoch Indem auf gehackten Instagram- und Facebook-Accounts Kinderpornografie hochgeladen wird, können unschuldige Nutzerinnen und Nutzer ins Visier der Strafbehörden geraten. Es sind Fälle im Kanton St.Gallen bekannt. Die Kantonspolizei rät daher dazu, die Passwörter vorsorglich zu ändern. 19.01.2022, 12.12 Uhr

Auf den gehackte Facebook-/Instagram-Accounts wird in manchen Fällen Kinderpornografie hochgeladen. Bild: Bill Sikes / AP

In letzter Zeit sind bei der Kantonspolizei St.Gallen vereinzelte Anzeigen eingegangen, wonach eine unbekannte Täterschaft Kinderpornografie auf gehackte Facebook-/Instagram-Accounts hochgeladen hat. Die Kantonspolizei St.Gallen warnt in einer Medienmitteilung davor, dass Facebook-/Instagram-Konten dadurch gesperrt werden und deren unschuldige Nutzerinnen und Nutzer gar in das Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten können.