Neuer Anlauf für ein Verbot extremistischer Anlässe im Kanton St.Gallen: CVP reagiert erfreut – ihre Volksinitiative ist aber noch nicht vom Tisch Nach dem Knatsch um das Verbot extremistischer Anlässe im Kanton St.Gallen macht die vorberatende Kommission des Kantonsrats einen neuen Vorschlag. Es soll nun kein generelles Verbot mehr geben – entschieden werden soll im Einzelfall. 23.12.2019, 10.19 Uhr

Rechtsextreme Veranstaltungen haben im Kanton St.Gallen mehrfach zu reden gegeben. Wie die Politik mit dem Thema umgeht, ist nach wie vor unklar. Symbolbild: Getty

Die vorberatende Kommission hat im vergangenen Herbst einen Nachtrag zum Polizeigesetz beraten. Sie verzichtete dabei auf den von der Regierung vorgeschlagenen Artikel zur Einführung eines Veranstaltungsverbotes mit extremistischem Hintergrund. An der Novembersession wurde im Kantonsrat kontrovers über die Einführung oder den Verzicht einer gesetzlichen Grundlage diskutiert. «Der Kantonsrat war sich einig, dass man keine extremistischen Veranstaltungen im Kanton St.Gallen will. Der von der Regierung vorgeschlagene Artikel wurde jedoch als zu unpräzise beurteilt», heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Schliesslich fand sich eine Mehrheit, die den entsprechenden Artikel an die vorberatende Kommission zurückwies.

«Grundrechte unantastbar»

Unter dem Präsidium von Michael Schöbi aus Altstätten behandelte die vorberatende Kommission den Artikel erneut. Dabei liess sich die vorberatende Kommission gemäss der Mitteilung durch eine Fachperson beraten. Benjamin Schindler, Professor für öffentliches Recht an der Universität St.Gallen, zeigte die Möglichkeiten und Grenzen des kantonalen Gesetzgebers für eine Veranstaltungsverbot für extremistische Anlässe auf.

Im Communiqué der Staatskanzlei heisst es:

«Die vorberatende Kommission ist einhellig der Meinung, dass der Kerngehalt der Grundrechte unantastbar sei. Deshalb hat sie beschlossen, dass kein generelles Verbot beantragt werden soll.»

Ein Verbot einer Veranstaltung müsse immer im Einzelfall beurteilt und ausgesprochen werden. Dafür ist laut der vorberatenden Kommission eine zentrale Behörde nötig, die über die relevanten Informationen, entsprechenden Mittel und Kompetenzen verfügt. Die vorberatende Kommission beantragt, die Kantonspolizei als zuständige Behörde zu bezeichnen.

Zwischen öffentlichem und privatem Raum unterscheiden

Aufgrund der intensiven Diskussionen und Auseinandersetzungen empfiehlt die vorberatende Kommission dem Kantonsrat, eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage zu schaffen. Sie beantragt dementsprechend einen alternativen Gesetzesvorschlag, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Somit werden Veranstaltungen mit Auswirkungen auf den öffentlichen Raum von der Kantonspolizei verboten, wenn sie nicht mit der demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung vereinbart werden können und dadurch das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung massgeblich beeinträchtigen. Zudem beantragt sie, dass beim Veranstaltungsverbot zwischen öffentlichem Raum und privaten Grund unterscheiden soll.

«Veranstaltungen auf privatem Grund können nur verboten werden, wenn eine schwere und unmittelbare Gefährdung oder Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht anders abgewehrt werden kann oder Anzeichen bestehen, dass es zu Verbrechen oder Vergehen kommen könnte», teilt die vorberatende Kommission weiter mit.

Der Kantonsrat berät diesen Artikel in der ersten Lesung und den gesamten Nachtrag zum Polizeigesetz in zweiter Lesung in der kommenden Februarsession 2020.D

CVP ist erfreut – arbeitet aber weiter an ihrer Volksinitiative

Die ganze Diskussion geht auf eine Motion der CVP zurück: Sie hatte nach dem Neonazikonzert in Unterwasser sowie weiteren Vorfällen ein Verbot extremistischer Anlässe im Kanton gefordert. Als die Regelung im Parlament zu scheitern drohte, kündigte die Partei eine Volksinitiative an. Nun zeigt sie sich erfreut über die Kehrtwende der Vorberatenden Kommission: «Der aktuelle Vorschlag ist für uns ein gangbarer Weg», sagt Fraktionschef Andreas Widmer. Die Volksinitiative ist für die CVP aber dennoch nicht vom Tisch. Die Partei treibt die Vorarbeiten weiter voran und wird ihren Delegierten im Januar den offiziellen Antrag dazu stellen. Falls das Parlament das Veranstaltungsverbot in der Februar ablehne, werde die Initiative lanciert, heisst es in einer Medienmitteilung der CVP. (red/av)

Der Antrag der vorberatenden Kommission ist im Ratsinformationssystem https://www.ratsinfo.sg.ch unter der Geschäftsnummer 22.19.07 zu finden.